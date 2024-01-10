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無限搭乘、免費參觀！超划算大阪周遊券OSAKA AMAZING PASS購買方式、可用路線、推薦景點報你知(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

即將出發大阪旅行的朋友們看過來！你安排好行程了嗎？別忘了準備一張大阪必備周遊券『大阪周遊券OSAKA AMAZING PASS』，讓你以最輕鬆、CP值最高的方式玩遍大阪！

本文將告訴你甚麼是『大阪周遊券OSAKA AMAZING PASS』？大阪周遊券要怎麼買？最後會再推薦可以用大阪周遊券免費遊玩的景點，讓你玩的划算又充實～

什麼是大阪周遊券OSAKA AMAZING PASS？

遊大阪必備的神卡就屬「大阪周遊券OSAKA AMAZING PASS」莫屬！結合交通與景點票券雙組合，在指定時間內就能無限次搭乘電車及巴士暢遊大阪市區，還可以免費入場超過40個大阪熱門景點，可說是CP值極佳的周遊票券～

大阪周遊券哪裡買？多少錢？

在關西國際機場或旅遊中心都能購買，但是推薦大家可以事先在台灣指定平台上訂購，像是旅行社、KKDAY、KLOOK等，可以省去語言不通的問題，

訂購後再到關西國際機場或新大阪、大阪、難波等地指定的觀光案内所、關西旅客資訊中心等兌換即可，非常方便。

一日券：2,800日幣

二日券：3,600日幣

*目前僅有成人版，無兒童優惠方案

大阪周遊券怎麼使用？

根據你的行程安排選擇一日券或二日券方案，目前2023年發行的「大阪周遊券」可使用至2024/04/30止。

周遊券使用時間為第一次搭乘的交通或是入場的設施當日開始計算時間，出示周遊券票卡就能進入設施，各設施僅限1次免費入場。

大阪周遊券有哪些路線可以免費搭乘？

大阪周遊券有分為一日券及二日券，要留意的是一日券和二日券可以搭乘的路線有些許不同

一日券：

Osaka Metro、大阪City Bus全線（部分路線除外）、阪急電鐵、阪神電鐵、京阪電鐵、近畿日本鐵道和南海電鐵，使用時間為開始使用日的首班車至末班車（並非開始使用後的24小時）。

*請留意大阪周遊券不可搭乘JR系統的電車

大阪周遊券1日券可搭乘路線

二日券：

可連續2天使用，並自由搭乘Osaka Metro、大阪City Bus全線（部分路線除外），使用時間為開始使用日與隔天的首班車至末班車（並非開始使用後的48小時）。要留意不可搭乘JR及私鐵。

大阪周遊券2日券可搭乘路線

大阪周遊券免費景點精選推薦

1.梅田藍天大廈空中庭園展望台

梅田藍天大廈是大阪梅田的地標之一，空中庭園展望台是連接梅田藍天大廈東塔和西塔的觀景設施，從一樓抬頭往上看，彷彿看見與天空融為一體的美景！在空中庭園上可以360度全景鳥瞰整個大阪的美麗景緻。

9:30～16:00出示大阪周遊券即可免費入場，16:00～22:00出示大阪周遊券可享門票7折優惠！

營業時間：9:30-22:30

最終入場：22:00

門票：大人1,500日圓、4歲～小學生700日圓

交通：JR「大阪站」、Osaka Metro御堂筋線「梅田站」、阪急「大阪梅田站」、Osaka Metro谷町線「東梅田站」、Osaka Metro四橋線「西梅田站」出站步行9分鐘

https://www.skybldg.co.jp/tw/

因篇幅關係，其他推薦景點請看下集

窩日本推薦閱讀：東京銀座必吃美食19選推薦(更新)：精品級LV、寶格麗餐廳，米其林一星拉麵、飛驒牛燒肉、極品炸豬排….　

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大阪 CP值 機場

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