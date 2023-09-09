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日本新潟還能這樣玩！車站銜接自行車觀光深度暢遊

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去日本體驗「運動觀光」正夯！規劃完善的自行車、馬拉松賽事與路線，讓嘗試過旅人們深深著迷。　圖：新潟縣觀光協會／來源
去日本體驗「運動觀光」正夯！規劃完善的自行車、馬拉松賽事與路線，讓嘗試過旅人們深深著迷。　圖：新潟縣觀光協會／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】享受日本秋季美景不光只有紅葉，還有金黃稻穗能追！串聯起新潟縣湯澤町、南魚沼市與魚沼市的廣域自行車路線「雪國魚沼 Golden Cycle Route」全程約185公里，名稱中的「Golden」就是代表越光米入秋後金黃色稻穗隨風搖曳的模樣。

即日起至11/12，新潟縣推出自行車特色活動「從車站出發體驗自行車魅力」，介於20公里～65公里的4條路線分別以 JR六日町站與 JR越後湯澤站做為起終點。由於2個車站附近都有自行車租借站，不用帶著自行車出遠門，就能輕鬆體驗沿線之美！使用專用APP更能沿途收集完走證明、兌換專用抽獎券，有機會將越光米、調味料或購物折價券等好獎帶回家。

▋ 八海山麓路線（全程25公里・JR六日町站出發）

▲新潟縣是「越光米」的主要產地，夏秋期間的稻田美景相當迷人。　圖：新潟縣觀光協會／來源
▲新潟縣是「越光米」的主要產地，夏秋期間的稻田美景相當迷人。　圖：新潟縣觀光協會／來源

八海山麓路線的難度不高，根據腳程不同，平均4小時左右就能攻略。JR六日町站出發後會行經保留日式庭園風貌的「錢淵公園」、館藏主要以白色來創作的新潟縣在地畫家富岡惣一郎作品的美術館「Tomioka White Museum」、越光米稻田與足湯設施等，享受大自然、田園風光、藝術共舞魅力。

▋ 登川 & 鹽澤路線（全程20公里・JR六日町站出發）

▲登川、鹽澤路線以巡遊市街感受南魚沼的歷史、文化為主。　圖：新潟縣觀光協會／來源
▲登川、鹽澤路線以巡遊市街感受南魚沼的歷史、文化為主。　圖：新潟縣觀光協會／來源

登川、鹽澤路線適合初學者或家族出遊一起騎乘，沿途經過被譽為越後第一寺的「雲洞庵」、能大啖鄉土料理與挑戰手打蕎麥麵的複合式設施「上田之鄉」，以及保留歷史面貌、獲得都市景觀大賞榮耀的「三國街道鹽澤宿 牧之通」等。

▋ 魚沼 Skyline & 三國川水庫挑戰路線（全程65公里・JR六日町站出發）

▲「魚沼Skyline & 三國川水庫挑戰路線」沿線最大魅力為登高眺望的絕景，將大自然、秋日楓光盡收眼底。　圖：新潟縣觀光協會／來源
▲「魚沼Skyline & 三國川水庫挑戰路線」沿線最大魅力為登高眺望的絕景，將大自然、秋日楓光盡收眼底。　圖：新潟縣觀光協會／來源

全程65公里的魚沼 Skyline & 三國川水庫挑戰路線是本次活動4條路線中最難的一條，不過沿途行經的上坡段僅有2處，即使還不是高手，仍能嘗試挑戰。

從海拔約700公尺的「魚沼 Skyline 六日町展望台」可眺望魚沼盆地與山巒景色，秋春兩季的早晨有機會欣賞雲海，緊接著行經被譽為魚沼 Skyline 沿線最美的「栃窪嶺」後，再下坡回到市街。

▋ 越後湯澤溪谷與歷史巡遊路線（全程30公里・JR越後湯澤站出發）

▲「大源太Canyon」境內的大源太湖設有完善遊湖步道，全程約1.5公里，秋季能夠欣賞整片楓紅美景。　圖：新潟縣觀光協會／來源
▲「大源太Canyon」境內的大源太湖設有完善遊湖步道，全程約1.5公里，秋季能夠欣賞整片楓紅美景。　圖：新潟縣觀光協會／來源

根據腳程平均5小時能攻略完成的越後湯澤溪谷與歷史巡遊路線，是本次活動唯一從越後湯澤出發的路線。行經具備露營場、體驗工房與打卡必拍日本首座拱型防砂壩「大源太防砂壩」的複合式設施「大源太 Canyon」，以及被日本電視節目評選為日本第2美鐵道橋的秘境景點「毛渡澤橋樑」等，能更感受越後湯澤地區的象徵性建物的歷史與魅力。

◎ 新潟縣　廣域自行車路線「雪國魚沼 Golden Cycle Route」

八海山麓路線

登川 & 鹽澤路線

魚沼 Skyline & 三國川水庫挑戰路線

越後湯澤溪谷與歷史巡遊路線

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