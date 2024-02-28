吃日本阿嬤牌早餐！美瑛、美馬牛秋日三天兩夜旅行 「花海、牧場、美瑛聖誕樹」都要拍

跟著 LittleGiant 於 2024-10-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 14 個景點，其中包含 hotel Corocoro 、北西の丘 展望公園、赤麦の丘。

說到美瑛、富良野、美馬牛地區

第一個想到的肯定是花海!而且最穰人印象深刻就是夏季的薰衣草花海了

第二個我會想到美瑛聖誕樹(クリスマスツリーの木)，冬天一片雪白就它一棵矗立在那超級美!

第三個我會想到無敵多的牧場!真的每區都有自己的牧場生產的乳製品一級棒!

本來想要夏季和冬季去美瑛一帶，結果意外地變成秋天跑去了!但秋天也意外的很美!

高低起的地形，真的無論哪個視角看過去都很有特色!

第 1 天

hotel Corocoro | 1 小時

你也想吃日本阿嬤親手做的早餐嗎

特地早起就是為了看她

為我們準備早餐

只能說真的很用心呢！

喜歡她可愛的廚房，後面還可以看到楓葉

坐在餐桌上往外看也是滿滿的秋天景色

比起入住飯店最後我們選擇入住了美瑛的民宿，更想要體驗在地的感覺

她非常的好客可愛，努力用著google翻譯和你溝通，英文也是還不錯呢！

阿嬤說以前還會帶客人去看星星踩美瑛的景點（但現在老了😌要休息

也好喜歡簡單的日式房間白天灑落陽光，被子暖洋洋的很舒服

最可愛的是coro柴柴 ，這也是民宿為什麼叫corocoro呀

這裡到美瑛各個點都很方便，價格也很便宜，還有小廚房可以使用，重點是打掃的超級乾淨！

北西の丘 展望公園 | 15 分鐘

有觀光導覽所和玻璃工房﹑商店等

有一個金字塔型的展望台，從上可欣賞到整個丘陵地帶的全景以及大雪山連峰等等

農作物的種植讓土地被劃分為各式各樣大小色彩的樣貌，所以被稱為「拼布之路」

隨便走都是條條大路!永遠走不到盡頭的感覺

特別提醒觀光導覽所為5月〜10月開放

赤麦の丘 | 1 小時

農作物的種植讓土地被劃分為各式各樣大小色彩的樣貌，故被稱為「拼布之路」，美瑛一帶真的有好多展望台，看出去都是一格一格的，秋天則因為農作物的收割，呈現出秋天大地色系的感覺

配上周遭住戶的小屋真的是很可愛呢

クリスマスツリーの木 | 1 小時

它是位於美瑛的一棵唐檜樹，名稱由來是因為長得很像聖誕樹，總之就是去美瑛必看的一棵樹。

它在農田中獨自矗立，一定要冬天來拍才能凸顯它的不同與美麗

但農田是私人土地所以無法進去，只能單純拍它或是從外面取景合影

ケンとメリーの木 | 10 分鐘

只能說我在搜尋景點的時候發現美瑛景點真的名樹很多、展望台很多

Ken & Mery 之樹又是怎麼來的呢?

它是鑽天楊大樹，樹齡已超過90年。日產汽車「Skyline」電視廣告以這棵樹為背景，所以引用廣告中情侶的名字，將這棵樹命名為Ken & Mary，原來這些樹都是因為廣告爆紅的，但其實仔細看周邊還有很多

Ken & Mery，也都很美!尤其是傍晚的時候剪影好喜歡

セブンスターの木 | 15 分鐘

曾被用於七星香菸的廣告和商品包裝上，所以稱這柏樹為七星之樹

算一算好像真的是七棵? 我覺得冬天應該會更明顯

秋天則是轉色黃綠紅的感覺，挺浪漫的!

旁邊很好停車!!!有停車場

第 2 天

自家焙煎珈琲 北工房 | 1 小時

這是美瑛我我搜尋到少有的咖啡廳之一，而且外型可愛，自家烘焙也不會到非常重烘焙

天氣冷來杯熱拿鐵好幸福，如果內用的話位置不多大概10個左右的吧台位置!

美瑛神社跡地 | 1 小時

我們10月中去因為氣候的關係很多銀杏楓樹都還沒轉色

特別注意到橋下美瑛神社跡地的銀杏都轉色了!

拍起來很有秋天的感覺

白金青い池 | 30 分鐘

美瑛清池不用說絕對是必來的!

這趟美瑛之旅最期待的就是美瑛清池了

據說一年四季會隨著環境的細微變化，而呈現各種不同色澤，都有不同的感覺，不變的是湛藍色的湖水

背景是秋天的顏色或是白雪的潔白感，都各有特色!

它是一條走道，沿著走到沿路欣賞青池，但路很狹窄不太容易拍出好看的人與青池合影

今年還是去年推出了青池周邊小點，是湛藍色的奶酪和冰淇淋!一定要買來吃的!感覺上像是彈珠汽水口味的帶點奶香，小屋也有販售周邊產品，欣賞完青池的美不要錯過了

美瑛神社 | 20 分鐘

美瑛神社

全日本唯一，美瑛神社最新推出祈福烏鴉

這麼可愛的人日本祈福烏鴉你看過嗎？

大家都知道美瑛神社是祈求戀愛運的地方

五花八門的彩色御守是最大特色

但今年居然推出了超可愛的祈福烏鴉小物

大家都知道烏鴉被日本當作吉祥之鳥

向烏鴉許願把願望塞到烏鴉身體裡

，用紅筆將線連上，掛在他們的樹枝上，據說是祈求戀愛（但我好像不需要？😂

朋友說烏鴉同音有鎮壓的意思😂放在辦公室剛剛好，所以我自己也帶了一隻回來

把小人都鎮壓掉🙏🙏🙏

穿過鳥居進入院內

手水舍將身心潔淨一番

二拜二拍手一拜

祈求到我的籤

Google看完內容綁在繩上

祈求厄運都拜拜

粉絲多多💪💪😆😆

第 3 天

美瑛放牧酪農場 | 30 分鐘

美瑛放牧酪農場 / ㈱美瑛ファーム

圍繞起來的山丘飼養了大量的牛，有間小屋專門製作乳製品，整齊地擺放在儲藏櫃裡

看了真的很想吃一口!店家也有販售周邊小點的餐廳，冰淇淋非常濃郁好吃!

FURANO BURGER フラノバーガー | 30 分鐘

富良野必吃巨無霸美式漢堡，本來以為巨無霸是肉，結果是菜超具XD

但肉也是非常扎實，而且特別開來這裡就是要吃這間漢堡!對面有免費鳥沼公園停車場

印象中肉是自家牧場飼養的，原本有室內坐位後來僅有戶外坐位，但因為當天下雨

我們只好車上解決囉!連男生吃一個都覺得份量很足夠呢!

鳥沼公園 | 30 分鐘

位於富良野的鳥沼公園簡直就是隱藏於路邊的仙境

中間有個湖泊，看起來夏天還可以坐船賞景

夏天綠油油的一片，還有綠沼到影湖泊

秋天則是黃綠紅相襯的感覺

如果天氣好帶著漢堡外帶來這享用也是一大享受呢

四季彩の丘 | 1 小時

說到富良野就是滿山的薰衣草花田了吧!本來以為秋天去不會有花田想不到雖然沒有薰衣草

但還是種滿了花，也可以另外付費搭四季彩NOROCCO號（拖拉機巴士）遊覽，因為起起伏伏的地形用爬的實在是有夠累!從高處往下看真的就像拼布一樣美麗!

入場費用（ 7 月至 9 月）

小學，初中，高中學生300日元

高中生500日元以上

未滿小學生年齡者免費

10月份很幸運的是免費入園喔!

特別提醒一下薰衣草花季是最早6月下旬開始開花，最盛期會在7月份

不過淡季去還是吃的到薰衣草冰淇淋，也有販售相關周邊產品可以購買

冬季期間，花圃被積雪覆蓋(12~隔年2月)

在雪原裏，也有雪地泛舟或雪地摩托車等活動

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：美瑛、美馬牛秋日三天兩夜旅行

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