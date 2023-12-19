JR東日本觀光列車冬春季班次開賣 海景、美食、東北絕景列車出列

JR東日本觀光列車「愉快列車」皆有其獨特的主題，目前已推出多達12種，深入探訪不同地區，帶領旅客體驗當地佳餚與在地風光，目前已陸續公布冬季以及明年春季的班次，並且許多觀光列車使用「JR EAST PASS」即可搭乘，想來場深度日本鐵道之旅，正是時機！

JR東日本觀光列車「愉快列車」，以海景、美食、觀星等等為主題極具特色的觀光列車。圖片來源｜JR東日本

不只是交通工具，「搭乘」本身即是旅行的目的，JR東日本以此為概念所打造的觀光列車「愉快列車」（のってたのしい列車）長年來廣受各地旅客喜愛，有以海景、美食、觀星等等為主題極具特色的觀光列車，以下向大家介紹JR東日本超人氣的3種愉快列車，把握機會安排一場難忘的旅程吧！

「海里」觀光列車

日本海海景×鄉里美食

行駛地區：新潟縣、山形縣

「海里」觀光列車如其名，最大的特色就是美得讓人屏息的「日本海海景」和新潟、庄內的道地「鄉里美食」。「海里」行駛於新潟與山形兩縣之間，列車以兩地的「夕陽」與「新雪」美景為意象，用漸變的白與橘作為設計基調。車內座位則設計面向車窗，確保每位旅客皆能享受無敵海景。此外，4月~11月期間，旅途中還會在JR桑川站稍作停留，擁有海岸奇岩景觀的「笹川流」就在車站一旁，旅客可以下車親自感受其魄力。

「海里」觀光列車由當地知名的料亭主廚所親自操刀的特製系列料理。圖片來源｜JR東日本

而搭配美麗海景的是由當地知名的料亭主廚所親自操刀的特製系列料理。透過主廚的巧手，將新潟及山形的山珍海味全濃縮在其中。乘上「海里」，絕對能體驗到一場難忘的五感盛宴。

「TOHOKU EMOTION」列車，可以觀看主廚們實際烹飪的「實況廚房區」車廂。圖片來源｜JR東日本

行駛地區：岩手縣、青森縣

行駛路線：久慈站〜八戶站

營運來到10周年的「TOHOKU(東北) EMOTION」觀光列車擁有超高人氣。其獨特之處就在於整輛列車就是一間餐廳，旅客可以一邊享受東北美食，一邊眺望三陸海洋風景。「TOHOKU EMOTION」以「移動餐廳」為主題，共3節車廂，第1節為包廂個室車廂，第3節為開放式餐廳，第2節則為可以觀看主廚們實際烹飪的「實況廚房區」車廂。

「TOHOKU EMOTION」在僅兩小時的車程就可以享盡各式原創奢華美食。圖片來源｜JR東日本

「TOHOKU EMOTION」的料理分為去程的「午餐正餐」和回程的「甜點與下午茶」，分別由不同的名廚擔任，在僅兩小時的車程就可以享盡各式原創奢華美食。此外「TOHOKU EMOTION」也有「美食馬戲團」之稱，每年更換兩次主廚，一年更換四次菜單，致力於為旅客提供全新口感。

旨在與自然共存的「Resort 白神號（橅）」列車車內則大量使用鐵道沿線的木材，也使用東北傳統工藝品作為裝飾。圖片來源｜JR東日本

行駛地區：秋田縣、青森縣

行駛路線：秋田站〜青森站

「五能線」可以說是日本東北最知名的鐵道路線之一，貫穿世界自然遺產白神山地與秀麗的日本海，沿線更有青池、不老不死溫泉、千疊敷海岸等景點，而可以一次享盡如此美景的就是「Resort 白神號（橅）」。

「Resort 白神號（橅）」貫穿日本海，沿線更有青池、不老不死溫泉、千疊敷海岸等景點。圖片來源｜JR東日本

旨在與自然共存的「Resort 白神號（橅）」列車採用油電混合系統，車內則大量使用秋田雪松、青森絲柏等鐵道沿線的木材，也使用了東北傳統工藝品作為裝飾。在約5小時的車程中，除了觀賞五能線絕景外，旅客還可以享用事前預約的武能線沿線店家所製作的特製便當，此外車上還會進行津輕傳統木偶、津輕三味線演奏等表演，能享受到豐富的東北自然與文化體驗。

JR東日本觀光列車「Resort 白神號（橅）」一次觀賞日本東北絕景。圖片來源｜JR東日本

除了以上列車，更多的JR東日本「愉快列車」系列觀光列車皆可以至官網查詢。另外，JR東日本也有販售「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」、「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」、「JR東京廣域周遊券」等超值周遊券，不論是搭乘「愉快列車」或是JR列車、新幹線都能更方便、划算！

JR東日本鐵路周遊券（東北地區）

在日本東北地區旅遊時，使用「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」就可以用划算的價格暢遊東北。大人30,000日圓、兒童15,000日圓，可以在連續的5天中在指定的區域裡無限次自由搭乘新幹線・特急列車的普通車指定席。「愉快列車」（のってたのしい列車）的系列觀光列車也可以搭乘喔！

JR東日本鐵路周遊券官網

JR東日本觀光列車「Resort 白神號（橅）」。圖片來源｜JR東日本

JR東京廣域周遊券

在東京及周邊地區旅遊時，推薦使用「JR東京廣域周遊券」。大人只要15,000日圓、兒童只要7,500日圓，就可以在連續的3天中在指定的乘車區域裡無限次乘車，包含特急列車及新幹線、「愉快列車」（のってたのしい列車）的系列觀光列車也可以自由搭乘！

JR東京廣域周遊券官網

JR東日本票券預約官網

使用指南：https://www.eki-net.com/top/tr/guide/service/

☞JR東日本「愉快列車」系列官網

☞JR東日本官方網站

*詳細列車的營運時程及相關菜單、購票方式等以JR東日本官方網站公布為主。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300378