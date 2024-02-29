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千鳥淵、飯田橋外濠公園、還有…… 東京值得一遊的賞櫻勝地6選(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Natalie / 窩日本】

東京除了新宿御苑、上野公園這些知名的賞櫻勝地之外，當然還有比較少為人知的賞櫻景點囉~大家如果剛好行程安排在附近的話，不要忘記拿著這篇來與美麗的櫻花合影哦！

1. 中目黑（目黑川）

中目黑是個集結藝術、雜貨商店與咖啡廳等於一身的商圈，車站周邊充滿時尚的氛圍，往深處拐入又會來到閒靜的住宅區，是個多樣貌的地帶。

從「中目黒站」徒步約5分鐘就可以走到「目黑川」，目黑川兩旁種滿了約800棵以上的吉野櫻櫻花樹，在櫻花季時便會形成一條長約4公里的櫻花步道，晚上的燈光照射與目黑川倒影更增添了夜櫻的唯美氛圍。

當然更別忘了到隈研吾所設計的中目黑星巴克旗艦店，除了樓高四層目前是全球最大規模之外，得天獨厚位於目黑川旁的位置更是一大重點，到了櫻花季節時不論白天或晚上都美得夢幻無比。(延伸閱讀: 【中目黑星巴克旗艦店】交通、入場方式、必看重點總整理ー走進隈研吾的最新建築作品)

資訊

交通 東急東橫線「中目黑站」、東京metro日比谷線「中目黑站」徒步1分鐘

官網 https://www.nakamegu.com/

費用 免費

2. 千鳥淵

千鳥淵是皇居西北側的護城河，沿著護城河步道散步非常愜意與舒適，櫻花季時更是東京最具代表也很浪漫的賞櫻勝地。

可以沿著護城河旁散步或是在櫻花樹下、湖面上悠閒地滑著獨木船欣賞，夜晚時更為打上五顏六色的燈光變換，遠處的東京鐵塔也是最大亮點之一！

資訊

交通 東京Metro「九段下站」2號出口徒步5分鐘、東京Metro「半藏門站」5號出口徒步5分鐘

官網 http://www.kanko-chiyoda.jp/

費用 免費

從九段下ARGO餐廳欣賞櫻花的景緻。

另外在千鳥淵(九段下)周邊有許多可以賞櫻的高樓餐廳，若不想人擠人的賞櫻的話，也推薦可以從高處體驗不一樣的賞櫻氛圍，從ARGO餐廳可以眺望皇居的護城河，左邊即為千鳥淵。

吃飽飯後來能沿著護城河一路走到千鳥淵享受被櫻花包圍的氣氛。

3. 飯田橋外濠公園

在飯田橋站有個外濠公園，這裡是守護江戶城居民安全的外護城河，全長約2.6公里。如今沿著護城河兩道種植300多株的櫻花樹，每到春天櫻花盛開，成為東京著名的賞櫻景點之一。

沿著護城河邊散步，還能欣賞到電車駛過與櫻花交會，與河面上悠閒划船的人們，非常愜意舒適。

Canal cafe是飯田橋最為著名的賞櫻咖啡廳了，戶外座位區緊鄰著護城河的起點，並以美味的義式料理和手做甜點而聞名，建議一定要提早來排隊，每到櫻花季總是有長長的人龍等待在櫻花樹下享用美味的下午茶。

http://canalcafe.jp/

交通：JR飯田橋B2出口

營業時間：周一至周六11:30～22:00、周日與國定假日11:30～21:30

地址：東京都新宿区神楽坂1-9

因篇幅關係，我們將於下集繼續介紹其他賞櫻名所

窩日本推薦閱讀：【中目黑星巴克旗艦店】交通、入場方式、必看重點總整理ー走進隈研吾的最新建築作品　

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東京 櫻花季 賞櫻

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