迎接早春！來去日本千葉欣賞百萬水仙花海和100株鵝黃蠟梅
【旅奇傳媒/日本部報導】春天來了！日本千葉縣母親牧場的100萬球「水仙」和100株「蠟梅」現在花開正美！即日起到2月中旬都是滿開花海最美的時節！目前水仙花開8分，即將迎來滿開盛況，蠟梅則是滿開狀態，迷人的花香在早春的冷冽空氣中瀰漫，引人入勝。
為了讓遊客能邊散步邊欣賞水仙花海，母親牧場今年推出全長500公尺的水仙路，讓水仙與山海天空美景有更美麗的搭配。目前水仙與蠟梅園都集中在「花之谷下」區域，未來水仙栽植將集中在水仙之路四周，讓遊客可以感受到百萬水仙的震撼之美。
▼千葉縣母親牧場花海看更多▼
https://www.motherfarm.co.jp/location/flower/
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