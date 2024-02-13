錢包守不住現金要帶夠！心齋橋「C-pla 大阪扭蛋專門店」，上千台扭蛋專門店推薦

大阪扭蛋專門店推薦！這次在大阪住在北心齋橋的飯店，回程在商店街裡看到這家「C-pla 扭蛋專門店」，原本只是想看看而已，沒想到完蛋一進去走不出來，超大空間明亮寬敞，上千台扭蛋機，什麼種類的扭蛋都有，卡通、動物、食物，根本把全部的扭蛋機一網打盡，在這耗了一個多小時，不論大人小孩都瘋狂，記得現金要帶夠！

C-pla 扭蛋專門店 大阪心齋橋筋北店

地址：大阪府大阪市中央区南船場3丁目10−11 地圖

電話：080-4950-6563

營業時間：10:00~23:00

C-pla 扭蛋專門店位置

這家大阪心齋橋筋北店是去年12.29才開幕的，三樓是壽司郎心齋橋店，所以去的時候還開幕不到四天，查了一下C-pla在日本已經開了很多分店，就是規模大不大的問題，官網上有個分店的地址，用google map反倒是比較難查，大家可以到C-pla的官網看看哪一間分店距離自己最近。

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這次去的「C-pla 扭蛋專門店 大阪心齋橋筋北店」真的是大到不行，距離心齋橋站一號出口最近，就在心齋橋商店街上，經過很難錯過，從門口就擺買了扭蛋機，真的太顯眼了。

C-pla 扭蛋專門店環境

店裡附設硬幣兌換機，一萬、五千、一千、五百元的日幣都可以兌換。

店裡分了很多區域，每個區域的扭蛋主題都不一樣，從卡通主題角色到各種動物、食物、零食、甚至到醬料、奇怪生物種類超級多，就是要自己一個一個慢慢看。

C-pla 扭蛋專門店種類

個人是對食物系列比較有興趣，先轉了幾個牛奶瓶的扭蛋，真的都超可愛！

還有麵包系列的也超逼真，摸起來的觸感也很真實。

還有動物放空的虛無系列，之前在台灣也轉了好幾個。

各種各樣的扭蛋真的看都看不完！

打開的扭蛋殼與裡頭的塑膠包裝也有專門丟棄的地方可以回收，轉了太多扭蛋牆上還有塑膠袋可以裝著帶著走，真的很貼心。

總之這家扭蛋專門店是喜歡轉扭蛋的人一定會愛死的地方，只有選擇困難到底要轉哪個的煩惱，沒有種類太少不想轉的問題，推薦大家可以到這裡來走走，真的超有意思的！

C-pla 扭蛋專門店 大阪心齋橋筋北店

地址：大阪府大阪市中央区南船場3丁目10−11 地圖

電話：080-4950-6563

營業時間：10:00~23:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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