東京灣大型浮島「天王洲Isle」入住船屋旅店，體驗水上人家生活！
【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京品川、緊臨東京灣的「天王洲Isle」，是一座歷史悠久，由天然砂州填海造陸而成的人工島嶼。島上聚集了包含藝廊、咖啡廳、餐廳及各式大型裝置藝術等，構築出一整片帶有濃厚藝術和文創風格的場域空間。
這裡有一間特別的船屋旅店，是位於天王洲運河上的「PETALS TOKYO」。以停泊在水上的4艘色彩鮮豔船屋所打造的客房，位置與以「蓮」為名的活動展場「T-LOTUS M」相鄰 ，讓船屋猶如開綻在水面上的蓮花瓣，因此以「PETALS（花瓣）」命名。
客房內不僅室內設計、物品陳設皆精緻且有高質感，從窗戶往外望就是波光粼粼的運河景色。有的房型還設有屋頂陽台，可體驗浮於水上的獨特感受，以及欣賞白天遼闊水景與晚間輝煌夜景，遠離運河對岸的都會喧囂，暫時忘卻日常，享受獨一無二的幸福私空間。
旅店還提供住宿者限定的「水上計程車」套裝行程，可依照喜好選擇不同航線，包括為櫻花樹並列的目黒川、動人夜景著稱的御台場、或是前往淺草、東京晴空塔一帶，來一趟江戶水上名勝巡遊。
此外，在「天王洲Isle」島上四處走走，很容易就能發掘各種裝置藝術，有的位於公園，有的設置在商業大樓玄關，也有的就矗立在街頭，甚至連水門上、大樓外壁都有畫作妝點，處處皆可與藝術相遇。若想進一步了解這地區的文化與歷史，還可漫步參觀骨董船隻展示、砲台遺跡、倉庫街等，皆讓「天王洲Isle」成為老少咸宜的藝術觀光勝地。
〜天王洲 Isle〜
・交通：東京臨海線或東京輕軌電車「天王洲Isle站」下車即達，也可自各線「品川站」徒步約20分
〜PETALS TOKYO〜
・地址：東京都品川区東品川2-1 T-LOTUS
・網址：https://www.terrada.co.jp/ja/service/art/petals-tokyo/
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