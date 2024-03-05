長榮航空直飛愛媛松山3月6日正式復航 賞櫻季航班再加碼！

【旅奇傳媒/日本部報導】歷經多年賞櫻、賞楓包機，從台灣前進四國愛媛松山的定期航線於2019年夏天正式開航，受到疫情影響而停飛，睽違4年，終於再次啟動，將在3/6正式復航，由長榮航空執飛，使用A321機型，每週三、週日出發，去程代碼 BR110，台北桃園 TPE 出發06：25起飛，回程代碼為 BR109，愛媛松山 MYJ 出發11：05，早去午回的航班帶，提供更多行程安排的選擇。迎接最熱門的賞櫻季節，更啟動加班機，增加週四、週六航班，出發時間也稍有調整，延續解封以來的四國熱潮。

道後溫泉本館7/11全館再開

自2019年起的道後溫泉本館保存整修工程受疫情影響進度超前，已於2021夏天完成一半，現階段大抵完工，並已確定於2024/7/11全館重新開放。屆時入口將改為原本的西側。其實整修期間，一樓仍開放泡湯，6/17前開放的是靈之湯區域，6/18〜7/10暫停營業，7/11才會全館重開，屆時入館泡湯費用將從現行460日幣調整為700日幣。

▲道後溫泉本館先完工的東側入口。 圖：道後溫泉／提供

而配合道後溫泉本館保存整修工程，延續2014年的道後溫泉藝術計畫中，深受歡迎的攝影師蜷川実花道後溫泉別館「飛鳥乃湯泉」創作已確定將延長展出至2024/7/10。於別館中庭地面舖滿約230張以花為主題的攝影圖片，搭配迴廊壁面與燈籠，為飛鳥乃湯泉的和風古意增添鮮豔繽紛藝術感，吸引許多人前來拍打卡照。

▲蜷川実花首座大型戶外創作延長至今年7/10。 圖：黃千珮／攝

內子老街巡遊

內子地區首推老街漫步行程，近郊可依季節選擇賞楓、戲雪或採果，老街路線是從內子町營停車場開始，緊鄰著名的八日市˙護國地區老街，順著下坡探訪，600公尺長的街道老屋林立，可讓客人體驗和服、到百年劇場「內子座」或進入老宅參觀木蠟資料。近年來更進駐麵包、咖啡雜貨等風格小店，許多特色無人商店讓台灣遊客發現原風日本的魅力。

▲內子老街地標百年劇場內子座。 圖：黃千珮／攝

松山出發賞櫻名所

【松山城】

近年來日本城熱潮持續，「松山城」為愛媛首選賞櫻名所，也是紅葉聖地，不僅是百名城，更是日本僅存12天守閣之一。桃山文化樣式的完整城郭建築，有21棟獲指定為日本國家重要文化資產。自天守閣可眺望週邊景觀，晴天時甚至能看到瀨戶內海美景。

▲賞櫻必訪松山城天守閣。 圖：pixta／提供

【今治城】

緊臨瀨戶內海而建的今治城，同樣是日本百名城。最大特色是引自海水的護城河，被列為日本三大水城之一。每年3月下旬〜4月上旬，約110株染井吉野櫻綻放，為今治城注入春天氣息，每晚日落30分鐘後至晚間11點還能欣賞夜間點燈。

▲今治城櫻花季從3月下旬展開。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

伊予灘物語號沿線 馳騁在松山至八幡濱區間，JR四國超人氣觀光列車「伊予灘物語號」目前為第二代列車，最大特色是獨立包廂的第三節車廂，外觀沿用伊予灘夕陽主題，車廂內部從櫻花木壁面、橘子燈具到砥部燒洗臉台、餐具，讓乘客在愛媛美食、景觀與傳統工藝圍繞下，享受鐵道旅行的樂趣。

▲行駛於大洲城前的伊予灘物語號。 圖：JR四國／提供

【八幡浜】

可串連二條「伊予灘物語號」下午路線的八幡濱也是前往九州大分的「九州－四國航路渡輪」碼頭，2022年嶄新航廈啟用，4層樓的建築以週邊梯田樣貌設計，除防震級數提升，也有完善無障礙設施提供服務。若從船上欣賞八幡濱，港口風貌搭配梯田背景十足呈現愛媛風景。

▲遠眺八幡濱港。 圖：photo AC／提供

【大洲】

被譽為愛媛小京都的大洲近年在地方創生團隊 KITA MANAGEMENT 努力下以永續觀光地受到矚目。除了提供活化老屋的精品旅館「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町」住宿設施，也可配合旅行業者規畫老街散策、主題體驗，或深入與在地職人交流。

▲大洲招牌景點臥龍山莊四季都值得一探。 圖：黃千珮／攝

【下灘】

沿著愛媛西部伊予灘海岸的予讚線上，「下灘站」被選為此生必訪的秘境車站，以日本離海最近的車站聞名，也是觀光列車「伊予灘物語號」的少數臨停車站之一，從月台就能欣賞近180度的絕佳海景，建議安排夕陽時刻前來。曾經登上JR青春18車票的宣傳海報而爆紅，更是許多電影、日劇的場景。

▲被譽為此生必訪車站的下灘站。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

【西条鐵道歷史公園】

曾為遊客熟知的，可用餐並參觀的西条朝日啤酒園已於疫情期間歇業，推薦使用「西条鐵道歷史公園」替代。這是四國首座正統鐵路博物館，涵蓋四國鐵路文化館南北館、有新幹線之父美譽的「十河信二紀念館」與觀光交流中心等4館。展示著柴油、蒸氣火車等6部列車，仍以隨時能運行的狀態保存，遊客也可進入駕駛座或旅客車廂。

▲西条鐵道歷史公園。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

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