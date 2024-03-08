福島浪漫櫻之旅 「千年櫻、鐵道櫻」最夢幻櫻花場景TOP5
【文・ttn網路編輯】
春季旅遊日本福島，幾個童話般的夢幻場櫻場景千萬不能錯過，包括日本三大櫻之一的三春瀧櫻，千年古櫻花開燦爛，帶來無比的視覺震撼。還有鐵路迷必訪的櫻花鐵道，和古老神社、歷史名城相互借景的繽紛櫻花，在福島徜徉春意盎然的季節饗宴，享受悠閒浪漫賞櫻之旅吧！
三春瀧櫻 搖曳千年的浪漫春色
三春瀧櫻是位於福島縣田村郡三春町的江戶彼岸紅枝垂櫻，是日本三大櫻之一。樹枝上開滿淡粉紅小花，宛如瀑布(瀧)般垂落下，因此被稱為瀧櫻。推測樹齡約1000年以上，樹高13.5公尺、枝葉伸展東西寬25公尺、南北長20公尺的巨大櫻花樹，無論從哪個角度觀賞都很令人震撼，除了白天欣賞外，夜晚點燈的瀧櫻也是很值得一看。
櫻花賞期：4月上旬~4月中旬
地址：福島縣田村郡三春町大字瀧字櫻久保地296
穿越時空隧道的夢幻櫻花 小川諏訪神社
小川諏訪神社境內的枝垂櫻，樹齡推測約500年以上、樹高11.5公尺、樹幹周3.6公尺的巨木。優雅美麗的枝垂櫻被磐城市指定為天然紀念物，特別是夜間點燈下夢幻迷人與白天截然不同氛圍的枝垂櫻，絕對值得您前來欣賞。這裡絕對是磐城市內春天賞花不可錯過的人氣景點。
櫻花賞期：4月上旬~4月中旬
地址：福島縣磐城市小川町高萩字家之前140-1
圍繞巍峨天守閣的粉色花海 鶴之城
鶴之城擁有日本唯一的赤瓦天守閣，是會津若松市象徵的地標，春天以染井吉野櫻為首約1000棵櫻花盛開，美不勝收，鶴之城也被選為日本櫻花百選之一。配合櫻花季期間公園內也會舉行鶴之城櫻花祭典等活動，夜晚也會舉行點燈，在夜間點燈下的鶴之城與護城河水面上倒映的櫻花形成的絕景，更是夢幻美麗。
櫻花賞期：4月中旬~4月下旬*
地址：福島縣會津若松市追手町1-1
鐵道迷必追夢幻櫻花列車 湯野上溫泉站
湯野上溫泉站是日本罕見擁有茅葺屋屋頂的車站，也是日本東北車站百選之一。春季鐵道旁的櫻並木盛開，茅葺屋屋頂車站與櫻花交織成的美麗景致，吸引許多攝影愛好者前來拍攝。車站旁設有足湯，也可以在這裡邊泡足湯享受賞櫻的樂趣。
櫻花賞期：4月中旬~4月下旬*
地址：福島縣南會津郡下鄉町湯野上字大島
絕美枝垂櫻瀑布隧道 喜多方日中線枝垂櫻
日中線紀念自行車步行者道，是由已廢止的舊國鐵日中線遺址改建成自行車步行者專用道，一到春天約3公里步道兩旁的枝垂櫻盛開，非常的美麗壯觀，步道途中展示著過去奔馳的蒸汽火車，火車與櫻花的對比，成為最佳的拍照景點。在福島縣內規模算是獨一無二的櫻並木，吸引許多國內外的觀光客到訪，已成為人氣的賞櫻景點。
櫻花賞期：4月中旬~4月下旬*
地址：福島縣喜多方市字押切東二丁目
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言