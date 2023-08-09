美得令人屏息！冰川神社 「緣結風鈴祭」 川越夏日風情畫 2023好評舉辦中

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

東京近郊景點 – 川越，是遊客們的旅遊勝地，其中更以「冰川神社」最為出名，不過大家知道冰川神社每年的重頭戲嗎？那正是每個夏天所舉辦的「緣結風鈴祭」，今年2023年也不例外~

每年7月份登場的風鈴祭是許多日本人的夏日回憶，不知道大家有沒有看過小丸子呢？小丸子與爺爺常常坐在家裡的走廊上，聽著風鈴清脆的聲音度過夏日午後。

風鈴祭所使用的圓形玻璃製風鈴，稱為「江戶風鈴」，沿用了江戶時代流傳下來的工法，將碎玻璃以高溫熔化，再用吹竿「吹」出形狀，最後在風鈴上彩繪各式各樣的顏色與圖案。

本次風鈴祭期間，冰川神社特別延長開放至晚上九點，晚上七點過後園內便會點起燈，非常美麗。除厄招福的「人形流」在夜晚也會打上燈光，宛如銀河一樣美得令人屏息。

另外，御守也是冰川神社必買商品，春天有櫻花御守、夏天則有風鈴御守，祈求遇見新良緣的「であいこい」御守，平時為黑色、春天為粉紅和粉藍，到了夏天就變成了湛藍的水藍色！

還有將近一個月的時間可以參與，有興趣的朋友快到川越享受日本的夏日風情吧~

川越冰川神社風鈴祭

【活動日期】2023年7月1日至9月3日

【活動時間】9:00 – 21:00

【地址】埼玉県川越市宮下町2-11-3

【官網】http://www.hikawa-fuurin.jp/

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