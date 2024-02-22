跟著日本櫻花前線賞櫻去吧！2024日本櫻花開花預計時間報你知～

【撰文:Natalie / 窩日本】

2024年日本櫻花季即將到來，你已經訂好機票準備好出發賞櫻了嗎？

目前在日本共有四個預測賞櫻最佳時間的民間機構，分別是：Weathermap、日本氣象協會JWA、Weathernews與日本氣象株式會社，約在每年的1月底2月初會發表當年度的櫻花開花預報。

但是！因為櫻花受到天氣影響的因素非常大，因此每年的花期都常常臨時有變化，只能靠預測和越接近花期時，頻繁更新的預測次數來觀察囉！

【日本氣象株式會社】

日本氣象株式會社在2/8公布了今年第三次的櫻花預報，今年櫻花因氣溫預計會高於往年，因此生長的速度也會加快，全國櫻花將比往出現更早開花的情況。推測3月18日開始從高知開花，關東甲信、東海和九州地區的各地點也將陸續開始開花。

日本氣象株式會社推測札幌、東京、大阪會與去年差不多時間開花，青森、仙台、京都等會比往年提早開花；

2024年櫻花滿開時間東京預估在3/29、大阪4/1、福岡3/31、札幌5/5等。

更多地區請參考官網：https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/

【Weathermap】

Weathermap最新櫻花預測情報同樣在2月8日公布，推測今年的櫻花除了部分地區外，可能比去年提前約5至10天開花，與前次的預測相比，提前的幅度明顯增加。

另外，因今年的冬天寒流較少且持續時間短，呈現出溫暖的冬季，因此休眠打破的強度可能較弱。

4月份的氣溫推測偏高，因此東北部與北海道地區的開花時間也會較前年提前，札幌預計4/25開花、4/28滿開；青森4/18開花、4/22滿開。

更多地區請參考官網：https://sakura.weathermap.jp/

【日本氣象協會JWA】

日本氣象協會JWA於2024年1月31日公布第一回的櫻花預測，推測全國多數地區將會提早開花。預計3月19日起從福岡、高知開始開花，20日在熊本、東京等地開花，21日在廣島、名古屋等，至3月底時將在九州至北陸一帶廣泛開花。

4月開始櫻花將北上至東北地區，預計4月2日在仙台開花、4月19日在青森開花，到了4月下旬，北海道札幌地區也會陸續綻放。

更多請參考官網：https://www.jwa.or.jp/news/2024/01/22245/

【Weathernews】

Weathernews於2月1日發布第二回的櫻花預測，推測關東以北的地區將比去年提早開花，東海以西的地方則與去年維持差不多時間。

預測東京將在3/20開花、福岡3/21、名古屋3/23、大阪3/25、青森4/10、札幌4/18。

https://weathernews.jp/sakura/news/kaikaforecast/

沒有提到的地區，或者想看更進一步資料的朋友，可以直接上這個櫻花開花、盛開預測的網站查詢，裡面包含了全日本大約1000個櫻花觀賞聖地的預測資料。

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