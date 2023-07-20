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東京夏未眠！必看煙火大會3選 煙火聲樂聲魅力無限

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圖：TCVB／來源
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「神宮外苑煙火大會」為結合演唱會形式的煙火大會，可以邊觀看知名藝人表演，邊欣賞煙火之美。　圖：TCVB／來源
「神宮外苑煙火大會」為結合演唱會形式的煙火大會，可以邊觀看知名藝人表演，邊欣賞煙火之美。　圖：TCVB／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】疫情趨緩、邊境解封後的第一個暑假，如果你還不在日本，那應該就在飛往日本的路上吧？今年暑假計劃到訪東京，別錯過融入當地生活，穿上美麗的浴衣欣賞煙火大會，體驗當一天東京人！

每年吸引近百萬人潮湧入的「隅田川花火大會」可說是東京夏季最具代表性的重要活動，也是日本歷史最悠久的煙火大會之一，今年預計在7/29舉辦。活動會場位於鄰近淺草的隅田川沿岸，預計共將施放約20,000發璀璨煙火，眺望高空煙火的同時還能兼賞東京晴空塔

▲「隅田川煙火大會」在每年7月最後一個星期六登場。　圖：TCVB／來源
▲「隅田川煙火大會」在每年7月最後一個星期六登場。　圖：TCVB／來源

緊接著8/12有結合知名歌手或樂團表演，能夠同時感受音樂、煙火雙重魅力的「神宮外苑煙火大會」登場，去年卡司包含放克猴寶貝（FUNKY MONKEY BΛBY'S）、矢井田瞳等，今年度卡司現階段尚未完全公佈，但已確定將邀請創作歌手大黑摩季演出，為遊客帶來難忘夏日回憶。

▲「日比谷公園丸之內音頭大盂蘭盆舞大會」往年盛況。　圖：TCVB／來源
▲「日比谷公園丸之內音頭大盂蘭盆舞大會」往年盛況。　圖：TCVB／來源

此外，在東京也能體感日本夏季傳統活動「盂蘭盆舞」！特別推薦將在8/25～8/26舉行的「日比谷公園丸之內音頭大盂蘭盆舞大會2023」，主會場日比谷公園鄰近皇居交通便利，再加上開放免費入場，據說每年都吸引超過40,000人次參與。

隅田川煙火大會

‧ 日期：2023／7／29

‧ 時間：19：00開始

‧ 交通：淺草站、押上站、東京晴空塔站、藏前站等周圍車站徒步前往。

神宮外苑煙火大會

‧ 日期：2023／8／12

‧ 時間：

(1) 明治神宮棒球場（神宮球場）：16：00開場、17：30開演

(2) 秩父宮橄欖球場：15：00開場、16：30開演

‧ 交通：

(1) 明治神宮棒球場（神宮球場）：JR千駄谷站或JR信濃町站徒步約15分鐘；都營地下鐵國立競技場站徒步約10～15分鐘。

(2) 秩父宮橄欖球場：東京Metro青森一丁目站徒步約15分鐘。

日比谷公園 丸之內音頭大盂蘭盆舞大會2023

‧ 日期：2023／8／25～8／26

‧ 時間：18：00開始

‧ 交通：東京 Metro 日比谷站徒步約3～5分鐘。（活動會場：日比谷公園）

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東京晴空塔 公園

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