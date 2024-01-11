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無限搭乘、免費參觀！超划算大阪周遊券OSAKA AMAZING PASS購買方式、可用路線、推薦景點報你知(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Natalie / 窩日本】

延續"無限搭乘、免費參觀！超划算大阪周遊券OSAKA AMAZING PASS購買方式、可用路線、推薦景點報你知(上)"，本文將再推薦5個大阪周遊券可使用的景點

2.道頓堀水上觀光

道頓堀是大阪市區內的一條運河，河岸兩邊匯集各種必逛、必吃的店鋪，因此成為來到大阪必訪的熱鬧商圈，

但是想透過不一樣的角度來欣賞這裡嗎？不妨搭上道頓堀水上觀光船，從運河上輕鬆暢遊道頓堀商圈吧！

在首班1小時前即可到售票處出示大阪周遊券兌換指定班次的乘船券，傍晚後的航班常常會提前售完，建議提早兌換乘船券唷！

營業時間：11：00～21：00、每小時的整點和30分出航

門票：大人1,200日圓、學生800日圓、小學生400日圓，持大阪周遊券免費搭乘

地址：大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-13

交通：大阪Metro南海「難波」、阪神・近鐵「大阪難波」站

*注意：如遇客滿則不可換票乘船

http://www.ipponmatsu.co.jp/cruise/tombori.html

3.天保山大摩天輪

天保山大摩天輪是獲得日本夜景遺產認定的景點，天氣好時能將明石海峽大橋和關西機場等盡收眼底！摩天輪高度112.5m、並設有8個底部透明的車廂，讓你能360度欣賞美景，轉一圈約15分鐘且備有冷氣，即使夏天來也不用擔心悶熱。

營業時間：平日10：00～21：00，週六、週日和國定假日10：00～22：00

門票：900日圓

交通：大阪Metro「大阪港」站一號出口步行約5分鐘

http://tempozan-kanransya.com/tempozan-kanransya.com/

4.四天王寺（中心伽藍、本坊庭園）

飛鳥時代的政治家聖德太子於公元593年所建立的四天王寺，是日本最早的佛教寺院。寺內從本堂、五重塔、金堂到講堂等，有各式各樣的廟堂，是日本最古老的建築風格之一。現今的四天王寺仍保留著創建時的模樣，並收藏眾多當年的國寶與文物，值得探訪。

營業時間：4～9月為8：30～16：30、10～3月為8：30～16：00

門票：各300日圓

交通：大阪Metro 谷町線「四天王寺前夕陽丘」站

https://www.shitennoji.or.jp/

5.通天閣（一般展望台）

通天閣創立於1912年，有「直通天空的高大建築物」之意，外觀仿巴黎鐵塔，是大阪市區代表性建築之一！

來到通天閣除了可以上展望台飽覽大阪風光外，2022年全新開幕的「Tower Slider」是一個高低差達27公尺、長約60公尺巨型溜滑梯，一口氣下滑至地下一樓只要10秒鐘，驚險刺激吸引許多人前往體驗！你以為只有這樣嗎？溜滑梯以透明上蓋打造，乘坐時還能同時欣賞大阪美景～

持大阪周遊券可免費入場一般展望台，其他需另外收費

營業時間：10：00～20：00

門票：大人900日圓、國中以下400元

交通：大阪Metro堺筋線「惠美須町」站

https://tsutenkaku.co.jp/

6.OSAKA WHEEL

OSAKA WHEEL是日本最高的巨型摩天輪，不僅能眺望美麗的景緻外，著名的萬博紀念公園「太陽之塔」也近在咫尺！另外摩天輪所有車廂都採用全透明設計，當到達最高點時想必一定非常壯觀與充滿刺激感！

營業時間：平日11:00～20:00，週六、週日和國定假日11:00～21:00

門票：1,000日圓

交通：大阪單軌電車「萬博紀念公園」站

*注意：搭乘北大阪急行與大阪單軌電車需另付車資。

https://osaka-wheel.com/

即將出發大阪旅遊嗎？別忘了善用這麼超值的套票組合，省荷包、暢玩大阪吧！

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