【2023北海道交通】 巴士周遊券JAPAPASS：購票取券、路線一次搞懂

對於不想自駕遊或不會開車的旅客來說，北海道交通問題確實會讓人很煩惱。如果你還對東北海道交通摸不著頭緒，又想去盡所有景點北海道東部的巴士周遊券JAPAPASS說不定能夠幫上忙。JAPAPASS可以讓你在特定期間無限次搭乘指定的巴士，既實惠、又方便～ 小編就為你整理了JAPAPASS的價錢、使用範圍、注意事項的JAPAPASS懶人包，趕快看下去吧！





東北海道巴士周遊券懶人包

甚麼是東北海道巴士周遊券

東北海巴士周遊券 可到地區

東北海道巴士周遊券 購買流程

東北海道巴士周遊券 使用方式

東北海道巴士周遊券 路線介紹

東北海道巴士周遊券 搭乘注意事項

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甚麼是東北海道巴士周遊券

JAPAPASS巴士周遊券為在指定的期間中。可於特定路線的高速巴士間無限次使用搭乘的乘車券，共超過20條以上路線行經道東各區。

今年JAPAPASS巴士周遊券更有升級，除了過去很受歡迎的｢東北海道高速巴士｣，另外也有White Pirika號、市區間巴士等超過20種以上路線可使用!

JAPAPASS巴士周遊券分為3、4、5天券三種，你可以依照在道東地區逗留天數購買指定天數的巴士周遊券。





東北海巴士周遊券可到地區

東北海道交通選擇十分多元，但有些比較偏遠的地區未必是所有交通工具都能到達。舉例來說，飛機和鐵路比較能去一些受歡迎的東北道地區，但是就未必能到知床半島和羅臼等地區，所以有了東北海巴士周遊券，你就可以探索更多東北道地區的風景嘍～

▲東北海巴士周遊券可到地區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





東北海道巴士周遊券購買流程

請於需要使用的第一天的前10天預約，購入後即可預約各路線巴士。

快點來跟隨以下的步驟購買周遊券喔～

第1步： 在趣吧旅遊平台預訂巴士周遊券，並選擇需要的天數（3、4、5天）。

▲趣吧旅遊平台訂購JAPAPASS （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

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★適用期間 2023-10-23～2024-01-26★





第2步：確認訂單2個工作天後，旅遊平台會透過email寄送預約序號。





第3步：憑預約序號至Japapass周遊券網站登入「我的專頁」，並辦理預約。

請於出發日5天前進行預約。乘客不能透過預約序號乘搭任何巴士，必須先提早查看巴士座位預約情況，並提早預約搭乘！

▲JAPAPASS登入「我的專頁」頁面 （圖／JAPAPASS網站）

第4步：憑系統發出預訂憑證文件或畫面 至在上車點出示使用。





東北海道巴士周遊券JAPAPASS 使用方式

五天前預訂巴士班次

雖然JAPAPASS為可無限次數搭乘的巴士周遊券，但搭乘的巴士需事先預約。建議旅客請於5天前完成巴士的預約。如你發現尚有空位，可於搭乘2天前的17:00前預約。

如果沒有提前預訂，搭乘當日就需要支付巴士原價，並無法享受無限乘坐的優惠。如果班次預訂已滿，請不要上車。

上車出示乘車券

在上車時，請以手機或電子產品出示畫面展示你的「乘車券」頁面，需要出示的東西根據預約的巴士或是付款方式不同。

第一種是班次名稱有「可用電子車票」之巴士。請出示電子車票(巴士預約受理確認信郵件或我的專頁裡附檔的PDF檔案)。

第二種是其他巴士，請巴士預約受理確認信郵件或我的專頁。

乘車票或是郵件請以手機或電子產品出示畫面，或將內容列印出來。





東北海道巴士周遊券路線介紹

JAPAPASS的巴路線乘車範圍主要觀光地區，包括網走、釧路、阿寒湖、摩周湖、北見、帶廣等。

▲JAPAPASS巴士周遊券路線圖 （圖／JAPAPASS網站）

▲JAPAPASS巴士周遊券路線說明 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





地區性巴士/ 定期觀光巴士

▲北海道東地區 JAPAPASS —阿寒湖。 （圖／東北海道旅行實驗室）

手持JAPAPASS的你也可以選擇乘搭地區性巴士以及定期觀光巴士。，例如NEW Sunrise號（旭川〜溫根湯・北見～釧路）、MARIMO Express釧路號、特急根室號（釧路～根室）等，甚至地區的機場巴士，詳情也可以參考JAPAPASS的網站和各巴士的班次和路線安排。

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東北海道巴士周遊券搭乘巴士注意事項

▲JAPAPSS搭乘巴士注意事項—網走破冰船。 （圖／北海道観光振興機構公式）

出發前集合時間

巴士將準時出發。請於出發時間的10～15分鐘前抵達乘車地點。

有些巴士除了出發時間，還有設定集合時間。若有的情況下請在集合時間前抵達。

可攜帶行李尺寸

不同巴士班次有不同的行李規定，你可以在網站或乘車確認信中找到相關資訊。雖然司機通常不會精確測量行李大小或重量，但若行李太大或明顯超出規定，可能會被拒絕帶上車。

如果行李艙有空間，司機可能讓您放行李，但不能保證。請盡量遵守規定尺寸，以確保其他乘客也有空間。若攜帶兩件行李，建議一件放行李艙，另一件帶上車。

更改巴士的班次和日期

如果行程有變動，想更改已預約的巴士班次，乘客只需要取消註冊中的高速巴士， 重新註冊所希望的日期、班次，過程不會產生取消手續費。









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