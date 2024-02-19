沖繩東方酒店渡假村與水療中心 結合海島度假與觀光的質感之旅

特別是在海外的酒店，更可以體驗到與國內不同的新鮮感，為喜愛休閒渡假的族群提供更多元的選擇。位於日本最南端的沖縄，地理位置近，即使是短期旅行也能感受到異國情調，是2024年休閒假期的選項中受到矚目的旅遊勝地。其中我們將為各位介紹，位於新登錄為世界自然遺產的沖縄山原入口附近的「沖繩東方酒店渡假村與水療中心」，以沖縄賦有的海洋和山林為背景，誕生了一個心靈飽足感滿分的超豪華度假設施。該飯店於2023年12月重新裝修，提供了更加完善的客房環境、美味的食物和各種體驗活動，讓您整趟旅程都能在同一個地方悠閒度過、一晚的住宿一定不夠的完美度假地點！

沖繩東方酒店渡假村與水療中心​(ORIENTAL HOTEL OKINWA RESORT&SPA)

地址：〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1490-1

預約電話：+81-980-51-1900

入住時間/退房時間：15:00～/～11:00

※Club Room、Suite Room的退房時間為12:00

官方連結

享受飯店內的各種附屬設施和便利的客房服務是許多人喜歡飯店度假的主因，而美麗的風景也是豪華旅行中不可或缺的一部分。沖繩東方酒店渡假村與水療中心的所有客房都設有可以欣賞海景的陽台，一開窗，沖縄美麗的海景便一覽無遺。

此外，作為一家注重休息的度假型飯店，即使是飯店最基本的房型（Superior Rooms）也有足夠的空間感，最多可容納5名賓客，因此即使是團體旅客也能舒適地入住。此外，飯店還有提供專門為行動不便者設計的房間，確保從孩子到大人的每一位賓客都能體驗到舒適和細心的服務。

對於想要稍微享受一些奢華假期的人來說，位於飯店最頂層的豪華套房（Suite Room）提供了宮殿般奢華的內部裝飾，房內還設有可欣賞沖繩海景的浴缸，讓您在泡澡的同時也能享受美麗的風景。飯店為住宿者們提供了多種房型的選擇，以滿足各位對奢華旅行的訴求。

在沖繩東方酒店渡假村與水療中心中，有兩種類型的泳池，包括室內泳池和室外泳池，住客可以根據需求和喜好選擇設施。室內泳池適合用於訓練與運動，而室外的「花園泳池（Garden Pool）」則適合玩耍放鬆，依傍著沖繩的大海、擁有170米長的寬敞泳池、滑水道以及三溫暖設施，將是絕佳的渡假標配。到了夜晚，泳池的燈光裝置還會營造出與白天截然不同的氛圍，讓您享受不一樣的泳池體驗。

近年來日本泡湯的文化也越來越受歡迎。在室外泳池旁邊設置了可以最大限度地發揮三溫暖效果的「桶型三溫暖」設施，是目前在日本三溫暖界最受關注的。這是一種直接將水澆在熱石上，從而直接感受熱度的芬蘭式三溫暖。這種個人三溫暖體驗將會提供至2024年4月底。

桶型三溫暖(バレルサウナ)

活動期間：2024年1月6日～4月30日

活動時間：15:00～21:00（櫃台受理到20:00）

參加費用：住宿者2,000日圓/日

不只如此，飯店還配備了能夠舒緩身體疲勞的SPA設施和時尚健身中心，適合在度假期間也不想鬆懈自我管理的旅客。若想充分利用這些飯店設施，僅僅一天的時間是遠遠不夠的。

海外度假時要在哪裡購買紀念品這件事總是讓人煩惱，但針對那些注重效率、只想在飯店附近買一些核心商品的人，我們推薦可以逛逛位於飯店大廳的商店。這裡不僅有沖繩限定的在地紀念品店和充滿本土風情的早市，還有專售酒店原創商品的專門店。角落還設有針對外國遊客的換幣機，如果需要現金，隨時都可以將外幣兌換成日圓，相當方便。

上、左下圖片來源：沖繩東方酒店渡假村與水療中心

飯店不僅在大廳空間的設計上打造出自然感，採用可利用大量自然光的天頂設計，種滿了各式各樣沖繩特色的亞熱帶綠色植物，並採用以植物天然香料製成飯店原創的香氛，營造出格外自然療癒的空間氛圍，更在對環境友善的永續發展目標SDGs上下功夫——飯店內的一般房（※）基本不配備一次性備品，而是在大廳旁打造了特別的備品基地，提供東方飯店嚴選開發的多種品項，讓入住旅客按需自由選擇。其中包括提供以天然素材製成的沖繩肥皂，讓訪客可根據需求切取帶回房間使用的特別服務，讓人印象很深刻。

※ Club Room及Suite Room房內會有準備備品

不僅如此，近年來在各國各地的飯店和旅宿業者中最不可忽視的趨勢主題，就是為了環境永續能做出哪些努力。如果在旅行期間的消費能夠體現出對環境的考量，那麼這趟旅行不僅僅是讓旅客得到充分休息，還能提供更深層的滿足感。

關於對環境更有好的這方面，沖繩東方酒店渡假村與水療中心當然也有納入考量。在大廳前的備品區酒店提供了各種備品，客人可以按需求拿取需要的份量，減少過度使用。其中包括可回收材質的礦泉水瓶和紙吸管，飯店還積極參與公益，將部分收益捐贈於珊瑚保護活動。

沖繩東方酒店渡假村與水療中心內的多樣化餐廳同樣不容忽視。在有自助吧費＆燒烤台的「QWACHI」中，您可以享受到使用精選的沖縄當地食材製作而成的新鮮美食，包括當地特色的塔可飯、沖縄風味的飯糰和蕎麥麵等，讓您透過美食感受當地風情。面向大窗戶，您還可以一邊欣賞沖縄海洋的美景，一邊悠閒地享用美食。如果想要更加私密的用餐環境，餐廳還提供了外帶盒餐，以及即使是非用餐時段也能受理的外送服務，可見餐廳充分了解並盡可能的滿足了住客們的各種需求。

此外，還有使用了海葡萄等獨特海鮮的沖繩風味涮涮鍋和燒肉專門店等等，從早到晚都能享受到多樣化的一日三餐，讓您怎麼吃都吃不膩。

如果您選擇入住Club Room或 Suite Room，則可以享受到飯店在 2023 年 12 月翻新後，等級更上一層樓的專用俱樂部休息室。在這裡，您可以在任何時間自由享用下午茶、餐點、咖啡和酒精飲料。這裡可以當成是客房以外的休息空間或小型的商務辦公區域，即使是在入住時間前的空檔時間您也可以在俱樂部休息室度過充實的時光。

不僅如此，沖繩東方酒店渡假村與水療中心還提供了豐富多樣的室內或戶外活動體驗。不論是能在早晨清新的空氣中紓醒的吊床瑜伽課程、與沖繩大海融為一體的海洋體驗，或是在世界遺產登錄的山原森林中進行的刺激活動等等應有盡有，在這裡您能享受到超越一般飯店假期的體驗。

飯店活動體驗詳情請見官網

「沖繩東方酒店渡假村與水療中心」完美掌握了渡假者的各種需求，不僅提供各種附屬設施，更可說是將沖繩的精華凝聚於一處，成為一個觀光精華區。如果您在計畫2024年的假期，正考慮選擇哪家酒店，那麼這家飯店無疑是最新消費趨勢的龍頭代表，提供您最佳滿意度的絕佳選擇。

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