日本星巴克冬季限定來了！「酸甜草莓＋起司奶蓋星冰樂」幸福感滿滿 薑餅人、焦糖烤布蕾限時回歸
每年冬天日本星巴克都會推出的期間限定來囉，這次是由酸酸甜甜的草莓擔任主題，除了星冰樂之外，還有草莓伯爵茶那堤，以及薑餅人和焦糖烤布蕾那堤等限時販售等品項，將一路陪大家到聖誕節，到日本玩路過星巴克的話別忘了來一杯～
加了鮮奶油、白巧克力還有馬斯卡彭乳酪，最後是酸酸酸甜的草莓串起所有滋味，構成讓人充滿幸福感的漸層星冰樂，是今年日本星巴克推出的冬季限定飲料，想喝熱的也有使用伯爵茶作為基茶的草莓那堤，還有每年的聖誕節經典－焦糖烤布蕾那堤、薑餅人那堤，香甜和微辣的風味把聖誕節的氣氛拉好拉滿！
為了即將到來的聖誕節，日本星巴克也推出草莓奶油蛋糕、杏仁巧克力捲等多項甜點，以及「聖誕風味」的咖啡豆，玩累了休息一下、享受幸福時光，或是買點咖啡豆送朋友也不錯！
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