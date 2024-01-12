草莓控買爆！不只東京芭娜娜 姐妹品牌超擬真「草莓生巧克力蛋糕」期間限定要拿下
仿真草莓蛋糕來了！東京芭娜娜的姐妹品牌「BUTTER STATE’S」新推出「草莓生巧克力蛋糕」，外型擬真超可愛，內餡加入酸甜不膩的甘王草莓醬，一口咬下超多層次，有去到日本可別忘了帶上一盒。
日本草莓季衝一波！遊日必買「東京芭娜娜」的姐妹品牌「BUTTER STATE’S」推出擬真「草莓生巧克力蛋糕」，外層以鮮紅色糖衣包裹，以白巧克力為基底製作草莓生巧克力，內餡吃得到甘王草莓醬，口感層次豐富，不僅美味就連顏值也是高到沒話說。
除了蛋糕本身超吸睛外，包裝用外盒也特別精緻，兩側印上可愛草莓插圖，質感、高級感滿滿，購買後冷藏可保存4天，即起至3月下旬有去到東京的朋友，不妨到大丸東京店、西武池袋店找找這款期間限定仿真蛋糕吧！
「THE STRAWBERRY」甘王草莓餡生巧蛋糕（あまおうソースとろける苺の生ショコラケーキ）
售價：1,296日幣(含稅)
販售期間：即起至2024年3月底左右
販售門市：BUTTER STATE’S by 銀之葡萄 各店（バターステイツ by 銀のぶどう）大丸東京店、西武池袋店
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