長崎的冬季魅力！ 點亮夜晚的熱鬧彩燈節 驅除寒意的暖呼呼溫泉

【旅奇傳媒/日本部報導】位於九州的長崎縣，冬天時最大的盛典就是以彩燈為主題的各種活動，以長崎燈會為首，包括豪斯登堡的「光之王國」、島原冬夜幻想等，各地舉辦的彩燈活動讓夜晚更加繽紛熱鬧。另外，冬天當然不能錯過泡湯的樂趣，長崎縣內有多處人氣溫泉勝地，而且各有不同風情，從和風到現代的SPA等，選擇非常豐富。

豪斯登堡的白銀世界主題彩燈，園區彷彿覆蓋著一層厚厚的瑞雪。©HuisTenBosch/J-18159 圖：長崎縣觀光連盟／提供

▊ 冬季彩燈活動

・長崎市｜長崎燈會（2024年2月9日～2月25日）

長崎燈會期間，以長崎新地中華街為首，在市中心各處會裝飾上多達1萬5千個燈籠，一盞盞亮晃晃的燈籠為長崎冬天增添許多繽紛色彩。燈會活動一環的「皇帝遊行」於2024年2月24日舉行，本次眾所矚目的皇帝一角由人氣明星「福山雅治」擔綱演出，預期將吸引許多遊客前來共襄盛舉。

◆ 活動介紹：https://www.discover-nagasaki.com/zh-TW/sightseeing/51795

長崎燈會期間，市內各地掛起燈籠格外喜氣。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

眼鏡橋周邊裝飾的是黃澄澄的滿月燈籠。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

・佐世保市｜豪斯登堡「光之王國」（2023年11月10日～2024年1月8日）

「光之街道聖誕節」今年也再次降臨豪斯登堡。日本的「彩燈大賞」從2013年起舉辦，豪斯登堡連續10年都奪下「綜合娛樂部門」的冠軍，今年起改設「國際彩燈大賞（International Illumination Award）」，豪斯登堡也奪下紀念性的第一回優勝！在豪斯登堡一整年都能欣賞到不同主題的彩燈裝飾，現在登場的則是世界最大規模，多達1,300萬顆彩燈的「光之街道聖誕節」活動。

◆ 官網：https://www.huistenbosch.co.jp/event/hikari/seasonal.html

豪斯登堡擁有世界最大規模的三層樓「天空旋轉木馬」

・島原市｜島原冬夜幻想（2023年12月9日～2024年1月6日）

島原冬季的風物詩「冬夜幻想 Winter Night Fantasia」緣起於雲仙普賢岳火山爆發受災復興的祈願活動。在活動期間中，包括島原中央公園、商店街等，將會裝飾上巨大的聖誕樹及約20萬顆彩球。點燈時間從傍晚5點半至晚間10點，不管是情侶或是一家大小都能享受這段燦爛時光。此外，島原的代表性建築島原城不僅名列百名城，也將於2024年迎接建城400周年紀念。

◆ 官網：https://www.shimabaraonsen.com/event/winter/fantasia

島原冬夜幻想是讓夜晚也燦爛起來。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

將於2024年迎接建城400周年的島原城。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

▊ 推薦溫泉設施

・雲仙‧小濱溫泉

九州素有「溫泉天國」之稱，在長崎最蔚為人知的溫泉勝地正是島原半島。島原半島地區特別推薦「雲仙溫泉」及「小濱溫泉」兩處。雲仙溫泉鄰近雲仙岳火山，地層下的岩漿仍繼續活動，裊裊的水蒸氣透出地表彷彿身處地獄，在溫泉街上就能參觀「雲仙地獄」景點，溫暖的地熱也常吸引貓咪來此休息，形成可愛的景象。

而小濱溫泉則面對著橘灣，因源泉溫度高達105度而設置了日本第一長的105公尺足湯設施，是當地一大亮點。這裡能一邊泡著足湯，一邊欣賞入選夕陽百選的彩霞海景。

◆ 雲仙溫泉介紹：https://www.discover-nagasaki.com/zh-TW/sightseeing/62911

◆ 小濱溫泉介紹：https://www.discover-nagasaki.com/zh-TW/sightseeing/50084

雲仙地獄永遠雲煙裊裊，溫暖的地熱吸引貓咪們駐足。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

小濱溫泉_足湯「暖呼呼105」是世界上最長的足湯。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

・Ark Land Spa（體驗型SPA）

傳統的溫泉固然很棒，但在享受度假氛圍的同時，何不試試看比平時更奢華的放鬆體驗呢？位於長崎市伊王島上的「i＋Land nagasaki」，汲取源自地下1,180公尺富含多種效能天然溫泉，打造出大型SPA主題樂園「Ark Land Spa」，並且提供各種療癒身心的療程，不管是家人、朋友或情侶，都能在此玩上一天不厭倦！

Ark Land Spa 的露天溫泉，開闊的海景讓泡湯更舒適。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野