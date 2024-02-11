近東京車站的Artizon美術館 藝術展覽散步之走讀東西方經典作品

Artizon美術館的名字，是由「Art（藝術）」與「Horizon（地平線）」這兩個英文單詞組合而成，意指在希望讓更多人看到那些開拓時代的藝術作品，拓展視野。而館內的館藏一如這一宗旨，涵蓋了縱橫時代與東西方的多風格經典之作，包括了日本古代精巧的工筆屏風畫、印象派大師莫內的作品，以及日本當代藝術家的一些前衛作品等。且位於京橋日本橋一帶，Artizon美術館距離東京車站也很近，也距離銀座不遠，在行程規劃上也十分容易。

Artizon美術館的前身是普利司通美術館，創館歷史可追溯到20世紀中葉，是由大名鼎鼎的普利司通輪胎的創辦人石橋正二郎創立。本身喜歡藝術的石橋正二郎，收藏了很多藝術作品，而為了能與更多的人分享藝術的美好，他在當時於京橋建造的普利司通大廈二樓設立了美術館，並向公眾開放。當然，他對於藝術推廣的熱情不僅止於此。幾年後，他更設立了石橋基金會，得以事業經營的方式來經營美術館，同時也能讓館藏更加豐富。2015年，隨著普利司通大廈的改建，普利司通美術館閉館翻新，而終於在2020年以「Artizon美術館」之姿，與京橋美術館之塔（ミュージアムタワー京橋）這座建築一起再登場。

Artizon美術館（アーティゾンミュージアム）

地址：東京都中央区京橋1-7-2

營業時間：10:00～18:00

週五（國定假日除外）10:00～20:00

※ 最後入場時間為閉館前30分鐘。

休館日：週一，若逢國定假日，則順延至下一個工作日。

門票：

・可透過官方網站線上購買門票。如果當前的時段入場人數未滿，也可以在售票處購買門票。

・票價因展覽而異，國中小學生可憑學生證免費入場。

・需要事先預約，國中生以下之孩童除外。

官方網站

Artizon美術館館內的展覽空間，主要有3層，裡面沒有所謂的常設展——畢竟館內收藏的作品眾多，全年會依不同的主題輪替展示，如我們前往參觀時的展覽之一「石橋基金會收藏精選」。配合館內藏品各自的特色，館方在展示時也會在燈光照明上有所調整，讓作品能以最佳狀態呈現。館內收藏的作品，包括了許多西方藝術大師的作品，包括莫內、塞尚、馬蒂斯、竇加、雷諾阿、梵谷、畢卡索、康丁斯基等。聽到這些巨擘的名字，也許會讓你有種Artizon美術館好像是一西洋現代藝術為主的錯覺，不過實際上館藏作品中更包括了大量日本藝術作品，只是裡面蠻多是日本藝術家以西洋畫的方式進行的創作，因而乍看之下才會有種西方藝術作品較多的錯覺。館內看展，你很有可能會遇到一兩件被標示為「重要文化財」的作品——那是特別受到日本官方認可的作品，在日本藝術界有著重要地位，例如日本浪漫主義畫家藤島武二的《天平的模樣（天平の面影）》，及同一時期的畫家青木繁的《海之幸（海の幸）》。

儘管館藏種類多樣，卻通過特色企劃，讓它們的展出流暢且有主題性，欣賞起來亦十分順暢。

除了以主題企劃的方式來展出館藏，Artizon美術館亦會透過籌劃一些外部作品或藝術家的主題展，並穿插一些館藏作品的方式呈現。近年來他們不斷關注的主題之一是女性藝術，為此他們規劃了一些展覽，包括像是以女性與書為主題的「女性閱讀」展，以及目前（文章發布的當下）正在ON檔的法國立體派女性藝術家瑪麗勞倫森（Mary Laurencin）的展「瑪麗勞倫森：倒映時代之眼（マリー・ローランサン：時代をうつす眼）」。在這個展覽中能見到這位法國藝術家的豐富作品，並了解她和藝術創作生活及獨特風格。與此同時，展場內亦穿插展出了一些與她有關的畫家的館藏畫作，以拓展大家看展的視野與角度。

從Artizon美術館的各式主題展覽，包括其每年都會舉辦日本當代藝術相關的展覽上，能看出其對於藝術推廣上的熱情與多元性。除此之外，在館內的一些空間或角落，也能見到一些獨特的雕塑藝術品，像是四樓展覽室外的走廊上，能見到Christian Daniel Rauch的雕塑作品《Victoria》，而在5樓的走廊上，則能見到來自埃及古都路克索的埃及神話獅頭女神賽赫麥特——至今已有3400年歷史。Artizon美術館中基本都是允許拍照的，只有特定作品會標示禁止攝影，而這兩位位於廊道上的女神，可說是館內人氣打卡點。

就在4樓距離雕塑作品《Victoria》不遠，有一個分氛圍比較獨特的畫廊空間。空間內的照明相對其他區域較暗，而牆上有一個橫寬達15公尺的巨型的玻璃櫥窗格外明亮，裡面展示著珍貴的藝術作品，包括了擁有數百年歷史的日本工筆屏風畫等。這個櫥窗的玻璃採用的是實心防眩光玻璃，一方面能完美保護作品，另一方面又保證作品的展示效果。

如果想進一步了解關於展示作品的資訊，可以在手機上免費下載Artizon美術館的APP，裡面可以收聽各作品的詳細介紹，且有日文、英文、韓文、中文可選擇。有興趣的話，記得攜帶耳機前往參觀，以方便收聽APP中的語音導覽。

Artizon美術館內收藏了許多經典雋永的藝術作品，而其建築本身，也是一座值得欣賞玩味的藝術作品。這座建築由日本設計事務所TONERICO: INC操刀，外觀整體採用了大面積的玻璃帷幕，搭配內部以灰色石素材為主體的裝潢設計，顯得時尚而沈穩。走在美術館內，能不時發現藏在館內細節處的精緻設計感，包括了在三樓衣帽櫃檯後又如「泡泡」般的大型藝術裝置。就是這樣低調的優雅，既不會奪了館內藝術品們的光彩，卻又能讓人充分感受到設計美。更特別的是，在美術館中設置的一些家具，也是美術館原創設計，同時也能見到一些日本傢俱設計師的作品。

值得一提的是，美術館中寬敞的展示空間，設置了可調節式的牆壁，以方便工作人員針對不同類型不同規模的作品展覽，來設計不同的動線與展示空間。而且在4、5樓這兩層展示空間中，有個中通的中庭，提供參觀者們一個全然不同的視角來欣賞藝術作品。除了展示空間外，4、5樓的一側亦特別設置了「觀景台VIEW DECK」空間，讓看展看得有些累的參觀者，可以坐下來休息眺望玻璃窗外景色，彷彿那也是館藏作品一樣。若因聽語音導覽或是拍照紀錄，耗費了比較多的手機電量，這個空間座位上也有設置插座，只要有充電線就可以自由地幫手機充電。

逛美術館看展覽的樂趣之一，包括了事後到禮品處逛逛——裡面總是能找到一些和館藏藝術品相關的精緻禮品，包括一些生活雜貨、文具等。其中裡面的繪畫作品明信片非常有人氣，而像鑰匙圈、從館藏作品中的一些小元素挑選製作出來的徽章別針精緻可愛，自用或送人都很合適。除此之外，還能找到一些以人氣名畫作品的主色製作的文具、輕便型的色鉛筆等，甚至是與展覽作品風格相吻合的茶、護手霜之類的商品也有，十分有趣。值得一提的是，Artizon美術館禮品店亦常會配合期間限定的主題展，期間限定販售該展覽的主題商品——這可真是錯過了就買不到的了。

Artizon美術館1樓的咖啡空間內，提供日式與歐式結合的原創料理及甜點套餐為主，一般分為午餐時段（11:00-14:30）和咖啡時段（14:30-18:00）營業，在東京頗受好評，特別是午餐時段。Artizon美術館咖啡的料理十分有特色，與美術館相當氣質吻合——精緻而有質感，而且美味。咖啡料理的菜色會隨季節變化，通常會配合當前的展出推出不一樣的菜單，而我們當時拜訪時，有嚐到像是鮭魚肉凍與酪梨卷拌青豆、特製菌菇白醬義大利寬麵、南瓜甜菜根與烤鹿腿肉佐混合莓果醬等。咖啡時段，咖啡空間中會提供一些輕食甜點及飲品，而我們當日嚐到的草莓開心果千層酥及配合瑪麗勞倫森展推出的紅寶石接骨木花汁就十分令人驚艷。

擁有豐富的館藏，也善於邀請來自其他地方的優秀作品，Artizon美術館透過獨到的策劃力，將世界上美好的藝術作品們帶到東京，讓更多人看見。如果你本身就是喜歡看展品味藝術，不妨趁著到Artizon美術館之機會，在東京車站附近來一趟藝術散策——Artizon美術館及東京車站周邊的另外5個美術館共同合作，推出了一張特別的美術館通票「6 Museums. Tokyo」，能享受特別的門票優惠，同時也有散策地圖可參考，非常值得喜歡藝術的朋友活用。

看看藝術作品，走讀一些藝術家的生活故事，或許能在你人生中的某些時刻，成為自己心中養分——而相信這也是不少人之所以喜歡藝術的原因吧。

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