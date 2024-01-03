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2024全新「米奇焦糖芭娜娜」！買禮盒組再送米奇燕尾服提袋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／株式会社グレープストーン官網
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迎接日本新年！現在在日本旅遊買得到全新升級的「米奇焦糖芭娜娜」，亮金黃背景搭配巨大米奇圖案，絕對是送禮的極佳之選。購買禮盒組還會免費送「米奇手提袋」與「迪士尼好夥伴貼紙」，為慶典增添一份喜悅。

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這次包裝獨樹一幟，，強調以穿著白色燕尾服的米奇為焦點，金黃包裝背景搭配繽紛亮粉，呈現豪華感。禮盒內含有隨機1款米妮與5款米奇表情，驚喜滿載。吃起來焦糖奶油內餡香甜濃郁，咬一口層次豐富。

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現在還特推出的2款「米奇提袋禮盒組」，無論選擇4入或8入，皆贈送與封面相呼應的燕尾服米奇手提袋，當作返台送禮非常適合。

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最終，隨著草莓季節的來臨，即將於2024年1月5日上市的「GODIVA草莓巧克力洋芋片」，則以酥脆洋芋片包覆濃郁粉色草莓巧克力醬，締造鹹甜和諧滋味，同時細味草莓独特的酸甜香氣，不容錯過的美味體驗，也趕快一起買起來了。

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