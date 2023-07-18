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一起出發吧！由布院溫泉、金麟湖畔咖啡、由布岳山下散策的溫泉療癒旅行

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作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-01-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 由布院站、湯布院御三家 山之飯店夢想園、金鱗湖。

日本人很樂於感受四季的色彩與聲響，並透過各種靜下心慢活的動作，發掘至今未曾注意到的事物，而溫泉就是少數可以滿足以上條件的最佳場所！日本國內有那麼多溫泉鄉，希望大家也能盡情享受日本獨特的泡湯樂趣。

是啊，只要是冬天來日本旅行，總喜歡安排幾天日本溫泉鄉，畢竟明明得穿著厚重大衣外出，泡在戶外溫泉池卻能全身赤裸，妥妥待在幾乎零下低溫之中，如此原始、如此野性！

被譽為溫泉天國的日本九州，從南到北超過上百個溫泉鄉，最有名的就是大分縣的 📍別府溫泉（地獄八湯是不能泡的）和📍由布院溫泉；這次來到鄰近活火山由布岳的 #由布院溫泉，泉質無味，清澈透明，由布院除了有溫泉也是美食觀光小鎮，如果想要尋找提供日歸或房客專用的溫泉飯店，則要往靠東邊的河川或靠南側的高地。

由布院站 | 15 分鐘

大名鼎鼎的由布院之森，沒有預約坐不到，但啊，真的太觀光客了，整台車不是中文就是韓文，一度以為自己不在日本！從博多前往由布院的鄉間風光確實漂亮，由布院之森座位區也能看見昔日的華麗擺飾～

湯布院御三家 山之飯店夢想園 | 1 小時

座落於由布院盆地南側的高地，山之飯店夢想園擁有邊泡湯邊遙望海拔1584米由布岳的絕景大浴池，也就是女性專用的 #空海の湯～ 身為寵愛自己的女性，實在不能錯過！另外還有男性專用的御夢想の湯和弘法の湯，以及2間免預約的露天個人/家庭溫泉湯屋。日歸泡湯一人1000日圓，不限時間，若無自備毛巾則需另外300日圓租借。

*務必做好全身清洗清潔再下水泡湯，不僅是衛生因素，也是讓自己毛孔打開，吸收溫泉泉質的礦物質。

金鱗湖 | 1 小時

對旅人來說，不一定都有時間可以在由布院過夜，沒想到，午後來到金麟湖，也看得到湖泊上方飄著淡淡薄霧！一波又一波隨風飄揚，仙氣滿滿，雖然湖泊面積不大，繞一圈也能感受被群山環繞、白色小鳥居和木製建築～

湖畔咖啡廳 Cafe La Ruche | 1 小時

日本的冬天很快天黑，明明才下午3點就夕陽斜照，很幸運遇到湖畔第一排的座位，看著光線與綠山變化的魔幻時光。Cafe La Ruche咖啡廳主打手工烘焙，店內販售許多自製吐司、果醬和木質餐具，而直接享用餐點是最快認識他的風味的方式！我點了風乾火腿三明治，搭配一杯熱美式，日圓1155。吃到新鮮與溫度，很滿足！

湯之坪街道 | 30 分鐘

與想像中一樣，湯之坪街道兩旁林立許多來自由布院、大分、九州和日本各地的伴手禮、咖啡廳、甜點店或各式餐飲店鋪，是一條商業性質為主的觀光遊憩街區，其中推薦的是可樂餅、布丁銅鑼燒、B SPEAK.和由布院蒟蒻洗面球；如果沒有特別想買的，認真走約15-30分鐘可以從金麟湖走回由布院車站。

湯布院花卉村 | 1 小時

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：2022年12月九州首發｜由布院溫泉、金麟湖畔咖啡、由布岳山下散策的溫泉療癒旅行

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溫泉 咖啡廳 泡湯

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