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韓國人氣品牌NouNou東京GINZA SIX快閃 走進法國插畫家Jean Jullien的世界

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂

位於東京銀座的GINZA SIX，是擁有蒐羅知名時尚精品品牌門市、美食餐廳和咖啡等店舖的購物設施，同時亦有藝術圖書館等書店和銀座代表性的藝術空間，甚至是日本傳統戲劇「能樂」的劇場，可說是銀座代表性的購物設施之一。

就在這樣的GINZA SIX中，由韓國創意總監 Heo Jae-young 和法國人氣插畫設計師 Jean Jullien 創立的品牌 NouNou 日本開設了第一家快閃店問世，引起喜愛設計及插畫的朋友的關注。

這家快閃店推出各式各樣的商品，包括原創設計服裝到日常生活雜貨都有，上面當然都能見到Jean Jullien繪製的可愛插畫。

除了過去推出的經典商品外，這次快閃店也帶來了2023年秋冬系列的部分新商品不說，還能見到由現代藝術畫廊「NANZUKA」協助推出的限量版藝術作品及週邊商品等，以紀念快閃店的開幕。

NouNou POP UP STORE

地點：GINZA SIX 4樓POPUP空間

期間：2023年9月13日（三）至10月10日（二）

主辦方：SUNNYES

合作：JaeHuh & Co. / NANZUKA / Juice

為了紀念這家快閃店的開幕，就在店鋪所在的GINZA SIX 4樓的公共空間內，期間限定設置7種12張可以實際坐上去的原創椅子和長凳。這些椅子造型源自於Jean Jullien的插畫不說，而且還是他特別新設計的插圖喔！

到快閃店購物時，別忘了到這些設計獨特的椅子上坐坐，可以以更有趣的方式品味插畫家的作品。

Jean Jullien Art Furniture

地點：GINZA SIX 4樓公共空間

期間：2023年9月13日（週三）至10月10日（週二）

藝術家：Jean Jullien

主辦：GINZA SIX

協辦：NANZUKA

策劃：SUNNYES

製作：AD.JAPAN

©Jean Jullien courtesy of Nanzuka

2022年時Jean Jullien在GINZA SIX的中庭空間中出展的超大型吊掛式作品《The Departure 出發》頗受好評，而現在再次展出在中庭上空，與快閃店及原創傢俱座椅相呼應。

NouNou是由韓國創意總監Jea Huh和法國視覺藝術家Jean Jullien合作的創意品牌，目前正在世界各地積極拓展中，與各種品牌、店家合作企劃，而這品牌的誕生，可說是由兩人在倫敦一起開設工作室開始的。

2016年，Jea Huh時隔11年回到韓國時，提出將自己經營的品牌STEREO VINYLS與Jean Jullien合作的企劃。為配合韓國潮牌的特色，Jean Jullien則「韓國面具」作為主題來創作，畫出了一些列可愛有趣且富含日常生活情緒的插圖，並開發成服飾商品。

在這之後，兩人在回倫敦前，在機場中說好要在首爾創立一個品牌來更進一步合作。據說NouNou這品牌名稱，是由Jea Huh的女兒將Jean Jullien的兒子Lou唱歌時發出的「NuNu」的音，結合法文中表示「我們（us）」的單詞「Nous」的意義，重組成「NouNou」而來。

NouNou

官方網站：https://nounou.kr

Instagram：@nounou_official

Jean Jullien是一位居住在英國的插畫家、平面設計師和視覺藝術家，1983年生於法國南特（Nantes），曾在法國坎佩爾（Quimper）的Le Paraclet學平面設計，之後二十多歲搬去英國倫敦。

他在2008年於英國倫敦的中央聖馬丁學院畢業後，2021年在皇家藝術學院取得碩士學位，並以插畫家的身分為《紐約時報（New York Times）》、《國家地理（National Geographic）》、RCA Records、Le Centre Pompidou、Hermès、Petit Bateau、《Vogue》等客戶創作了許多作品，同時也把精力放在繪畫創作上，至今已在舊金山、倫敦、柏林、新加坡等世界各地舉辦過展覽。

Jean Jullien也受到《聖鬥士星矢》、《七龍珠》、《城市獵人》等日本漫畫作品，以及法國的漫畫作品、法國的海報藝術家Raymond Savignac、繪本作家Tomi Ungerer、插畫家兼漫畫家的Jean-Jacques Sempé等各種藝術家的啟發，所創作作品風格因受到了多種文化影響格外有創造力，全然跳脫藝術框架的侷限。

代表作品

©Julia Andréone

＜紙片人＞

為了紀念2022年5月為Jean Jullien出版的同名作品集問世，Phaidon出版社在巴黎經典美術館Yvon Lambert Gallery企劃了Jean Jullien的個展。而＜紙片人＞便是當時畫在牆壁上的作品，詮釋著「紙片人」的故事。

©Julia Andréone

＜繪畫＞

從小在海邊長大的Jean Jullien同時也熱愛衝浪，因此在他的許多創作中都能看見衝浪的元素。2022年4月在比利時首都布魯塞爾的畫廊Alice Gallery中舉辦的個展「Bye Bye Blue」中，Jean Jullien展出的這幅壁畫為最新作品。

©Julia Andréone

＜繪畫＞

這幅一樣來自Alice Gallery中舉辦的個展「Bye Bye Blue」的繪畫作品，是Jean Jullien將個人經驗與插畫創作完美結合的創新作品——他讓自己的創作不僅限於畫框中，而蔓延到畫框之外，彷彿讓自己的作品走入現實中。

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作為銀座購物設施的代表之一，GINZA SIX無疑是走在東京潮流的前端。

GINZA SIX之所以一直以來受到大家的歡迎，我想不僅僅在於進駐其中的精品品牌豐富及絕佳的消費體驗，更在於對於藝術及流行趨勢的敏感品味——正如同這家快閃店一樣，兼具創造力、趣味性及時尚感。

GINZA SIX

地址：東京都中央區銀座6-10-1

樓層資訊：

商店/咖啡廳（B2 - 5F）10:30～20:30

餐廳（6樓、13樓）11:00～23:00

※部分商店及餐廳除外，詳情請見官方網站

公休日：不定期公休

大眾交通：東京Metro銀座線、丸之內線、日比谷線 銀座站經地下通道（B2）直通。

官方網站

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