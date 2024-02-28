快訊

捐10億美元讓紐約這所醫學院學生 「從此免學費」！富婆超狂背景曝光

「戲說」男星猝逝享年71歲！生前公開插管照惹淚崩

四生肖3月起財運如虹！屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

吃日本阿嬤牌早餐！美瑛、美馬牛秋日三天兩夜旅行 「花海、牧場、美瑛聖誕樹」都要拍

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-LittleGiant

跟著 LittleGiant 於 2024-10-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 14 個景點，其中包含 hotel Corocoro 、北西の丘 展望公園、赤麦の丘。

說到美瑛、富良野、美馬牛地區

第一個想到的肯定是花海!而且最穰人印象深刻就是夏季的薰衣草花海了

第二個我會想到美瑛聖誕樹(クリスマスツリーの木)，冬天一片雪白就它一棵矗立在那超級美!

第三個我會想到無敵多的牧場!真的每區都有自己的牧場生產的乳製品一級棒!

本來想要夏季和冬季去美瑛一帶，結果意外地變成秋天跑去了!但秋天也意外的很美!

高低起的地形，真的無論哪個視角看過去都很有特色!

第 1 天

hotel Corocoro | 1 小時

你也想吃日本阿嬤親手做的早餐嗎

特地早起就是為了看她

為我們準備早餐

只能說真的很用心呢！

喜歡她可愛的廚房，後面還可以看到楓葉

坐在餐桌上往外看也是滿滿的秋天景色

比起入住飯店最後我們選擇入住了美瑛的民宿，更想要體驗在地的感覺

她非常的好客可愛，努力用著google翻譯和你溝通，英文也是還不錯呢！

阿嬤說以前還會帶客人去看星星踩美瑛的景點（但現在老了😌要休息

也好喜歡簡單的日式房間白天灑落陽光，被子暖洋洋的很舒服

最可愛的是coro柴柴 ，這也是民宿為什麼叫corocoro呀

這裡到美瑛各個點都很方便，價格也很便宜，還有小廚房可以使用，重點是打掃的超級乾淨！

北西の丘 展望公園 | 15 分鐘

有觀光導覽所和玻璃工房﹑商店等

有一個金字塔型的展望台，從上可欣賞到整個丘陵地帶的全景以及大雪山連峰等等

農作物的種植讓土地被劃分為各式各樣大小色彩的樣貌，所以被稱為「拼布之路」

隨便走都是條條大路!永遠走不到盡頭的感覺

特別提醒觀光導覽所為5月〜10月開放

赤麦の丘 | 1 小時

農作物的種植讓土地被劃分為各式各樣大小色彩的樣貌，故被稱為「拼布之路」，美瑛一帶真的有好多展望台，看出去都是一格一格的，秋天則因為農作物的收割，呈現出秋天大地色系的感覺

配上周遭住戶的小屋真的是很可愛呢

クリスマスツリーの木 | 1 小時

它是位於美瑛的一棵唐檜樹，名稱由來是因為長得很像聖誕樹，總之就是去美瑛必看的一棵樹。

它在農田中獨自矗立，一定要冬天來拍才能凸顯它的不同與美麗

但農田是私人土地所以無法進去，只能單純拍它或是從外面取景合影

ケンとメリーの木 | 10 分鐘

只能說我在搜尋景點的時候發現美瑛景點真的名樹很多、展望台很多

Ken & Mery 之樹又是怎麼來的呢?

它是鑽天楊大樹，樹齡已超過90年。日產汽車「Skyline」電視廣告以這棵樹為背景，所以引用廣告中情侶的名字，將這棵樹命名為Ken & Mary，原來這些樹都是因為廣告爆紅的，但其實仔細看周邊還有很多

Ken & Mery，也都很美!尤其是傍晚的時候剪影好喜歡

セブンスターの木 | 15 分鐘

曾被用於七星香菸的廣告和商品包裝上，所以稱這柏樹為七星之樹

算一算好像真的是七棵? 我覺得冬天應該會更明顯

秋天則是轉色黃綠紅的感覺，挺浪漫的!

旁邊很好停車!!!有停車場

第 2 天

自家焙煎珈琲 北工房 | 1 小時

這是美瑛我我搜尋到少有的咖啡廳之一，而且外型可愛，自家烘焙也不會到非常重烘焙

天氣冷來杯熱拿鐵好幸福，如果內用的話位置不多大概10個左右的吧台位置!

美瑛神社跡地 | 1 小時

我們10月中去因為氣候的關係很多銀杏楓樹都還沒轉色

特別注意到橋下美瑛神社跡地的銀杏都轉色了!

拍起來很有秋天的感覺

白金青い池 | 30 分鐘

美瑛清池不用說絕對是必來的!

這趟美瑛之旅最期待的就是美瑛清池了

據說一年四季會隨著環境的細微變化，而呈現各種不同色澤，都有不同的感覺，不變的是湛藍色的湖水

背景是秋天的顏色或是白雪的潔白感，都各有特色!

它是一條走道，沿著走到沿路欣賞青池，但路很狹窄不太容易拍出好看的人與青池合影

今年還是去年推出了青池周邊小點，是湛藍色的奶酪和冰淇淋!一定要買來吃的!感覺上像是彈珠汽水口味的帶點奶香，小屋也有販售周邊產品，欣賞完青池的美不要錯過了

美瑛神社 | 20 分鐘

美瑛神社

全日本唯一，美瑛神社最新推出祈福烏鴉

這麼可愛的人日本祈福烏鴉你看過嗎？

大家都知道美瑛神社是祈求戀愛運的地方

五花八門的彩色御守是最大特色

但今年居然推出了超可愛的祈福烏鴉小物

大家都知道烏鴉被日本當作吉祥之鳥

向烏鴉許願把願望塞到烏鴉身體裡

，用紅筆將線連上，掛在他們的樹枝上，據說是祈求戀愛（但我好像不需要？😂

朋友說烏鴉同音有鎮壓的意思😂放在辦公室剛剛好，所以我自己也帶了一隻回來

把小人都鎮壓掉🙏🙏🙏

穿過鳥居進入院內

手水舍將身心潔淨一番

二拜二拍手一拜

祈求到我的籤

Google看完內容綁在繩上

祈求厄運都拜拜

粉絲多多💪💪😆😆

第 3 天

美瑛放牧酪農場 | 30 分鐘

美瑛放牧酪農場 / ㈱美瑛ファーム

圍繞起來的山丘飼養了大量的牛，有間小屋專門製作乳製品，整齊地擺放在儲藏櫃裡

看了真的很想吃一口!店家也有販售周邊小點的餐廳，冰淇淋非常濃郁好吃!

FURANO BURGER フラノバーガー | 30 分鐘

富良野必吃巨無霸美式漢堡，本來以為巨無霸是肉，結果是菜超具XD

但肉也是非常扎實，而且特別開來這裡就是要吃這間漢堡!對面有免費鳥沼公園停車場

印象中肉是自家牧場飼養的，原本有室內坐位後來僅有戶外坐位，但因為當天下雨

我們只好車上解決囉!連男生吃一個都覺得份量很足夠呢!

鳥沼公園 | 30 分鐘

位於富良野的鳥沼公園簡直就是隱藏於路邊的仙境

中間有個湖泊，看起來夏天還可以坐船賞景

夏天綠油油的一片，還有綠沼到影湖泊

秋天則是黃綠紅相襯的感覺

如果天氣好帶著漢堡外帶來這享用也是一大享受呢

四季彩の丘 | 1 小時

說到富良野就是滿山的薰衣草花田了吧!本來以為秋天去不會有花田想不到雖然沒有薰衣草

但還是種滿了花，也可以另外付費搭四季彩NOROCCO號（拖拉機巴士）遊覽，因為起起伏伏的地形用爬的實在是有夠累!從高處往下看真的就像拼布一樣美麗!

入場費用（ 7 月至 9 月）

小學，初中，高中學生300日元

高中生500日元以上

未滿小學生年齡者免費

10月份很幸運的是免費入園喔!

特別提醒一下薰衣草花季是最早6月下旬開始開花，最盛期會在7月份

不過淡季去還是吃的到薰衣草冰淇淋，也有販售相關周邊產品可以購買

冬季期間，花圃被積雪覆蓋(12~隔年2月)

在雪原裏，也有雪地泛舟或雪地摩托車等活動

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：美瑛、美馬牛秋日三天兩夜旅行

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 漢堡 薰衣草

延伸閱讀

三等分的新娘？巫女戀愛喜劇《結緣甘神神社》 揭「甘神夜重」角色預告

阿金從小在牧場長大！被一堆綿羊當同類爆舔毫不在意 萬人笑翻：披著羊皮的狗

赴日過新年 神社參拜攻略一次看！「7步驟」得好運、抽到凶籤也免驚

屏東熱帶農業博覽會今登場 全台最大立體彩繪稻田萌翻

相關新聞

吃日本阿嬤牌早餐！美瑛、美馬牛秋日三天兩夜旅行 「花海、牧場、美瑛聖誕樹」都要拍

跟著 LittleGiant 於 2024-10-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 14 個景點，其中包含 hotel Corocoro 、北西の丘 展望公園、赤麦の丘。 說到美瑛、富良野、美馬牛地區 第一個想到的肯定是花海!而且最穰人印象深刻就是夏季的薰衣草花海了 第二個我會想到美瑛聖誕樹(クリスマスツリーの木)，冬天一片雪白就它一棵矗立在那超級美! 第三個我會想到無敵多的牧場!真的每區都有自己的牧場生產的乳製品一級棒! 本來想要夏季和冬季去美瑛一帶，結果意外地變成秋天跑去了!但秋天也意外的很美! 高低起的地形，真的無論哪個視角看過去都很有特色!

知床半島、羅臼秋日 2024北海道最北端三天兩夜之旅

跟著 LittleGiant 於 2024-10-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 17 個景點，其中包含 天に続く道展望台、知床自然中心、知床峠展望台。 一直對於北海道的雪有著深刻的回憶及印象 這次想探究北海道的秋天究竟是什麼模樣 時常在網路上看到分享東京、京都、大阪等台灣人愛去的知名景點賞楓 但反而比較少看到北海道賞楓的資訊 雖然這次因為氣候的關係，是秋天微冷的氣溫， 楓葉還不到紅，是轉黃的時節，但整個山林充斥著不同色彩 也是體驗北海道最北端知床不同的美! 說道知床大家最熟悉的應該是熊! 因為人煙稀少，自然成了大自然最好的孕育點 很希望有機會可以遠遠遠的看到熊! 也因為氣溫的關係，熊的冬眠也延後了 也讓我們有機會碰上許多野生動物! 真的是非常精采的旅程 有機會2、3月去則是流冰的季節 與俄羅斯中間隔著的鄂霍次克海冰融後變成流冰 隨著洋流漂到日本最北端 體驗流冰、流冰漫步，跳入冰冷的海水中更是這裡的一大特色遊程!

可愛爆表！ 2024「貓之日」日本麥當勞推「貓型薯餅、吉拿棒」 貓迷失心瘋敲碗開賣

2024「貓之日」！ 日本麥當勞「貓型薯餅、吉拿棒」應景新品 貓迷敲碗開賣好想吃

沖繩購物之JINS買眼鏡 趁優惠券期間到PARCO CITY找太陽眼鏡等

日本的度假勝地——沖繩，也被稱為「東方的夏威夷」，有著獨特的歷史文化背景，能在自然風景中享受到各式美食與娛樂活動。此外，能使旅行更加豐富的要素之一就是逛街購物了。然而，與日本的其他城市相比，沖繩縣內大

跟著日本櫻花前線賞櫻去吧！2024日本櫻花開花預計時間報你知～

2024年日本櫻花季即將到來，快來看看何時可以出發賞櫻吧~

沖繩國際通必吃必買美食！Calbee+的現炸手工紅芋紫薯薯條 還有好康贈禮活動

沖繩・那霸市最熱鬧的國際通，是許多人到訪沖繩時必訪的經典景點。全長約1.5公里的國際通，因從二戰後幾近廢墟的狀態恢復並繁榮起來，亦有著「奇蹟的一英里」的稱號，街區內座落約600家不同的餐廳、商店，周邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。