2023日本聖誕活動7選推薦！東京、大阪、九州…今年就到日本慶祝聖誕節吧(下)

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

延續"2023日本聖誕活動7選推薦！東京、大阪、九州…今年就到日本慶祝聖誕節吧(上)"，本文將再介紹三個精彩的日本聖誕市集活動

【大阪】大阪聖誕市集 2023

這是首次在大阪天王寺舉辦的聖誕市集，雖然是只有17間店鋪的小型市集，但仍網羅了各式聖誕美食餐點，還有德國空運來的手工製木頭玩偶等！

天王寺公園也鄰近通天閣、天王寺動物園等，適合安排一天的天王寺周邊景點行程，在一天行程的尾聲來到這感受暖暖的聖誕氛圍～

地點：天王寺公園

時間：12/1～12/25 11:00～21:00

官網：https://osaka-christmasmarket.com/

【福岡】光の街 博多

位在福岡的博多車站，從2013年起便開始舉辦「福岡聖誕市集」，今年活動更向上升級，以「Christmas Advent」為主題，活動將延長至4個禮拜！*Advent指的是聖誕節前的四個星期

市集以德國的聖誕市集為雛形，除了主場地博多車站外，還延伸到天神與中洲等地區，閃亮亮的聖誕燈飾，街邊屆時將有許多小木屋攤位，販賣各式聖誕雜貨與德國傳統美食。每天晚上也有現場表演活動，炒熱氣氛！

CHRISTMAS MARKET in 光の街・博多

日期：11/6～12/25

地點：JR 博多站前廣場

時間：平日16:45～23:00、週末及假日12:00～23:00

天神 CHRISTMAS MARKET

日期：11/17～ 12/25

地點：福岡市役所西側 Fureai Square

時間：平日17:00～22:00、週末及假日12:00～22:00

在「天神大丸百貨」裡的埃爾加拉通道廣場 (エルガーラ・パサージュ廣場)也將舉辦小型聖誕市集活動！在充滿歐式建築的拱廊下，充滿德國氣氛的小木屋攤販，將販售聖誕美食餐飲、聖誕裝飾與各式時尚雜貨，可以悠閒地享受美食與購物的樂趣～

天神大丸百貨 CHRISTMAS MARKET in Passage

日期：11/18～12/25

地點：福岡大丸エルガーラ・パサージュ埃爾加拉通道廣場

時間：16:00～21:00、週末及假日12:00～21:00

福岡詳細聖誕活動請參考官網：https://christmas-advent.jp/

【神戶】布引香草園聖誕市集 2023

布引香草園是日本最大的香草園，需搭乘纜車上山才能抵達，在標高約400m的瞭望區中，除了能欣賞夜景外，每到聖誕節還有聖誕市集「光之森～Forest of Illuminations～」！

集結了聖誕點燈、聖誕市集與神戶夜景，是到日本過聖誕節的最佳選擇之一～

聖誕活動將有3公尺大的巨型「聖誕花圈」、使用1,600顆燈泡製作的「森林聖誕樹」與高約6公尺的「聖誕塔」可以欣賞，市集也比過去更擴張了15%的範圍，讓大家能更舒適的享受活動，現場預計販售德國製工藝品、聖誕雜貨與各式聖誕造型裝飾和美食。

時間：11/11～12/25 11：00～16：30（例假日與12／25當天延後至20：00）

地點：神戶布引香草園

官網：https://www.kobeherb.com/topics/36373

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