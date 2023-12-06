2023日本聖誕活動7選推薦！東京、大阪、九州…今年就到日本慶祝聖誕節吧(上)

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

今年2023年的聖誕節你要怎麼過？還沒想好嗎？不妨到日本參加一年一度最浪漫的聖誕活動吧！東京六本木、明治神宮外苑、大阪天王寺，日本還有哪些地方有聖誕活動呢？除了精彩的聖誕點燈外，許多地方還有舉辦盛大的市集活動，而且有些地方從11月就開始慶祝！快點一起來看看吧！

【東京】六本木 CHRISTMAS MARKET 2023

六本木是許多人前往東京必看的聖誕點燈之一，在六本木Hills的大屋根 PLAZA 內每年也會舉辦 CHRISTMAS MARKET 聖誕市集，今年更迎來了第17周年！

市集將重現被稱為世界最大的德國斯圖加特的聖誕市集，並販售熱紅酒、德國香腸等傳統德國美食，共計10家店鋪，讓你彷彿置身歐洲一般～

地點：六本木Hills 大屋根プラザ

時間：11/25～12/25 11:00～21:00

官網：https://www.roppongihills.com/zh-CHT/sp/christmas/2023/illumination-event/market.html

【東京】東京聖誕市集 2023（東京クリスマスマーケット 2023）明治神宮外苑

原本在日比谷公園舉辦的「東京聖誕市集（東京クリスマスマーケット）」，今年因日比谷公園正進行翻修工程而轉移至「明治神宮外苑」，活動場地變得更大、總計有56家商店與餐廳共襄盛舉！

以重現正宗的德國聖誕市集為主題，打造高達14公尺的德國民間習俗：聖誕金字塔「Christmas pyramids」，金光閃閃的金字塔嵌著各種與聖誕故事相關的人偶，十分壯觀與精美！會場內也將進駐各式美食攤販，讓你來場暖心的聖誕饗宴～

地點：明治神宮外苑聖徳記念絵画館前・総合球技場

門票：大人1,000日圓起，詳細請洽售票網

時間：11/23～12/25 11:00～21:30

【東京】晴空塔聖誕市集 2023 （東京スカイツリータウン® ドリームクリスマス2023）

晴空塔在聖誕節除了將展開一系列的聖誕燈光秀外，今年更睦違四年再度於展望台舉辦「聖誕演唱會」，動人心弦的暖心樂曲與高空美景，絕對是最棒的聖誕夜。

聽完演唱會後別忘了再到4樓Sky Arena參加「晴空塔聖誕市集活動」，將以德國聖誕老人、小木屋等作為裝飾，販售各式聖誕雜貨與美食甜點。

聖誕市集

日期：11月9日〜12月25日 11:00～22:00

地點：東京晴空塔4樓Sky Arena

官網：https://www.tokyo-skytree.jp/press/post/583

*演唱會等活動時間請洽官網

【橫濱】紅磚倉庫聖誕市集

今年迎接第14年的橫濱紅磚倉庫聖誕市集，將擴大市集範圍成為史上最大活動規模！

同樣以德國市集為主題，在主會場以10公尺高的聖誕樹為中心，周圍有德國小木屋、來自德國的人形娃娃等裝飾，體驗滿滿的德國聖誕氛圍。

另外聖誕樹也結合了數位科技「Twinkly-PRO」，每半小時聖誕樹就會換上不同顏色，打造最精采的聖誕彩燈秀。

市集活動將販售德國美食、聖誕雜貨，並進駐了23家新店。每年必買的人氣馬克杯今年也推了白、綠兩款造型，在活動現場喝上一杯暖暖的熱紅酒後，再將杯子帶回家作紀念吧！馬克杯1個750日圓（含稅）每人限購2件。

地點：橫濱紅磚倉庫廣場

門票：大人500日圓（小學生以下免費）*12/8高中以下免費

時間：11/24～12/25 11:00～21:00

官網：https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/

因篇幅關係，另外三個聖誕市集將在下集介紹~

窩日本推薦閱讀： 白川鄉合掌村最新攻略-從交通方式、一日遊景點、到2024冬季夜間點燈預約方法介紹(更新)

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」