銀座老字號咖啡甜點店！必點招牌零毛孔圓滑「厚鬆餅」，烤火腿三明治天花板也在這

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東京美食/甜點店推薦

♥銀座WEST 青山花園店ウエスト青山ガーデン♥是老字號的咖啡甜點專賣店，創業自1947年的本店位於銀座，小菲這次造訪的分店則是位於乃木坂駅附近，離東京新美術館只要步行5分鐘，是間以厲害的鬆餅和舒芙蕾聞名的人氣排隊店。

會來這間是因為小菲的好姊妹強力推薦，原本擔心會等很久，還好這次來大概等了半小時左右就能入場，圓滑厚實的鬆餅超大一份，淋上楓糖漿和奶油香氣更迷人，球哥自己一個人就能吃掉一整份，後續加點的火腿三明治更是好吃到讓人意猶未盡好想再外帶一份～真的非常推薦啊！！

銀座西 青山花園店ウエスト青山ガーデン

地址：東京都港區南青山1-22-10

營業時間：11:00～20:00

交通方式：乃木坂駅から徒歩3分青山一丁目駅から徒歩10分

官網：https://www.ginza-west.com/

食べログ：https://tabelog.com/tw/tokyo/A1307/A130701/13057028/

google地圖參考

這次在出發東京前就有把這間♥銀座WEST 青山花園店ウエスト青山ガーデン♥存在口袋名單內，但因為行程沒有特別規劃要去東京美術館所以就一直這麼擱著。沒想到去完藤子．Ｆ．不二雄博物館之後查詢回市區的路線，發現好像有點順路耶~於是就立刻帶著球哥插旗啦！！！我們是從乃木坂駅出站步行3分鐘就抵達。

因為有先上網搜尋了一下，知道要先去現場候位，如果你只是來買甜點點心之類的就不用抽號碼牌囉。

推門進去首先看到的就是他們家的賣店啦！！！開業至今已經77年的銀座WEST是老字號的甜點咖啡專賣店。

各式各樣的餅乾、甜點，即使不內用也有不少人特別來這裡買回家品嘗。

這布丁看起來就是莫名的厲害有沒有。

如果不知道要買什麼的話～就買這種看起來最招牌的組合就對了！

如果是像我們要內用的話，記得要先到前方的取號機輸入名字取號碼牌喔！

我們抵達的時候前面還有13組要等，預計時間是120分鐘以上，看到的時候心都涼了一半，不過那時其實已經將近四點，心想應該不用等太久～前面來吃的應該都差不多要走了，哈哈哈！

還好最後等了大概半小時左右就可以入內用餐。

店內的設計風格就是很復古懷舊的西式喫茶店。

如果夏天造訪不怕熱的話，也是可以坐在戶外座位區。

一旁還有一個小花園，綠意環繞的用餐環境也是相當舒適啊！！！

我們被安排在窗邊的座位，剛好看到外面有客人帶著小狗狗來用餐，所以這間也算是寵物友善～只是不能落地囉！

拍了MENU給你們參考，餐點有甜食、三明治、招牌的厚鬆餅等。

飲品則有咖啡、茶飲、果汁等。

不在常規菜單上的季節餐點有厚實的鹹派、蛋糕捲等。

據說他們家的舒芙蕾也很好吃，可惜我們只有一個胃沒辦法吃太多！

在看菜單的時候就會先送上熱毛巾和冰涼涼的開水。

最讚的就是居然還有桌邊挑選甜點蛋糕的服務！！！！銀座WEST的特色就是蛋糕盤上全部都是放置真的蛋糕而非模型，這樣一大盤真的會讓人很容易失心瘋耶，哈哈哈！

小菲點了剛剛在甜點櫃看了很久的草莓布丁。

原本以為上桌就是剛剛看到的一小杯，沒想到內用居然會特別擺盤！！！布丁口感扎實綿滑，蛋香濃郁，還帶有焦糖香氣，搭配著一旁的鮮奶油和新鮮草莓一起入口更是絕配，非常推薦啊！！！

不過我們這次是為了招牌的厚鬆餅來的～當然少不了要來份現做鬆餅！！！單片厚鬆餅是1760円，如果想吃兩片的話就2640円，圓滑無氣孔的鬆餅看起來真的非常厲害。

而且真的超大一片，圓呼呼的好可愛啊！！！上方還會有一塊奶油，一旁則是附上楓糖漿。

網路上有人量這直徑大約是18公分～份量十足，原本一開始很想點兩片，但怕吃不完又想吃別的，還好我們後來只點一片～～才能再吃個三明治，哈哈哈哈！

請球哥幫我淋上楓糖漿讓我拍照，結果這孩子根本螞蟻人啊～～直接把楓糖漿整罐都梭哈了。

你看看這孩子多麼懂吃～～～淋完之後就開始把奶油左右移動靠鬆餅的熱度迅速融化。

鬆餅雖然厚度實在，但吃起來卻完全不乾，而是非常鬆軟綿密，蛋香四溢迷人的不得了。球哥自己一個人就吃了三分之二，可見有多厲害！！！

咱家球哥點了冰淇淋蘇打，媽媽拍照的時候都還好好的。

球哥大概就只喝了一口，下一秒就給我轉身打翻在地毯，當下媽媽我真的臉都綠了～因為人家室內是地毯啊!!!!!!!!!!!!服務生一看到球哥打翻立刻帶著紙巾衝過來擦，沒想到球哥也跟著我蹲在地上一起加入擦拭的行列。大概是因為這樣～服務生後來還特別問要不要幫球哥重作一杯～覺得揪甘心！！！不過我們當然是不好意思啊～你這孩子給我喝水就好(氣)

因為看很多桌都有點三明治，害小菲也忍不住手癢點了一份。

全火腿三明治 2090円

烤到表面金黃酥香的吐司中間夾了三層火腿肉，一旁還有檸檬可以直接擠汁增添風味。

另外也有附上黃芥末醬，微微嗆辣可以抹在三明治裡一起吃。

原本以為不過就是火腿三明治吧～應該沒什麼，結果咬下第一口那火腿的豐厚肉汁在口中竄流讓我們母子兩吃到眼睛發亮，上下兩層的吐司酥香中又帶點柔軟。球哥明明剛剛才吃完三分之二的鬆餅，居然又吃了一半的三明治，直說這是他吃過的三明治天花板，哈哈哈哈！！！

吃完之後我們就順便到東京美術館晃了一圈，如果有打算到美術館的話請務必把這間銀座WEST 青山花園店ウエスト青山ガーデン安排到行程裡啊！！

銀座西 青山花園店ウエスト青山ガーデン

地址：東京都港區南青山1-22-10

營業時間：11:00～20:00

交通方式：乃木坂駅から徒歩3分青山一丁目駅から徒歩10分

官網：https://www.ginza-west.com/

食べログ：https://tabelog.com/tw/tokyo/A1307/A130701/13057028/

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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