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省越多玩越多！免費巴士遊長崎 秋天必玩景點攻略快筆記

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圖：長崎縣觀光聯盟、島原觀光局／提供
圖：長崎縣觀光聯盟、島原觀光局／提供

出發至長崎賞楓，利用免費交通套票超划算。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供
出發至長崎賞楓，利用免費交通套票超划算。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至12月31日為止，只要填問卷就能免費獲得福岡出發至長崎的巴士優惠套票「福岡～長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票」，內含福岡與長崎市、佐世保市間的高速巴士乘車券２張等共４張，依據行程能夠組合出多種周遊路線，省下許多交通費用。計畫年底前訪日的朋友，不妨把握機會利用此張票券，省越多玩越多喔！

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秋天的長崎從10月起陸續可以欣賞到大波斯菊花海以及陸續變色的紅葉，以下精選各三處人氣觀賞景點，加入行程中讓日本旅行更加精采。

■ 大波斯菊

秋日綻放的大波斯菊花瓣貌似櫻花，因此在日文中又稱為「秋櫻」，每年10月上旬開始為期約一個月左右，在縣內多處景點都能欣賞到。由於長崎縣三面環海，因此可以欣賞到大海及廣闊的花海風景，是其特別迷人之處。

．佐世保市 展海峰（10月中旬～10月下旬）

展海峰為佐世保市內的人氣展望台，從這裡可以欣賞到九十九島與佐世保港。每年秋天展望台旁的廣場就會開滿大波斯菊，多達15萬株的花朵在海風吹拂下搖曳生姿。

佐世保市內的人氣展望台「展海峰」。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供
佐世保市內的人氣展望台「展海峰」。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供

．諫早市 白木峰高原（10月上旬～11月上旬）

白木峰高原是當地知名的賞花勝地，除了春天的油菜花與櫻花之外，秋天有20萬株大波斯菊席捲整片山頭。標高雖只有約350公尺，但能欣賞到以有明海、雲仙岳為背景的花海，十分壯觀。

▲白木峰高原的夕陽風景也十分迷人。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供
▲白木峰高原的夕陽風景也十分迷人。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供

．島原市 島原火張山花公園（10月上旬～11月中旬）

島原火張山花公園的腹地廣大，秋季有超過千萬株大波斯菊的遼闊花海盛開，以日本最年輕的「平成新山」為背景，風景極為壯麗。來此賞花還能享受島原溫泉，市內亦設有多處足湯可在旅途中短暫休憩一下。

▲島原火張山花公園的腹地遼闊，花海景象壯觀。　圖：島原觀光局／提供
▲島原火張山花公園的腹地遼闊，花海景象壯觀。　圖：島原觀光局／提供

■ 紅葉

九州地區的紅葉每年約於10月下旬陸續變色，一直到12月上旬左右都可欣賞到楓紅美景。長崎最知名的賞楓勝地為雲仙，這裡也以雲仙溫泉聞名。微涼的秋季，白天欣賞紅葉，晚間則泡湯暖暖身子，極為享受。

．佐世保市 壽福寺（11月中旬～11月下旬）

壽福寺是佐世保必訪的紅葉景點，每年只在11月中旬對外開放10天左右。開放期間寺方會把部分地板換為壓克力板，在光線折射下，庭園的景致便會倒映出朦朧迷幻的「逆楓紅」。

佐世保壽福寺的逆紅葉美景03 圖片提供：長崎縣觀光聯盟／提供
佐世保壽福寺的逆紅葉美景03 圖片提供：長崎縣觀光聯盟／提供

．雲仙市 仁田嶺（10月下旬～11月上旬）

雲仙的仁田嶺是九州代表性的紅葉景點之一，搭乘纜車沿途上山，除了能俯瞰360度的紅葉美景外，隨著高度增加，遠方的有明海跟橘灣也逐漸出現，為滿山滿谷的紅葉增添不同色彩。

▲雲仙為九州數一數二的紅葉名所，每年秋天都吸引許多遊客前來賞楓。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供
▲雲仙為九州數一數二的紅葉名所，每年秋天都吸引許多遊客前來賞楓。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供

．雲仙市 三十路苑（11月下旬～12月上旬）

私人庭園「三十路苑」占地廣達8,000 坪，裡頭栽有上百種紅葉植物，是六兵衛茶屋的經營者花費30多年歲月打造出的紅葉庭園，每年在秋季限定期間開放。境內1,000棵楓樹相互交織的秋色美景，不管白天或夜晚點燈都極為動人。

▲雲仙三十路苑為期間限定開放，若行程允許十分推薦前。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供
▲雲仙三十路苑為期間限定開放，若行程允許十分推薦前。　圖：長崎縣觀光聯盟／提供

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波斯菊 花海 美景

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