日本星巴克冬季限定來了！「酸甜草莓＋起司奶蓋星冰樂」幸福感滿滿 薑餅人、焦糖烤布蕾限時回歸

東京迪士尼度假區公布了新的主題園區開幕日期，不只新增了「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」及「樂佩公主森林」三個主題園區，將在明年中6/6開幕，也一併增建了新的飯店，把日本當作廚房跑的哈日族們又多了個新目標可以攻略囉！還不快筆記～

2023-10-30 11:02