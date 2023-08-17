快來柯南博物館尋找真相吧！鳥取縣景點 – 柯南小鎮６大看點報你知(下)

【撰文:Joshua/ 窩日本】

延續"快來柯南博物館尋找真相吧！鳥取縣景點 – 柯南小鎮６大看點報你知(上)"，我們將繼續探訪柯南小鎮的其他景點~

3.以人物介紹為主的路面裝飾12處

也許你看不懂日文寫甚麼，不過在找到這些路面裝飾時，內心都有一種「啊，找到了!」的感覺，就像是發現案件中的線索一樣興奮。

4. 柯南小鎮下水道孔蓋

其實下水道孔蓋，一直都是日本推行觀光的一大特色，不同城市都有屬於自己的設計，有時設計還會有2~3種以上，日本還有專門收集下水道孔蓋照片的達人呢。下次到日本旅行時，不妨注意一下每個城市的特色孔蓋喔。

5. 彩繪計程車

日本能夠成為旅遊大國，真的不是沒有原因的，要打造完全的柯南小鎮，就連計程車也是不能放過的。雖然沒有搭乘，但看到這台車放在那，就覺得日本真的是太會了。

6. 青山剛昌故鄉館(柯南博物館)

官方網站: http://www.gamf.jp/

票價:

大人700日幣，國高中生500日幣，小學生300日幣，小學以下免費

可出示折價券折抵100日幣門票http://www.gamf.jp/1375.html

營業時間: 9:30~17:30 全年無休

北榮町之所以會成為柯南小鎮，主要由於鳥取縣的高知名觀光景點不多，無法吸引太多的觀光人口，於是配合政府政策，在鳥取縣中部的這個位置，也剛好是柯南作者「青山剛昌」的故鄉，打造一個新的觀光據點。

在鳥取西部米子市的「境港」，也有另一處以作家「水木茂」的知名作品「鬼太郎」，所打造出來的鬼太郎小鎮。

少年偵探隊登場

館中主要是帶你一窺作者青山剛昌的創作世界，例如他的工作室以及柯南這部作品誕生的經過，另外館內有許多作者的原作手稿，以及一些有著作權的畫作是禁止拍照的，其餘部分則是可以自由拍攝參觀。

青山剛昌故鄉館

這面牆上掛有在創作柯南作品時，給予作者許多靈感的名偵探們，福爾摩斯自然是重中之重，但大家有沒有覺得明智小五郎跟右下角的那位胖胖偵探，是否在哪裡看過呢?

日本漫畫或日劇中最常出現的人物相關表，一次讓你搞懂所有腳色之間的關係。

館中展示有各年度柯南電影版的海報，現在看到還是讓人覺得激動且懷念。

在館中讓人覺得非常值得一看的，就屬於青山剛昌特別為這座博物館繪製的有趣版本，作者對於推動鳥取縣的觀光也是不遺餘力，每一年都會送一張祝賀的手繪稿給這座青山剛昌故鄉館。

新一及小蘭，服部及和葉，究竟這兩對小情侶還會擦出甚麼有趣的故事劇情呢？讓我們繼續期待下去。

不管你是不是柯南迷、是大朋友還是小朋友，來到鳥取縣旅行時，不妨花個一天時間造訪這柯南小鎮，相信在這處處藏有驚奇的城市中，能夠帶給你滿滿的旅行回憶。

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