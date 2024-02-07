精品級LV、寶格麗餐廳、米其林一星拉麵！東京銀座不吃不可美食8選(下)

【撰文:Anita/ 窩日本】

延續"精品級LV、寶格麗餐廳、米其林一星拉麵！東京銀座不吃不可美食8選(上)"，本文將再介紹4家銀座美食

5. 銀座 篝 本店

藏身在銀座的狹窄巷弄中，無時無刻、不管刮風下雨，門口總是大排長龍，這就是米其林一星拉麵店的魅力！

篝的湯頭主打「雞白湯」，和平常以豚骨、魚介類湯底的拉麵很不同，就像在喝濃厚的雞湯一樣，湯頭芳醇又濃厚，加上搭配雞胸肉和蔬菜非常地健康，不會令胃感到負擔。

除了原味之外，加入了松露的湯頭也是招牌之一。松露味道非常地濃郁，讓拉麵有頓時成了法國高級料理的感覺，喜歡的人一定要點！記者私心推薦另外加點餛飩，將它加入湯裡一起吃非常美味。

銀座 篝 本店

地址：東京都中央区銀座6-4-12 1F

營業時間：11:00～

6. 中村藤吉本店 銀座店

中村藤吉創立於1855年，本店在京都，是以追求「茶」的極致為主題的店家，可以在這裡喝到頂級的抺茶、玉露、煎茶、培茶等日本具有代表性的茶類。

位於銀座GINZA SIX裡面的分店，也是關東唯一的分店，很適合銀座逛街腳痠了之後，坐下來吃個濃郁的抹茶點心休息一下。

除了品茶之外，附設的CAFE可以吃到各種以茶為主題的和風甜點，像是聖代、蕨餅、刨冰等等，推薦必點聖代，和一般的聖代不一樣的是，裡面堆疊的是白玉丸子、茶凍、茶口味的冰淇淋等日式元素，非常清爽不甜膩。

中村藤吉本店 銀座店

地址：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

營業時間：10:30～20:30

7. 金田屋

大福相信大家都有吃過，但是沒想到大福也可以做得像是藝術品，讓人捨不得吃！「金田屋」顛覆眾人對大福的認知，在黑色麻糬上堆疊水果和餡料，將大福變成時髦的洋菓子風格，雖然要價不斐，但絕對值得一試。

店裡的招牌是「特撰莓」口味，使用了大粒的國產草莓，酸味和甜味平衡恰到好處，堆疊得高高的草莓散發出迷人光澤，特製的餡料搭配之下，讓水果的美味更上層樓，是可以滿足眼睛和嘴巴的嶄新型態甜點。

金田屋

地址：東京都中央区京橋2-12-2 NEWS Xビル 9F

營業時間：11:00～20:00

8. TSURUTONTAN

在到美國波士頓、曼哈頓都開設有分店的TSURUTONTAN，是顛覆你一般常識的烏龍麵店。創業者出身於以烏龍麵線聞名的香川縣，他結合了讚岐烏龍麵的製法和大阪文化打造出含有吉祥喜事、饂飩(日文烏龍麵的漢字)、能健康大啖美食等意味的品牌。

TSURUTONTAN的特色就是碗超大！份量足！口味選擇超多多達近百種，隨著季節和店家的不同還有限定款推出。客人點單之後才開始煮麵，所以能吃得到軟硬度適中、最恰到好處的烏龍麵條。

麺匠の心つくし つるとんたん

地址：東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座 10F

營業時間：11:00～23:30

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