快訊

瘦肉精風波！家樂福、全聯預防性下架 帶這2物可退貨

業者罵翻天！組團赴陸旅遊招攬突喊卡 王國材：我已經知道要被罵

富豪領袖、威權的幽魂：智利前總統皮涅拉逝世

精品級LV、寶格麗餐廳、米其林一星拉麵！東京銀座不吃不可美食8選(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

延續"精品級LV、寶格麗餐廳、米其林一星拉麵！東京銀座不吃不可美食8選(上)"，本文將再介紹4家銀座美食

5. 銀座 篝 本店

藏身在銀座的狹窄巷弄中，無時無刻、不管刮風下雨，門口總是大排長龍，這就是米其林一星拉麵店的魅力！

篝的湯頭主打「雞白湯」，和平常以豚骨、魚介類湯底的拉麵很不同，就像在喝濃厚的雞湯一樣，湯頭芳醇又濃厚，加上搭配雞胸肉和蔬菜非常地健康，不會令胃感到負擔。

除了原味之外，加入了松露的湯頭也是招牌之一。松露味道非常地濃郁，讓拉麵有頓時成了法國高級料理的感覺，喜歡的人一定要點！記者私心推薦另外加點餛飩，將它加入湯裡一起吃非常美味。

銀座 篝 本店

地址：東京都中央区銀座6-4-12 1F

營業時間：11:00～

6. 中村藤吉本店 銀座店

中村藤吉創立於1855年，本店在京都，是以追求「茶」的極致為主題的店家，可以在這裡喝到頂級的抺茶、玉露、煎茶、培茶等日本具有代表性的茶類。

位於銀座GINZA SIX裡面的分店，也是關東唯一的分店，很適合銀座逛街腳痠了之後，坐下來吃個濃郁的抹茶點心休息一下。

除了品茶之外，附設的CAFE可以吃到各種以茶為主題的和風甜點，像是聖代、蕨餅、刨冰等等，推薦必點聖代，和一般的聖代不一樣的是，裡面堆疊的是白玉丸子、茶凍、茶口味的冰淇淋等日式元素，非常清爽不甜膩。

中村藤吉本店 銀座店

地址：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

營業時間：10:30～20:30

7. 金田屋

大福相信大家都有吃過，但是沒想到大福也可以做得像是藝術品，讓人捨不得吃！「金田屋」顛覆眾人對大福的認知，在黑色麻糬上堆疊水果和餡料，將大福變成時髦的洋菓子風格，雖然要價不斐，但絕對值得一試。

店裡的招牌是「特撰莓」口味，使用了大粒的國產草莓，酸味和甜味平衡恰到好處，堆疊得高高的草莓散發出迷人光澤，特製的餡料搭配之下，讓水果的美味更上層樓，是可以滿足眼睛和嘴巴的嶄新型態甜點。

金田屋

地址：東京都中央区京橋2-12-2 NEWS Xビル 9F

營業時間：11:00～20:00

8. TSURUTONTAN

在到美國波士頓、曼哈頓都開設有分店的TSURUTONTAN，是顛覆你一般常識的烏龍麵店。創業者出身於以烏龍麵線聞名的香川縣，他結合了讚岐烏龍麵的製法和大阪文化打造出含有吉祥喜事、饂飩(日文烏龍麵的漢字)、能健康大啖美食等意味的品牌。

TSURUTONTAN的特色就是碗超大！份量足！口味選擇超多多達近百種，隨著季節和店家的不同還有限定款推出。客人點單之後才開始煮麵，所以能吃得到軟硬度適中、最恰到好處的烏龍麵條。

麺匠の心つくし つるとんたん

地址：東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座 10F

營業時間：11:00～23:30

窩日本推薦閱讀：2024年日本打工度假簽證申請看這篇-年齡限制、申請辦法、計畫書寫法一次教給你~~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 東京 烏龍麵

延伸閱讀

入冬來首見！日本氣象廳對東京發大雪警報 預期多地降雪量可觀「最高40公分」

杜拜滿滿的張信哲！華人之光超猛 點名2美食過癮

日本東京市區飄雪了！羽田機場89個航班、部分特急列車受影響

出口商受惠日圓走貶 東京股市追隨美股漲勢收高

相關新聞

精品級LV、寶格麗餐廳、米其林一星拉麵！東京銀座不吃不可美食8選(下)

延續"精品級LV、寶格麗餐廳、米其林一星拉麵！東京銀座不吃不可美食8選(上)"，本文將再介紹4家銀座美食

精品級LV、寶格麗餐廳、米其林一星拉麵！東京銀座不吃不可美食8選(上)

小編親自造訪銀座店家後精選8家餐廳，不論是平價或高級，銀座不吃不可的美食大公開！

九州自由行旅人必看！熊本賞櫻整理筆記，直飛熊本6大賞櫻美景

九州熊本縣擁有絕美的自然景觀與文史遺跡，迎向2024春天櫻花季的盛開，告訴你7個絕美的賞櫻勝地，歷經4百多年仍盛開的最大級別櫻花樹，多達3千多棵的櫻花一同綻放，粉色妝點各地名勝古蹟，直飛熊本欣賞櫻花多

直飛熊本阿蘇新玩法！「ONE PIECE」航海王主題列車、世界No.1阿蘇火山口 、阿部牧場鮮乳、熊本第一家萬豪萬楓飯店

說到熊本縣，你會想到什麼？最萌最愛搞笑的吉祥物「熊本熊」？或是日本三大名城之一的「熊本城」？如果你熱愛日本美食，首先想到的是「熊本拉麵」？其實，熊本的魅力還有很多！直飛熊本班機啟航後玩熊本更簡單，將為

新手攻略！ 2024好想去「富士山登山」要準備什麼？

富士山日本最高峰，也是活火山之一，海拔3776公尺，也是許多人海外健行的第一座山， 富士山步道上有完整山屋、飲食設施，方便且安全 每年的7月上旬至9月上旬是富士山登山也是一年之中開山的季節，其他月份因積雪的關係有限制入山 富士山是一座活火山，歷史上曾於1707年發生過大規模噴發，不過目前也趨於穩定 這特殊的地形在台灣見不到，也讓台灣的人們對富士山登山有更多的嚮往

2024日本櫻花要去哪裡看？幾月開始 | 櫻花最新預測、賞櫻景點、熱門櫻花季活動

2024日本賞櫻景點推薦，櫻花祭活動，開花預測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。