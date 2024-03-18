快訊

台中海線大戰後拚2026 雙蔡政治身價保溫關鍵在盧秀燕

日春鬥加薪幅度破5%近33年最高 擬棄負利率走緩和升息

白沙屯媽祖出發首日 網見「食物被糟蹋」痛批：不怕報應嘛

東京灣大型浮島「天王洲Isle」入住船屋旅店，體驗水上人家生活！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：寺田倉庫／提供
圖：寺田倉庫／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京品川、緊臨東京灣的「天王洲Isle」，是一座歷史悠久，由天然砂州填海造陸而成的人工島嶼。島上聚集了包含藝廊、咖啡廳、餐廳及各式大型裝置藝術等，構築出一整片帶有濃厚藝術和文創風格的場域空間。

▲「天王洲Isle」不僅藝術氣息濃厚，還有特別的彩色船屋旅店，是近年人氣熱點。　圖：寺田倉庫／提供
▲「天王洲Isle」不僅藝術氣息濃厚，還有特別的彩色船屋旅店，是近年人氣熱點。　圖：寺田倉庫／提供

這裡有一間特別的船屋旅店，是位於天王洲運河上的「PETALS TOKYO」。以停泊在水上的4艘色彩鮮豔船屋所打造的客房，位置與以「蓮」為名的活動展場「T-LOTUS M」相鄰 ，讓船屋猶如開綻在水面上的蓮花瓣，因此以「PETALS（花瓣）」命名。

▲PETALS TOKYO 水上旅店，作為客房的船屋停泊在天王洲運河上，而船屋本身就是具有特色的藝術品。　圖：寺田倉庫／提供
▲PETALS TOKYO 水上旅店，作為客房的船屋停泊在天王洲運河上，而船屋本身就是具有特色的藝術品。　圖：寺田倉庫／提供

客房內不僅室內設計、物品陳設皆精緻且有高質感，從窗戶往外望就是波光粼粼的運河景色。有的房型還設有屋頂陽台，可體驗浮於水上的獨特感受，以及欣賞白天遼闊水景與晚間輝煌夜景，遠離運河對岸的都會喧囂，暫時忘卻日常，享受獨一無二的幸福私空間。

▲PETALS TOKYO客房內精緻而有質感，窗外就是運河迷人景色。　圖：寺田倉庫／提供
▲PETALS TOKYO客房內精緻而有質感，窗外就是運河迷人景色。　圖：寺田倉庫／提供

▲於PETALS TOKYO設有屋頂陽台的房型，可在寬闊天空下飽覽運河風情。　圖：寺田倉庫／提供
▲於PETALS TOKYO設有屋頂陽台的房型，可在寬闊天空下飽覽運河風情。　圖：寺田倉庫／提供

旅店還提供住宿者限定的「水上計程車」套裝行程，可依照喜好選擇不同航線，包括為櫻花樹並列的目黒川、動人夜景著稱的御台場、或是前往淺草、東京晴空塔一帶，來一趟江戶水上名勝巡遊。

此外，在「天王洲Isle」島上四處走走，很容易就能發掘各種裝置藝術，有的位於公園，有的設置在商業大樓玄關，也有的就矗立在街頭，甚至連水門上、大樓外壁都有畫作妝點，處處皆可與藝術相遇。若想進一步了解這地區的文化與歷史，還可漫步參觀骨董船隻展示、砲台遺跡、倉庫街等，皆讓「天王洲Isle」成為老少咸宜的藝術觀光勝地。

〜天王洲 Isle〜

・交通：東京臨海線或東京輕軌電車「天王洲Isle站」下車即達，也可自各線「品川站」徒步約20分

・網址：https://www.e-tennoz.com/

〜PETALS TOKYO〜

・地址：東京都品川区東品川2-1 T-LOTUS

・網址：https://www.terrada.co.jp/ja/service/art/petals-tokyo/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

夜景 東京晴空塔 裝置藝術

延伸閱讀

特色水上媽祖遶境下周二登場 提供200民眾免費參加

網攻威脅日增 Google首座亞太網路防護中心落腳東京

鹹的菠蘿麵包！東京店家推出「醬油款」 日媒試吃驚艷：像仙貝

談戀愛、結良緣、求得好人緣，來這幾個超級能量點就對了！東京超靈驗戀愛神社4選

相關新聞

東京灣大型浮島「天王洲Isle」入住船屋旅店，體驗水上人家生活！

【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京品川、緊臨東京灣的「天王洲Isle」，是一座歷史悠久，由天然砂州填海造陸而成的人工島嶼。島上聚集了包含藝廊、咖啡廳、餐廳及各式大型裝置藝術等，構築出一整片帶有濃厚藝術和

「日本賞櫻黃金時間」一手掌握！栃木縣6大櫻花祭登場 迷人櫻花道令人心動

春天的日本，被賞櫻的氛圍籠罩，尤其是栃木縣，有許多令人心動的景點、美食和戶外活動，從3月開始，不同地點陸續展開櫻花祭，還有豐富的體驗和表演，跟迷人的櫻花一樣精采，關於各地賞櫻黃金時間、活動內容一次看！

日本「吉卜力公園」開放魔女之谷了！魔女宅急便、霍爾的移動城堡場景與周邊1次看

日本的吉卜力公園是極受矚目的旅遊景點之一，擁有五大主題區域。在2022年底後陸續開放了青春之丘、吉卜力大倉庫、DONDOKO之森和怪物之里，現在終於迎來了最後一個區域——魔女之谷，將在3月16日正式開放。魔女之谷是眾多粉絲期待已久的地方，重現了《魔女宅急便》和《霍爾的移動城堡》等經典場景，包括琪琪麵包店、霍爾的城堡以及蘇菲的帽子店等。

網美必拍唯美櫻花瀑布！日本廣島10大賞櫻景點、花期一次看

根據日本氣象株式會社所發布的櫻花開花預測顯示，今年廣島縣的櫻花將比往年提早，預計於3月22日開花，並在 4月1日達到盛開狀態。廣島縣內的日本櫻花名所百選各具魅力，無論日夜、上山或到海中小島，都有賞櫻景

史努比粉絲集合！東京「史努比博物館」整修完畢重新開幕

史努比博物館因整修的關係暫時關閉了博物館，終於在2024新的一年，史奴比博物館正式於2月1日重新開幕囉！

玩不到了！ 日富士急樂園「Do-Dodonpa 雲霄飛車」永久關閉　拆除估損6億日圓

受傷事件頻傳！ 日本富士急樂園「Do-Dodonpa 雲霄飛車」宣布永久關閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。