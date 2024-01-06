2024大阪、東京限定開賣！嚕嚕米點心「MOOMIN SHOP PATISSERIE」超可愛4款餅乾與蛋糕登場

【撰文:Shinon/ 窩日本】

來自芬蘭的角色嚕嚕米(又稱姆米/嚕嚕米)在日本也很受歡迎，不只設有多家官方商店，在埼玉縣也有主題公園Moominvalley Park。

而這次還發表將會推出點心品牌「MOOMIN SHOP PATISSERIE」，帶來各種可愛又美味的餅乾及點心，絕對是伴手禮必買！快來看看在大阪、東京什麼時候和地方可以買到！

全新點心品牌「MOOMIN SHOP PATISSERIE」

「MOOMIN SHOP PATISSERIE」是和旗下有東京Banana、銀座年輪家等著名點心品牌的Grapestone株式會社合作創立。他們在2021年已推出過SUGAR BUTTER TREE砂糖奶油餅乾和嚕嚕米合作款並大受歡迎，於是決定開始這個全新點心品牌計畫。

「MOOMIN SHOP PATISSERIE」的品牌概念是「用美味的點心，帶來美好的事物」，不只味道講究，也致力於對人和環境友善。原材料和製作方式上盡量避免使用動物性原料，積極選用植物性原料，對身體有益，就像嚕嚕米媽媽親手製作的點心一樣讓人感到美味而自然。

包裝上也使用環保墨水、FSC認證紙張和回收紙等材料，設計出時尚可愛、同時注重環保的包裝。讓大家送禮時感到體面也不會加重地球負擔。

MOOMIN SHOP PATISSERIE 首波4款點心

品牌首次登場便帶來4款點心商品，以下逐一介紹 :

奶油夾心餅乾(クリームサンドクッキー)

有著可愛圖案的鬆脆厚餅乾夾著濃郁和充滿奶香白巧克力奶油，不同圖案有著不同口味。嚕嚕米圖案的是核桃口味，小不點圖案的是草莓口味，史納夫金圖案的是開心果口味。

商品售價 :

4個裝 – 1,188日幣(核桃味2個、草莓味1個、開心果味1個)

6個裝 – 1,728日幣(核桃味2個、草莓味2個、開心果味2個)

9個裝 – 2,592日幣(核桃味3個、草莓味3個、開心果味3個)

楓糖果仁餅乾(メープルナッツクッキー)

散發著楓糖香氣和充滿果仁的酥脆餅乾，那口感會讓人一吃愛上。盒子包裝也非常有心思，嚕嚕米仰望著窗戶的樹精們，打開後又會看到拿著毛毯的嚕嚕米，就像是活潑有趣的立體繪本！

商品售價 : 11個裝 – 1,512日幣

蔓越莓巧克力蛋糕(クランベリーのショコラケーキ)

以70％可可含量、帶有果香的巧克力來製作出味道濃郁的朱古力蛋糕。紮實口感的蛋糕中加入了酸甜的蔓越莓，即使吃一大塊也不會覺得膩。

商品售價 : 1個1,944日幣

杏仁焦糖蛋糕(アーモンドキャラメルケーキ)

充滿杏仁香氣的蛋糕，表面鋪滿杏仁碎粒，加上烤過的焦糖帶來脆脆的口感與下層濕潤蛋糕形成對比。蛋糕會在店面進行最後加工，現烤的蛋糕更加香氣四溢，經過店面絕對會忍不住買來嚐嚐。

商品售價 :

1個 – 356日幣

4個 – 1,424日幣

販售地點和日期

「MOOMIN SHOP PATISSERIE」目前預定在2024年1月~2月在大阪及東京期間限定出店，可參考以下日程。

2024年1月10日〜1月16日：阪急梅點本店地下1樓Food Stage

2024年1月17日〜1月23日：大丸東京店1樓和洋菓子賣場MVP Sweet(中央入口前)

2024年1月24日〜2月14日：JR東京車站内新幹線南換乘口前

由於JR東京車站内的店舖不設有廚房，因此不會販售杏仁焦糖蛋糕。

除了點心，還可以購買原創設計的環保袋，不妨加購，取代紙袋送禮更環保又可愛！

每款點心都看起來好好吃，2024年來日本旅遊，購買伴手禮時可以考慮這個新品牌囉！

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