東京近郊景點一次看！河口湖山中湖櫻花、富士山朝聖三天兩日遊
作者：Funliday-LittleGiant
跟著 LittleGiant 於 2023-04-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 16 個景點，其中包含 Wan’s Resort Yamanakako、山中湖、浅間茶屋 山中湖店。
東京近郊景點，河口湖山中湖櫻花、富士山朝聖三天兩日遊
山中湖
住宿-Wan’s Resort Yamanakako
Lake Yamanaka(山中湖)
餐廳-浅間茶屋 山中湖店
河口湖
FabCafe Fuji
日川時計店
Toraya西餅店
富士山下宮 小室淺間神社
新倉山淺間公園
河口湖站
羅森 河口湖站前店
HAOSTAY COFFEE
toe BAR & RESTAURANT
Cisco Coffee
Kawaguchiko Museum of Art
木之花美術館
古賀政男記念公園
河口湖大橋
第 1 天
Wan’s Resort Yamanakako | 1 小時
有別於大家熟悉的河口湖賞富士山景
這次決定安排一天到遊客較少的山中湖
挑選了Wan’s Resort Yamanakako入住是因為房間可以看到富士山矗立在眼前
但可惜的是第一天天氣不佳，富士山沒有露臉
隔天雲稍微散了些，可以微微的看到富士山
來山中湖尋找住宿，除非入住觀光客多會選擇的飯店
如果是在地民宿，多只能以日文溝通
Wan’s Resort Yamanakako是一間寵物友善住宿
基本上都是日本家庭才會入住，所以語言上很難溝通
但民宿非常的新，設備也很完善，房間很大間，價格算是優惠
我們住三人房約是五千多台幣，窗景可以直視富士山
有室內大浴場可以泡湯，房間提供的保養盥洗用品也都十分齊全
山中湖 | 30 分鐘
山中湖是富士五湖中最大的湖泊!也是最靠近富士山的一座湖喔
相較於河口湖，山中湖較無觀光氣息，商家也顯得較少，多的是一份寧靜感
在地日本遊客有許多是採取露營方式感受富士山的美
周邊景點像是
山中湖 展望台
長池親水公園，最為攝影愛好者癡迷的是可以拍攝到雙鑽富士山
也可以搭乘河馬號(水陸兩用巴士 KABA)遊山中湖賞富士山
山中湖溫泉紅富士之湯則可以泡溫泉
但建議來山中湖還是自駕較為方便
公車班次少且幾乎沒有計程車
浅間茶屋 山中湖店 | 1 小時
餐廳內可以直接看到富士山景色
但餐點偏鹹，口味普通，已經是這附近大概少數還可以的選擇
山中湖如果沒有車子，吃的選擇真的不多
第 2 天
FabCafe Fuji | 1 小時
最夯的下吉田與富士山拍攝點旁邊就是FabCafe Fuji，是2022年11月才開幕的
看到FabCafe Fuji的裝潢真的會忍不住就走進去，想來杯咖啡
本來想要吃早餐，但居然要11點之後才有提供
只好點份蛋糕吃吃，胡蘿蔔口味的蛋糕意外的好吃!提拉米蘇也很推薦
拿鐵、抹茶拿鐵、黑咖啡都在水準之上!
日川時計店 | 1 小時
要拍到富士山真的是運氣運氣呢!天公不作美，一群人在這兒等了好久都不見富士山露臉
而且因為拍照人潮太多，日本義交會管制，道路狹小車輛很多，只能叫攝影師隨時stand by趕快捕捉幾張
但人真的是很多，如果要拍建議還是要一大早過來比較能拍到喜歡的畫面呀!
富士山下宮 小室淺間神社 | 10 分鐘
前往日川時計店意外經過富士山下宮 小室淺間神社
正好碰上櫻花盛開，整條路延伸向神社滿滿的櫻花很浪漫呢!
新倉山淺間公園 | 1 小時
—富士山、櫻花、五重塔一次同框，雖然到達拍攝處之前須爬不少階梯
河口湖站 | 1 小時
不管是搭巴士或者電車最後的終點都會到達河口湖車站
河口湖車站也是富士急電車的終點站
巴士、租車服務、寄行李櫃子這邊都有，車站裡面還有各式各樣的富士山紀念品
很推薦一定要買個熱的紅豆內餡包子來吃!
最後河口湖車站木屋的造型搭配富士山一定要來一張合影
無論是車站內等車或是車站對面都好拍
羅森 河口湖站前店 | 1 小時
羅森 河口湖站前店也是大家爭先恐後要拍攝富士山的一景
但停的車子、人潮實在是很多，不好取景
更推薦附近的河口湖平交道拍出去更美!
河口湖平交道 | 1 小時
位置在座標點35.497938, 138.770407，火車緩緩駛過搭配富士山景色非常美!
HAOSTAY COFFEE | 1 小時
推薦這間位於河口湖附近的咖啡店
抹茶拿鐵好喝、甜點也好吃!
toe BAR & RESTAURANT | 1 小時
距離河口湖車站不遠的餐廳，夜晚點燈有餐酒館的氛圍
很推薦點杯生啤搭配咖哩飯、起司薄餅及沙拉享用，生啤好喝之外餐點也好吃
日式咖哩飯香濃，如果想喝無酒精飲品，也可以選擇無酒精雞尾酒，非常好喝呢!
週一三公休
其餘營業時間
星期二四五六日、11:30–14:30、15:30–17:30、18:00–21:00
第 3 天
Cisco Coffee | 1 小時
在河口湖很推薦用腳踏車四處移動，更能發現一些可愛的小店，也有真的深入探訪，感受當地的氛圍
浪漫白色小木屋Cisco Coffee 提供早午餐選項，位於湖畔旁的位置會讓人想久坐享用捨不得離開呢!
室內裝潢則有美西的感覺!特別有濱海小屋度假之感，只是在河口湖就換成湖畔啦!
營業時間
星期一~日09:30–17:00(週三公休)
木之花美術館 | 1 小時
河口湖櫻花最美，又可以欣賞富士山山景的位置，約略位於木之花美術館及古賀政男記念公園之間
整排的櫻花盛開搭配富士山山景、湖景美到讓人流連忘返
用騎腳踏車的方式環湖，一路經過河口湖大橋過來沿途景色都很迷人
在這發呆一整天欣賞富士山也是件很幸福的事情呢!
古賀政男記念公園 | 1 小時
古賀政男記念公園接近拓魂的碑有條河川旁人行道，整條人行道都是櫻花，拍過去的視角很美!
河口湖大橋 | 1 小時
如果你是用步行或是騎腳踏車的方式遊湖，那你一定要在河口湖大橋停下!欣賞富士山絕美的景色!
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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