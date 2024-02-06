精品級LV、寶格麗餐廳、米其林一星拉麵！東京銀座不吃不可美食8選(上)

【撰文:Anita / 窩日本】

東京銀座是日本最繁華的街道，當然也有著很多必吃的人氣美食。但也常常因為名店實在太多，讓挑選午餐或下午茶時反而無所適從。

小編親自造訪銀座店家後精選8家餐廳，不論是平價或高級，不吃不可的美食都不藏私大公開！

1. LE CAFE V （LV 咖啡廳）

LE CAFE V是知名精品LV路易威登所設立的咖啡廳，為全世界第2間咖啡廳，地點就在銀座旗艦店的7樓。

雖然是國際名牌所經營的餐廳，但是氣氛卻是輕鬆舒服，不會令人覺得拘謹。從巧克力使用經典的LOGO押紋、餐巾上包著的吉祥物Vivienne娃娃等各種小細節，都有讓人置身於LV世界觀的感覺。

餐點的部份是由法式料理貴公子之稱的須賀洋介操刀，食材和口感非常講究，不會因為打著LV的招牌就對食物品質妥協。

套餐有半套（湯、飲料、主餐）和全套（前菜、湯、主餐、甜點、飲料）可選擇。中午不想吃太飽的話半套也很令人滿足。當中最令人驚艷的莫過於甜點，招牌千層派派皮酥脆、卡士達醬不甜膩，甚至比甜點專門店還美味！

地址：東京都中央区銀座7-6-1 ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店 7F

營業時間：11:00-20:00(不定休、周日營業）

2. 五代目花山烏龍麵

五代目花山烏龍麵是來自出產「日本三大烏龍麵」之一的群馬縣，店家使用優質的水和小麵來製作烏龍麵，傳承120年歷史的好味道，讓它連續在「烏龍麵天下決一戰」中獲得冠軍。

必點的招牌是「紐革寬烏龍麵」（鬼ひも川），5公分寬的亮晶晶扁麵，裝在寫著「鬼」字的容器上很是吸睛。搭配各種口味的醬汁來吃，即使樸素的麵條也有多樣的口感變化。

五代目花山烏龍麵每間分店都有自己的特色，讓人去再多次都不會膩。銀座店因為觀光客較多，排隊所需時間較長，如果行程允許建議可以到日本橋分店喔~( 延伸閱讀: (東京)日本橋必吃美食12選推薦：A5和牛燒肉午餐、花山烏龍麵、金子半之助、365日麵包、炸豬排⋯⋯)

五代目花山うどん

地址：東京都中央区日本橋2-10-12

營業時間：平日 11:00～15:30，17:30～21:30/週末假日11:00～16:00

3. 寶格麗BULGARI銀座BAR

每個人都夢想擁有的寶格麗BULGARI珠寶，在東京銀座的旗鑑店有開設餐廳，讓人不一定擁有該品牌珠寶，也可以享受到高雅貴氣的氛圍。

9樓餐廳提供米其林星級主廚操刀的正統義大利料理，適合重要約會或慶生的晚餐，10樓的BAR則可以用再更輕鬆的感覺去體驗寶格麗的世界，是在銀座享用下午茶的好選擇。

下午茶套餐每份包含了裝有13款點心的3層木盒，以及咖啡紅茶等飲料。點心有甜點、有鹹點，每一個都非常地精緻美味，即使是迷你鹹派和濃湯，也都是溫熱的，從小細節就能感受到用心，不愧是精品附屬的餐廳。

Bulgari Ginza Bar

地址：東京都中央区銀座2-7-12 ブルガリ銀座タワー ９Ｆ

營業時間：12:00～21:00(週一、週日公休）

4. 琥珀咖啡

常言道，一輩子只要做好一件事就夠了，這句話絕對可以用來形容「琥珀咖啡」。

琥珀咖啡的創業者關口一郎先生有「咖啡之神」之稱，在他的店裡只有賣咖啡，不賣其它飲料和食物，用最美味的咖啡征服所有咖啡愛好者的心。

雖然只賣咖啡，但是咖啡豆的選項可是多到眼花撩亂，每一種咖啡的做法也不相同，的確是相當考驗咖啡師功力。

店裡的招牌是「琥珀女王」，裝在高腳杯中的琥珀色咖啡與牛奶呈現美麗的雙層，不要攪拌直接喝下，這樣才是店員建議的最美味的喝法喔！

Cafe De L’Ambre

地址：東京都中央区銀座8-10-15 SBM BLDG 1F

營業時間：週二至週六12:00～21:00，週日及假日12:00～19:00(週一公休）

因篇幅關係，另外四家美食餐廳將於下集介紹

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