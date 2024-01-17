東北海道景點住宿懶人包：最新景點玩法、住宿推薦看這篇

趁著寒假想要旅遊，一定要去看看台灣沒有的冬日仙境，白雪皚皚的東北海道絕對是你冬季必去的冰雪王國。你可以體驗搭乘破冰船穿越寒冷的海域，冰塊感受船身下破裂冰塊的感覺，而當你踏上流冰漫步之旅時，沿著漂浮的浪漫冰塊漫步，你甚至可以再東北海道體驗冰屋和玩獨木舟，這些都一定是要裝進口袋的人生經驗！小編為你整合了東北海道景點玩法和東北海道必住住宿，快點看下去吧！

東北海道景點玩法推薦





東北海道景點玩法#1

網走-Aurora號觀光船破冰船

▲東北海道景點玩法—網走-Aurora號觀光船破冰船 （圖／北海道観光振興機構公式）

乘坐破冰床是去北海道必做的事情之一，「Aurora極光號」以船的重量來破冰，載客量大可容納450人，優點為平穩較不容易感受船隻晃動。乘客只要在甲板能夠聽見流冰撞擊、破裂的聲音，感受破冰震撼力。破冰後你更可以仔細觀察那片雪白漂浮的冰，在水中轉化淡淡藍色的過程！

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東北海道景點玩法#2

知床-流冰漫步

▲東北海道景點玩法—知床-流冰漫步 （圖／北海道観光振興機構公式）

如果你覺得坐船還是讓你和冰雪世界隔了一層，那你一定要去參與流冰漫步®！ 由於地理環境的因素流冰漫步®活動期間從2月1日到3月中下旬，僅有短短的一個半月可以玩。活動一般約一至兩小時，參加者需要換上乾式防寒衣以及專用手套，可以嘗試跳破冰層、泡流冰浴等，讓你和冰零距離接觸！

還是要提醒大家，不是所有有冰的地方都適合進行流冰漫步®，因此建議跟隨專業的領隊或教練，玩得開心又安全！





東北海道景點玩法#3

阿寒湖-霜花frost flower

▲東北海道景點玩法—阿寒湖-霜花frost flower （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

由於阿寒湖位於大型火山口地形，夜晚溫度容易降低，周圍山脈阻擋風，使其成為霜花形成的極佳地點。霜花有著各種形狀，有大如玫瑰花的、如花瓣的、甚至像鳥羽毛一樣細緻的線條。凍結的湖面上，結滿了如花的結晶，仿佛是一片白色花海，但這些冰之結晶只在湖面結冰的12～3月才能一睹為快，愛「花」之人一定要把握最佳時機。

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東北海道景點玩法#4

紋別-GARINKO號Ⅲ破冰船

▲東北海道景點玩法—紋別-GARINKO號Ⅲ破冰船 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

第一代「GARINKO號」原先為油田開發用途，後改裝作為觀光船，是世界上第一艘破冰觀光船，後來就相繼推出了改良的第二代及第三號破冰床，與網走-Aurora號觀光船不一樣，紋別-GARINKO號最重要的特徵為船頭設置的2隻大型螺旋鑽，史考鑽頭旋轉著鑿破流冰，乘客也能確實感受到鑿碎時的聲響和震動。





東北海道景點玩法#5

別海-冰平線迷你漫步體驗

▲東北海道景點玩法—別海-冰平線迷你漫步體驗 （圖／北海道観光振興機構公式）

冬季寒冷淒涼，如同人走到世界的盡頭一般而受歡迎，也因冰原廣袤無垠、面積極大，而能看到連歐洲都罕見的「冰平線」。銀白色彩的360度世界盡收眼底。你可以運用遠近法捕捉視覺錯視的照片，留下在北海道冬季獨特絕美風景中的難忘身影。

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東北海道景點玩法#6

鶴居・伊藤丹頂鶴Sanctuary

▲東北海道景點玩法—鶴居・伊藤丹頂鶴Sanctuary （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這裡是北海道知名的野生丹頂鶴餵飼場，北海道有將近三分之一的丹頂鶴會到此地過。冬天是牠們覓食最難的時候，所以愛鳥的日本野鳥之會就此就設立了這樣餵食活動，為了讓牠們可以吃飽飽過冬。丹頂鶴的用餐時間就像是早午餐一樣，每天早上9點整開始，最多會有300隻丹頂鶴嚐鮮飛來。這個超棒的體驗是在10月到3月期間開放，喜歡動物和生態觀察的你也不能錯過喔！





東北海道景點玩法#7

釧路川獨木舟

▲東北海道景點玩法—釧路川獨木舟。 （圖／釧路阿寒公式）

釧路川的單槳獨木舟，順著釧路川輕鬆漂流，你可以沉浸在阿寒摩周國家公園絕美的自然景色之中，你還有機會一窺許多野生動物的生態奇觀 。獨木舟活動全年開放，不同季節都有不同的玩法！從6月到9月，你可以在透明的河水中追逐珠星三塊魚和其他生物的身影，同時也有機會下船漫步在河岸上。冬季的釧路川，河面不回結冰，讓你在白雪間划行，沉浸在被冰霜覆蓋的樹林之中。





東北海道景點玩法#8

然別湖冰屋

▲東北海道景點玩法—然別湖冰屋 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

每年冬天，凍結的然別湖都會變身成「然別湖冰上村」，這項歷史悠久的活動已經舉辦了近40年，而你可以目睹然別湖獨有的人文景象——「冰屋」。踏入冰雪村，不僅可以探訪各種大小型的冰屋，還能盡情享受穿越雪原的樂趣，穿上雪靴、滑雪、駕駛雪地摩托車，或者在冰上露天浴池中沐浴

這裏有一座完全由冰製成的冰雪酒吧，從吧台到酒杯，全部都是冰塊製成的。友善的吧台人員會將您挑選的美酒倒入冰杯中，絕對是難忘的體驗。









東北海道住宿推薦





東北海道住宿推薦#1

阿寒遊久之里鶴雅

▲東北海道景點住宿—阿寒遊久之里鶴雅。 （圖／阿寒遊久之里鶴雅官網）

阿寒遊久之里鶴雅是不少人推薦的北海道住宿。它的現代建築外觀卻有著精緻的日式服務，而且地點鄰近阿寒湖、溫泉商店街、愛奴村等景點，附近也有便利商店，十分方便。這裏設有多個溫泉泡湯區，包括頂樓露天溫泉、1樓的大浴場、戶外的浴場甚至可以讓住客可以一邊泡湯一邊欣賞阿寒湖的美景，置身美景中泡湯絕對是頂級的享受！

▲東北海道景點住宿—阿寒遊久之里鶴雅。 （圖／阿寒遊久之里鶴雅官網）

飯店基本在訂房時都會提供一泊二食，飯店也提供的自助餐式式餐廳，選用北海道的食材，既美味，又多選擇。

地址：北海道釧路市阿寒町阿寒湖溫泉4丁目6番10號

電話：+81-154-67-4000

官網：阿寒遊久之里鶴雅





東北海道住宿推薦#2

阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店 花悠香

阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店，有著木材柔和溫馨感並充滿花卉綠意的大廳花悠香，也是阿寒湖不錯的住宿選擇。這家溫泉「花悠香」的溫泉是湧泉活水溫泉。 以只有天然溫泉才有的柔軟泉質，即使是是敏感肌膚或嬰幼兒也可安心入浴，被稱為入門之湯的「單純溫泉」。

▲東北海道景點住宿—阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店 花悠香。 （圖／阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店 花悠香官網）

飯店內更設有「森林繪本藝廊」，收集了各式各樣從暢銷系列到珍奇作品共約1,000本以上的世界各地繪本，讓你來探索。

▲東北海道景點住宿—阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店 花悠香。 （圖／阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店 花悠香官網）

地址：北海道釧路市阿寒町阿寒湖溫泉1丁目6番1

電話：81-154-67-2500 (9:00～18:00)

官網：阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店 花悠香





東北海道住宿推薦#3

知床第一酒店

▲東北海道景點住宿—知床第一酒店。 （圖／知床第一酒店官網）

知床第一酒店座落在眺望鄂霍次克海的高地上，館內設施也十分多元，包括有多種遊戲的遊戲區、卡拉OK、拉麵亭等，適合親子、情侶或大家庭來享受天倫之樂。館內還設有收費的戲水樂園「SONGTE」，即是俄語為「太陽」的意思，泳池牆面上有描繪太陽、蔚藍海洋，以及棲息在知床的冰海精靈的圖畫，池內溜滑梯及體育器材等道具，讓你留下快樂的回憶！

▲東北海道景點住宿—知床第一酒店。 （圖／知床第一酒店官網）

地址：北海道斜里郡斜里町宇登呂香川306

電話：+81-152-24-2334

官網： 知床第一酒店





東北海道住宿推薦#4

KIKI知床天然飯店

▲東北海道景點住宿—KIKI知床天然飯店。 （圖／KIKI知床天然飯店 官網）

若你要到斜里町旅遊，KIKI知床天然飯店就是個不錯的落腳地！飯店距離知床國立公園 300 公尺，房型更有露台、免費私人停車位和餐廳。酒店環境以木材天然為主題。房間也算寬敞舒適。這間傳統的日式旅館提供兒童俱樂部。不少過去的住客特別推薦飯店的餐點選用北海道食材新鮮，加上温泉有三四種温度選擇，亦有室外浴池選擇，讓你有最佳的住宿體驗。

▲東北海道景點住宿—KIKI知床天然飯店。 （圖／KIKI知床天然飯店 官網）

地址：北海道, 斜里町, Utorokagawa 192,

電話：+81 152-24-2104





東北海道住宿推薦#5

知床北辛夷飯店

▲東北海道景點住宿—知床北辛夷飯店 （圖／知床北辛夷飯店官網）

知床北辛夷飯店店是有55年歷史的老牌飯店，內部的裝潢依然的氣派新穎。飯店旁邊就是漁港，若是住在面海的房型，一拉開窗簾便可以近距離看到大海及停泊在岸邊的船隻，可以讓人心曠神怡的體驗。飯店內還有多種設施，包括，讓你可以在壁爐的火焰旁放鬆的「鄂霍茨克休息室」、冬季讓你看流冰的「流冰平台」，也設有讓你可以一邊足浴一邊看風景的平台，務求讓你有最舒適的體驗。

▲東北海道景點住宿—知床北辛夷飯店 （圖／知床北辛夷飯店官網）

▲東北海道景點住宿—知床北辛夷飯店 （圖／知床北辛夷飯店官網）

地址：〒099-4355 北海道斜里郡斜里町ウトロ東172番地

電話：0152-24-3222









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