無印良品住宿新體驗！「MUJI BASE KAMOGAWA」攜手Airbnb入住百年日式古宅

【撰文:Shinon/ 窩日本】

你也嚮往日式無印良品風的生活感嗎？那就來體驗日本無印良品於8/1最新推出的「MUJI BASE」企劃吧！這是一個將無人居住的古民宅重新整頓，打造成適合中長期住宿的體驗設施！

目前第一間住宿選在東京近郊千葉縣的「鴨川」，藉由無印良品的風格與視角，以全新的方式帶來能更貼近體驗日本鄉村的Airbnb住宿新選擇。

MUJI BASE KAMOGAWA 無印良品Airbnb新體驗

鴨川距離東京約90分鐘車程，MUJI BASE KAMOGAWA建築是一間歷史超過100年的古民宅，經過職人的巧手設計，不僅保留古宅的風情，還帶入了鴨川的自然形象與無印的簡約風格。

民宅坐落在山區與平地之間，周圍自然景觀豐富，來到這裡除了能體驗充滿懷舊純樸的生活外，還能參加無印良品與當地設施所推出的「食與農」活動體驗。

MUJI BASE KAMOGAWA住宿

主要針對需要中長期住宿的旅客，開放可租借整棟房源、最多入住五名旅客。房內提供各種無印良品的居家單品，像是廚房餐具、盥洗用具、寢具等。

客房融合了和式與洋式兩種元素，日本傳統的自然生活和西方現代的自由生活，「feel mind, feel local.」無論是想體驗最懷舊、最新穎、最豐富的生活體驗都歡迎！

「食與農」體驗活動

無印良品特別與當地業者合作，讓旅客在住宿期間能體驗多種農業與當地的生活文化，像是8月有採摘哈密瓜、牧場酪農的體驗，也可以到千葉鴨川附近的大山千枚田等景點進行觀光巡禮。記得事前預約才能享受體驗活動！

預約制，享受料理好的當地新鮮美食！

日式套餐：以來自鴨川產的米飯和當地的蔬菜、水果、乾魚、納豆等製成。

4,500日元（2-3人份）

西式套餐：以來自鴨川麵包店的麵包和當地的蔬菜、水果、香腸等製成。

4,500日元（2-3人份）

早餐套餐：須藤牧場出產的新鮮牛奶與當地蔬果、麵包、雞蛋和果醬等。

2,500日元（2-3人份）

你也可以預訂當地小農的季節蔬菜、米、牛奶等，在民宿的廚房內享受自炊的樂趣！

MUJI BASE KAMOGAWA目前已可透過Airbnb官網預約，若想體驗不一樣的日本旅遊，不妨試試看這全新的住宿體驗方案，日本無印良品未來也預計在日本各地繼續推出MUJI BASE企劃，讓我們一同期待吧！

MUJI BASE KAMOGAWA

開幕日：8月1日

預約網站：https://www.airbnb.jp/rooms/904742087208633715?source_impression_id=p3_1690436708_jtemqDCaQ4l1XlAA

*照片皆轉自官方

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