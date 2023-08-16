快來柯南博物館尋找真相吧！鳥取縣景點 – 柯南小鎮６大看點報你知(上)

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聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Joshua / 窩日本】

1994年開始連載於「周刊少年Sunday」的名偵探柯南，至今年已邁入25周年。在日本山陰地區鳥取縣，有一座特別以名偵探柯南為主題打造的柯南小鎮，這裡是作者青山剛昌的故鄉北榮町，除了將原本的由良車站改名為柯南站，更打造了一座青山剛昌故鄉館(柯南博物館)。趕快來跟我們一起逛逛吧!

柯南小鎮

鳥取柯南小鎮位置在哪裡?

打開Google map，可以知道鳥取縣位於日本本州西部，中國地區的上方，鄰近日本海側，古時候把山的北面稱為「陰」，因此這一代也稱為山陰地區。而柯南小鎮所在的北榮町，位於大約鳥取市及米子市的中間，鄰近的著名景點還有附近的倉吉市。

柯南小鎮交通:

要前往柯南小鎮可以選擇搭乘JR電車，或者高速巴士，但不管是電車或巴士，都可以從大阪或岡山出發。以JR電車為例

①從大阪出發:

搭乘特急超級白兔號(特急スーパーはくと)至倉吉市約3小時左右，再轉普通電車10分鐘可到達柯南站(由良站)。

②從岡山出發:

搭乘特急八雲號(特急やくも)至米子市約2.5小時，再轉普通電車約1小時至柯南站(由良站)。

在車站前的觀光資訊中心，可以拿到柯南小鎮的地圖，上面標示有小鎮中各處藏有柯南的地點。你可以租腳踏車來代步，但我真心建議用步行的方式來品玩這個小鎮。

柯南小鎮6大看點

1. 共23處有柯南雕像

在柯南大橋上可以輕鬆找到這四組經典雕像。

雕像大多表現了原作中許多經典畫面。比較特別的是，小蘭牽著柯南的手這一組雕像，是位於後站方向的大榮小學校，下方寫著「邁開往未來的步伐」，相信是作者對這所小學孩子們的期許，讓這座雕像看起來別具意義。

2. 30個裝飾有漫畫封面的石碑

如果你是柯南迷又是漫畫的收集者，那一定對這些漫畫單行本封面不陌生，柯南現在都已經出到96冊了，看到這些較早時期的封面，是不是覺得很懷念呢?

因為篇幅關係，剩下的景點請看下篇

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