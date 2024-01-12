提早卡位！2024連假瘋出國 日韓春日賞櫻、親子「童」遊美景

置身新穗高高原美景中，感受群山峻嶺魅力，搭乘新穗高纜車是不可錯過體驗。 圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】送走2023，2024準備送自己什麼禮物呢？一整年的假期中，哪一個時間段最受遊人青睞？而上班族又該怎麼請假，才能讓假期發揮最大值？

今年農曆春節假期，連休達7天，請3天休12天；228連假，請2天休5天；4月清明假期，請3天休9天，想到出遊上班的疲憊馬上一掃而空，喜歡賞春花、泡美人湯、搭高空纜車，還是各種美食大吃一頓，那一個最心動呢？

▲北海道十勝大平原幸福熱氣體驗。 圖：喜鴻假期／提供

連假瘋出國！清明假期請3休9這樣玩

提早準備絕對是不二法門 喜鴻假期指出，2024第一季，除了農曆年、228、四月都有假期，算是最棒的出國潮，風景美、假期長，還可以帶上家中小寶貝，一起歡度兒童節！ 迎接長天數連假，大批民眾出國遊玩，溫馨提醒趁早卡位掌握好機會，不管機票、訂房、或跟團都有選擇空間。

此外，清明假期請3休9，搭配海外賞櫻期與春夏旅遊旺季開端，天氣已經不那麼冷，不管是親子出遊或出國踏青，漫步在盛開的櫻花樹下，絕對是無價回憶之一，爸爸媽媽快點動起來。

▲搭乘和歌山電鐵，拜訪超人氣貓咪站長（伊太祈曾站－貴志站）。 圖：喜鴻假期／提供

兒童節別悶在家！精選日本童趣行程 來一趟親子小旅行

4天兒童清明連續假期，還在煩惱帶小孩去哪裡蹓躂？田野風或城市風情，想要那一種？北海道面積廣大、食物美味，還有歐風樂園與花田，是小孩放風好去處，還有最夯道央幸福熱氣球體驗、富良野麵包超人館體驗DIY日本地產果醬；想讓旅程增添更多萌寵元素嗎，帶著寶貝來趟超療癒的鐵道之旅，拜訪和歌山電鐵超人氣貓咪站長，尋找第四代小玉的可愛蹤影；戶外派喜愛登高望遠，感受一望無際山景？搭乘日本唯一的雙層纜車-新穂高纜車，飽覽2000公尺以上的日本阿爾卑斯山變化萬千的絕景。

「悠活浪漫北海道5日」之旅，4/1出發，搭配清明連假，還享早鳥優惠省1500元！遊程亮點包含暢遊旭山動物園、十勝美人湯、三大螃蟹吃到飽，搭乘幸福熱氣球升空俯瞰十勝平原360度視野、品嚐森彥紅磚職人咖啡、到富良野果醬園動手做手工果醬、大逛富良野麵包超人館，不管是大人小孩都瘋狂，沉浸在麵包超人的魅力中。

一期一會的櫻花雨，好浪漫！「北陸櫻漫舞～春の四重奏5日」之旅，4/2出發，直飛小松，暢遊賞櫻名所100選景點：松川遊船+高岡古城公園+鶴舞公園，遊程外加新穗高雙層纜車(2段來回)體驗、童話合掌村、兼六園、郡上八幡城下町與雙溫泉，加贈燒肉吃到飽、鰻魚飯三吃，不只美景豐富，連特色美食也安排好。

關西美食主義者，來去京阪神大吃一頓！「饗樂京阪神5日之旅」，4/2出發，安排走訪紀州南部溫泉泡湯、宇治平等院、抹茶體驗、金閣寺、貓咪電車、水上巴士，從千年古都京都走起，漫遊嵐山春意，也不會錯過關西黑潮市場，感受熱鬧與活力滿載的生鮮市場氣息。安排螃蟹吃到飽、神戶牛排、黑潮海鮮料理，大快朵頤。

▲熱門韓劇《雲畫的月光》取景地—華城行宮。 圖：喜鴻假期／提供

首爾春季最好買！購物狂出動 跟著韓劇春戀首爾人氣景點

懶得做功課的小姊姊，開春來點浪漫的粉紅泡泡，想成為韓劇女主角和歐爸陷入熱戀嗎？跟著喜鴻假期遊首爾，輕鬆蒐集熱門拍攝景點吧！不管是《藍色大海的傳說》抱川藝術谷、《愛的迫降》天空之橋、《來自星星的你》小法國村、《雲畫的月光》華城行宮，化身為古典韓服女主，美拍不錯過，還可使用自由時間安排想逛的景點，輕鬆逛街、吃東西、買東西，推薦狎鷗亭、明洞潮流時尚天堂，血拚免求人。

享有跟團的便利又有自由行的自在，「首爾5日之給我自由行不行」4/6出發，特別規劃知名拍攝地、搭配2日自由行時間，暢遊皮諾丘小法國村、AQUA FIELD頂級汗蒸幕、三岳山湖水纜車、江村鐵道自行車RAILBIKE、無購物站、贈韓式炸雞，還可暢行心中的網紅咖啡館、熱門下午茶蛋糕店，夢想成真。

▲搭乘抱川藝術谷單軌列車，感受如山水風景畫美景。 圖：喜鴻假期／提供

「發落ME!跟著韓劇玩首爾5日」遊程，4/1出發，來一趟滿滿的戲劇綜藝景點。暢遊抱川藝術谷單軌列車、愛的迫降天空之橋、鐵道自行車、恩平韓屋贈送下午茶、加碼百樂達斯城頂級SPA，逛明洞商圈；美食安排品嚐抱川烤肉飯定食、部隊鍋、人蔘雞等，還有傳統市場與美食市場大探索，吃遍韓國人日常最喜愛的小吃，紫菜飯捲、生章魚、牛肉拌飯，都能滿足味蕾。

▲首爾人氣景點—江南狎鷗亭流行街。 圖：喜鴻假期／提供

難得的連假，不想跑太遠，就去日韓吧！春季時節風和日麗、美景紛呈，懶得做功課、找住宿，就選擇喜愛遊程，輕鬆出發，旺季期間還能高枕無憂，免搶票！喜鴻假期連假出遊攻略（https://bit.ly/3vvr5Uo）串遊日本各地與韓國首爾大小景點，多款高彈性遊程，不管是小資上班族或闔府出遊，都能找到喜愛的目的地。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野