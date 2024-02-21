沖繩國際通必吃必買美食！Calbee+的現炸手工紅芋紫薯薯條 還有好康贈禮活動

沖繩・那霸市最熱鬧的國際通，是許多人到訪沖繩時必訪的經典景點。全長約1.5公里的國際通，因從二戰後幾近廢墟的狀態恢復並繁榮起來，亦有著「奇蹟的一英里」的稱號，街區內座落約600家不同的餐廳、商店，周邊還有市場等，走走逛逛吃吃喝喝特別有趣。

不得不說，疫情前後國際通上的店家變化不少，不過依然有不少名店屹立不搖，像是大家到日本玩都會去看看的唐吉訶德，以及這次要一起去走走的Calbee+等。日本人氣零食品牌Calbee，相信不少朋友都耳聞過其大名，畢竟它旗下的經典洋芋餅乾Jagabee、薯條三兄弟（ジャガポックル）和長頸鹿薯條杯（じゃがりこ）在台灣都很受歡迎，更是不少人到日本玩時必買的零食們。而Calbee在沖繩國際通上的門市Calbee+，自然也被大家列為國際通走跳時的訪問店鋪清單中——畢竟這裡不僅能買到Calbee旗下的多種洋芋零食，更有特別的現炸手工薯條，且還有讓人魂縈夢牽的沖繩紅芋紫薯條呢！

Calbee+沖繩國際通店（カルビープラス沖縄国際通り店）

地址：沖縄県那覇市牧志3丁目2-2

營業時間：

一般販售 10:00～21:00

飲食販售 10:00～20:30

官方網站

推薦菜單

到訪Calbee+絕對不能錯過的推薦美食是薯條Poterico（ポテリコ）。現點現做的薯條點心，外皮酥脆、內部香氣四溢，凡是嚐過的人，無人不回味無窮。筆者實際品嚐後覺得，如果你喜歡馬鈴薯的醇厚香氣，那麼經典的沙拉口味是首選；而喜歡吃甜且總是招架不住限定誘惑的人，則推薦紅芋紫薯口味！

除了Poterico外，店裡還有販售馬鈴薯製作而成的吉拿棒（原味和沖繩限定黑糖口味）和一些地方限定甜品，如美薯（ちゅらポテ）霜淇淋等。在日本其他地方的Calbee+門市內，有提供現炸餐點的門市數量有限，因此如果有來沖繩玩的話，非常推薦吃吃看。

(現做餐點提供時間為10:00～20:30）

吃了現炸手工薯條Poterico，不看看店裡面有什麼好買的也太說不過去了？畢竟在Calbee+不僅能買到Calbee旗下的經典商品，更有「此處僅有」的店鋪限定商品在等著大家耶！

海薯 青海苔鹽口味（海ぽて 青のり塩味） ※沖縄限定

在Calbee+沖繩國際通店內，有販售各種Calbee的點心，其中最引人注目的肯定是沖繩限定的口味！以象徵沖繩蔚藍大海的藍色包裝作為基底的海薯（海ぽて），使用了香氣四溢的海苔與沖繩特產的鹽鱒魚作為調味。作為Calbee+沖繩國際通店中最受歡迎的商品，是在機場免稅店也買不到的店鋪限定商品。這款點心以方便食用的一口大小方塊為特色，讓你一口一個來自海的美味，且重量輕巧，非常適合當沖繩旅行的伴手禮。

美薯 黑糖口味（ちゅらぽて 黒糖味）※沖縄限定

沖繩的黑糖很有名，而到沖繩購買品嚐黑糖系列的食品點心也是非常不錯的。Calbee美薯中使用了由蔗糖製作而成的黑糖，擁有香醇且獨特的甜味。因被做成了少量的個別包裝，因此即使是在旅遊的交通工具上移動時可以輕鬆地享用，作為伴手禮會是一個不錯的選擇。這裡蠻推薦大家與剛剛介紹的「海薯」一同購買，將Calbee旗下的沖繩特色商品集好集滿。

此外，店內也有販售用美薯作為配料的霜淇淋，這可是沖繩店限定的甜點，若有看到不妨嚐嚐看。

Calbee+店鋪限定商品、季節限定商品

此外，Calbee+內還有很多店鋪限定商品，是只有在Calbee+店舖中才能找到的。當然，除了地方限定的特別商品外，店鋪內也能找到不少季節限定的商品，對於對「限定」腦波弱的朋友來說，想必能買得很開心。

※注意：Calbee+ 限定商品可能會因季節或售完而停止販售。更多詳情請見官方網站。

在Calbee+ 沖繩國際通店不僅售賣各種零食，還有各式各樣有趣的周邊商品可以選購。包括可以裝在長頸鹿薯條杯上的原創杯蓋、Calbee家可愛吉祥物的主題文具和鑰匙圈等，其中特別推薦的大概是吉祥物「Potta（ポッタ）」的玩偶！這款鬆軟的玩偶提供多種尺寸可以選購，如果你是長頸鹿薯條的粉絲，那可以參考看看囉。

Calbee+沖繩國際通店目前正舉辦消費滿額贈送手提袋的活動。凡消費滿4,000日元或8,000日元的顧客就能獲得，且每間店贈送的手提袋設計各不相同，作為沖繩之旅的紀念品有一定的收藏價值。

集結了美食、伴手禮、周邊商品以及滿額贈活動，Calbee+沖繩國際通店真不愧是國際通上的人氣名店之一，更可說是Calbee粉絲或是喜歡洋芋片類零食的朋友不容錯過的店鋪，畢竟能找到許多特別的限定商品嘛。不管你之前有沒有造訪過，在下一次到國際通走跳時，別忘了去看看唷。

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