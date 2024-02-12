迎接早春！來去日本千葉欣賞百萬水仙花海和100株鵝黃蠟梅

距離沖繩那霸機場約20分鐘車程的國際通，是沖繩著名的觀光區也是最大的市中心。這條街道上集結了許多大大小小的餐廳、商店和伴手禮店，藏著許多B級美食和好物不說，大家來日本必買必逛的藥妝店在國際通也能解決—

2024-02-09 10:00