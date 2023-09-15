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秋季限定絕景在靜岡！10月必追一望無際芒草夢幻高原

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圖：東伊豆町觀光協會／來源
圖：東伊豆町觀光協會／來源

搭配夕陽點綴，稻取細野高原的芒草山坡呈現迷人金黃色澤。　圖：東伊豆町觀光協會／來源
搭配夕陽點綴，稻取細野高原的芒草山坡呈現迷人金黃色澤。　圖：東伊豆町觀光協會／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】攻略各個地區的紅葉與銀杏景點，是許多旅人秋季到訪日本的首要目的，如果想要遠離擁擠人群，又想體驗只有秋季才有的自然魅力，下趟不妨安排到靜岡縣東伊豆町的「稻取細野高原」，享受一望無際的芒草絕景。

▲每年10月～11月為芒草盛開期，好天氣時能將大海、山巒、芒草山坡盡收眼底。　圖：東伊豆町觀光協會／來源
▲每年10月～11月為芒草盛開期，好天氣時能將大海、山巒、芒草山坡盡收眼底。　圖：東伊豆町觀光協會／來源

腹地寬廣的稻取細野高原占地約125公頃，相當於5座中正紀念堂！從高原上能夠輕鬆眺望伊豆半島最高峰的天城山脈、相模灣以及伊豆諸島等，為東伊豆町首屈一指的眺望點。

▲稻取細野高原海拔約800公尺，從山頂附近能清楚欣賞伊豆稻取市街風貌。　圖：東伊豆町觀光協會／來源
▲稻取細野高原海拔約800公尺，從山頂附近能清楚欣賞伊豆稻取市街風貌。　圖：東伊豆町觀光協會／來源

經典活動「稻取細野高原秋季芒草觀賞會」今年預計在10/6～10/27登場，如果規劃在例假日來玩，自JR伊豆稻取站能搭乘期間限定公車，車程約30分鐘就能抵達活動會場，讓非自駕遊客也能輕鬆上山欣賞銀白色、金黃色飽滿芒草隨風飄逸的夢幻美景

▲秋季芒草觀賞會期間，稻取細野高原化身為度假天堂。　圖：東伊豆町觀光協會／來源
▲秋季芒草觀賞會期間，稻取細野高原化身為度假天堂。　圖：東伊豆町觀光協會／來源

遊客能夠窩在專用的景觀懶人椅感受美景，或是到屋台與餐車區填飽五臟廟，例假日則有機會欣賞精彩音樂演出。熱愛大自然的旅人，還能事前報名將在10/7與10/21登場的「自然觀察會」，由專業自然領隊帶路，深度認識秋季高原植物生態。

▲自然觀察會整趟行程約5小時，每一梯次僅限20人，會日文又熱愛自然的旅人不可錯過。　圖：東伊豆町觀光協會／來源
▲自然觀察會整趟行程約5小時，每一梯次僅限20人，會日文又熱愛自然的旅人不可錯過。　圖：東伊豆町觀光協會／來源

◎ 靜岡縣 稻取細野高原秋季芒草觀賞會

．活動期間：10／6～10／27　10：00～16：00

．入山費用：國中生以上1,000日圓（附贈400日圓購物券），國小生以下免費。

．交通：JR伊豆稻取站搭乘公車至「細野高原」站下，車程約30分鐘。（※活動期間例假日限定行駛）

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