全新「史努比一番賞」來囉！PEANUTS「Happy and Relaxing」8款新品統統帶回家
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
日本玩具大廠萬代南夢宮推出了全新的「史奴比一番賞」～Happy and Relaxing～系列周邊商品囉！一口氣推出8款居家療癒商品，一起來看看有什麼吧！
A賞 ミニ小物入れ付きフィギュア 史努比公仔置物盒
可愛的「史努比公仔置物盒」，除了能夠收納你喜歡的物品如：戒指、耳環外，也可以作為房間或辦公桌的裝飾小物，模樣十分討喜可愛。
尺寸約15公分
B賞 まったり貯金箱 史努比存錢筒
這款史奴比存錢筒以陶器製成，雖然模樣是療癒慵懶的史努比躺在懶骨頭沙發上，但卻十分有質感，也是一款能擺在家中裝飾的實用小物。
尺寸約14公分
C賞 クッキー欲しいなブルブルマスコット 好想要餅乾的絨毛玩偶
坐著的史努比、奧拉夫與安迪3款絨毛玩偶，每一隻手裡都還抱著美味的餅乾，當你輕輕拉動餅乾時，玩偶就會抖動起來，彷彿在撒嬌的說好想趕快吃到餅乾阿！模樣十分可愛
尺寸約11公分
D賞 カラーグラスコレクション 透明玻璃杯
3款精美的透明玻璃杯，抽中時可以選擇自己喜歡的款式，當杯子裝滿飲料時，彷彿漂浮在海上、或是被埋在一堆餅乾堆中，逗趣可愛。
E賞 食器コレクション 餐盤組
2種造型設計的餐盤與小碗，非常適合下午茶吃點心時使用！可愛的史奴比插畫與柔和的色系，讓點心時間變得更療癒放鬆。當你把兩個碗碟在一起時，插圖設計也變得更加可愛～
F賞 ポスターコレクション 海報
一次給你6款圖案的「史努比海報」，療癒的手繪插畫風設計，不論是貼在冰箱、臥室或客廳，每天都能讓可愛的史努比24小時陪著你！
海報尺寸：A3
G賞 コミックラバーチャーム 橡膠吊飾
6款不同角色的橡膠吊飾，每一款都有史努比的身影，你最喜歡的是史奴比配上查理布朗、莎莉還是糊塗塌客呢？掛在包包上成為最佳配件吧！
最後賞 リラックスクッション 史奴比抱枕
最後的最後賞是人人都想要的夢幻逸品：「史努比狗屋抱枕」！經典還原史奴比趴在狗屋上的樣子，讓你感受到身心靈都被療癒的可愛模樣！
PEANUTS ～Happy and Relaxing～一番賞
2023年12月25日18:00起一番賞官網先行販售
書店、一番賞官方門市等2024年1月10日起開賣
售價：1次800日圓
https://1kuji.com/products/peanuts
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