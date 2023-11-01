Suica企鵝咖啡廳滿血復活！JR上野站「Pensta」咖啡廳重新開幕

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

西瓜卡Suica上的企鵝可以說是無人不知無人不曉的旅日吉祥物代表！可愛萌萌的造型陪伴大家盡情探索日本～而「Pensta」則是一間以Suica企鵝為主題的咖啡廳專賣店，曾在2010年3月開幕到2018年9月結束營業。

暌違五年！「Pensta」宣布要重新回歸囉，如果你是Suica企鵝迷就絕對不能錯過！

Suica企鵝主題咖啡廳「Pensta」上野重新開幕

Pensta咖啡廳位在觀光熱點JR上野站內的「ecute上野」商業設施裡，不需要出站就可以逛街、吃美食，是許多人通勤族、觀光客利用換車空檔喜歡走走逛逛的好去處，

今年7月底ecute上野也正式完工部分的翻新工程，並進駐七間雜貨商店，讓商城變得更好吃好逛！

轉自PR TIMES，https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000371.000082978.html

Pensta餐點與周邊商品推薦

．Suica企鵝蒙布朗鬆餅 Suicaのペンギン モンブランパンケーキ

季節限定且每天數量限定的蒙布朗鬆餅，上頭除了Suica企鵝外，還有上野知名的動物園熊貓們！搭配濃郁的栗子奶油蒙布朗，是下午茶的最佳選擇～

售價：1280円

．Suica企鵝熱拿鐵 Suicaのペンギン ふわふわミルクのカフェラテ（ホット）

日本天氣逐漸轉涼，來杯暖暖的咖啡拿鐵吧！拿鐵上是端著咖啡的企鵝拉花，可愛模樣令人捨不得喝～

售價：680円

．KINTO 水瓶 KINTO ウォーターボトル

與日本品牌KINTO合作，推出兩款令人想收藏的造型水壺！一款是倒茶的Suica企鵝，一款是與熊貓睡懶覺的Suica企鵝，輕量且附有把手，是外出或運動時攜帶的好選擇～

售價：500ml 1,980円、950ml 2,420円

．印花毛巾 タオルてぬぐい

質地光滑、吸水性佳、且快乾的性能，長度達100公分，無論是戶外運動、桑拿游泳都方便好用。

售價：990円/條

．咖啡隔熱套 カフェスリーブ

手感柔軟的杯套，可以自由調整尺寸來滿足不同尺寸的咖啡杯，且正反兩面都印有Suica企鵝可愛的臉部表情，讓喝咖啡變得更療癒幸福。

售價：880円/個

除了咖啡廳外，Pensta也設置了賣Suica企鵝周邊雜貨的專賣區，更多琳瑯滿目的可愛周邊商品，等你來挖寶！現在利用交通卡電子支付，含稅滿2,000円可獲得造型書籤，限量5000份；消費滿10,000円就能獲得企鵝造型收納包，限量100個！快來蒐集吧～

雜貨專賣區營業時間：平日9:00～22:00、周末與國定假日9:00～21:00

餐飲區營業時間：平日6:30～22:00、周末與國定假日6:30～21:00

Twitter @Pensta_JRCross

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