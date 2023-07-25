飯店控看過來！「京都ASAI四条旅店」開箱 和風日常、泰式味蕾質感呈現

甫開幕的京都ASAI四条旅店，是知名泰國領導房地產開發公司都喜國際新作，鼓勵旅客體驗當地生活。 圖：Dusit International／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】像個當地人而不是觀光客走馬看花，不過度尋找必遊、必玩、必吃、必買的熱門景點，漸漸成為現代旅人追求的一種境界，崇尚體驗的氛圍、心靈的滿足、視覺的陶冶。

京都ASAI四条旅店（ASAI Kyoto Shijo），是知名泰國領導房地產開發公司都喜國際（Dusit International），麾下6月甫開幕的旅店，主打「BE A LOCAL EVERYWHERE」，其中的ASAI就是泰文「Live過生活」的意思，鼓勵旅客體驗當地生活，讓旅遊昇華了一個層次。

▲（左起）AVIAREPS台灣總經理蔡璧如、京都都喜天麗飯店暨ASAI四条旅店總經理山下誠。 記者-張偉浩／攝

泰國領導房地產開發公司都喜國際（Dusit In t er na tional）麾下6月甫開幕旅店 9月再開京都都喜天麗飯店

京都ASAI四条旅店位在地鐵烏丸線五条與四条中間，從京都車站，只需要搭乘1站到五条站後步行5分鐘內就可以抵達，隱身在大馬路上內的巷弄之中，附近有熱鬧的河原町購物區、京都廚房之稱的錦市場、超過1,200年的平等寺因幡堂，或是想要體驗1千多年前由中國傳入日本的工藝之一的唐紙課程，也有「丸二」（marunikyoto）近在咫尺，讓旅客能夠鬧中取靜，享受濃濃的京都優雅風情。

▲ASAI 京都四条旅店外觀，充滿濃濃的京都風味。 記者-張偉浩／攝

台灣榮登海外旅客量No.1 共享場域符合各族群需求

京都都喜天麗飯店暨ASAI四条旅店總經理山下誠表示，京都ASAI四条旅店概念以簡約結合當地特色風格，同時融合在地藝術和人文風情，帶有一點泰式元素。因此，旅店內處處有泰日兩國融合的小巧思，榻榻米的床墊旁有泰國編織座椅，日式木製餐桌上有泰國風味調味料，既衝突又和諧，讓人一次感受兩國情調！

▲大廳酒吧的設計靈感來自清水舞台棟樑結構式。 記者-張偉浩／攝

▲日式木製餐桌上有泰國當地風味調味料，既衝突又和諧。 記者-張偉浩／攝

旅店空間亮點之一是提供美食（Eat）╱工作（Work）╱享樂（Play），各式活動的共享場域空間，自6月開幕以來，旅店幾乎客滿，吸引不同組群來訪，無論是情侶、家庭，甚至是商務人士都有，旅客來自日本、台灣、泰國為主，目前日本旅客最多之外，台灣甚至超過泰國旅客，榮登海外遊客的第1名。

▲夜晚的 ASAI 京都四条旅店格外有情調。 記者-張偉浩／攝

旅店空間亮點之一是提供美食╱工作╱享樂，各式活動的共享場域空間。 記者-張偉浩／攝

提供114間6種各式房型 展現空間魔術師的魔力

京都ASAI四条旅店為地上5層，地下1層的建築，入口處設計無障礙電梯，1樓大廳是自助報到與接待大廳、酒吧餐廳，以及共享空間。館內共有114間6種不同大小的溫馨裝潢客房，分為舒適大床房（Comfy King）、舒適雙床房（Comfy Hollywood Twin）、無障礙大床房（Accessible Comfy King）、溫馨雙床房（Cozy Twin）、舒適雙床房（Comfy Twin）、舒適邊間雙床房（Comfy Corner Hollywood Twin），主要分別為樓層高度與房間大小。

▲共有114間溫馨裝潢客房，設計著重全方位功能，提供高品質的床鋪。 記者-張偉浩／攝

設計著重全方位功能，提供高品質的榻榻米床鋪、多功能插座、智慧型電視、熱水壺、乾溼分離的淋浴間與廁所，以及可以幫旅客回答旅遊疑難雜症的小美犀智慧裝置，多元設備一應俱全。最值得注目的是，榻榻米床下的挑高空間可以放置行李，解決日本旅店行李箱佔空間的問題，讓整體住宿環境更加友善貼近旅人需求。

▲榻榻米的床墊旁有泰國編織座椅，一改泰式三角形的枕墊，以圓形方式呈現日本風味。 記者-張偉浩／攝

▲榻榻米床下的挑高空間可以放置行李，解決日本旅店行李箱佔空間的問題。 記者-張偉浩／攝

▲ASAI 京都四条旅店客房內的睡衣，棉麻的質料非常透氣舒服。 記者-張偉浩／攝

泰式街頭美食配上日本清酒 讓味蕾感受雙國衝擊快感

1樓美食餐廳－SoiGaeng靈感來自曼谷親民街頭美食，客人會發現牆面上擺放各式泰國在地調味料品牌，提供正宗泰式咖哩和美味的燒烤小吃，旅客可以選擇泰國米或是日本米，甚至是香辣夠勁的冬蔭Tom Yum炒飯，搭配日式原創雞尾酒和優質日本威士忌、清酒和啤酒，讓人大嘆原來泰日美食混搭有多麼讓人驚艷。山下誠也特別指出，大廳酒吧的設計靈感來自清水舞台棟樑結構式，讓人猶如坐在清水寺下品酩的文人雅士，格外有情調。早餐部分也是有多款選擇，有傳統泰麵、泰式咖哩，甚至有日式與美式，有選擇困難的人，一早就會傷腦筋該吃什麼才好！

▲多樣泰式咖哩料理，可以搭配日本米或是泰國米，都非常對味。 記者-張偉浩／攝

▲早餐提供泰式湯麵，還可以依照自身喜好添加調味料。 記者-張偉浩／攝

▲泰式刨冰（Nam Kang Sai）可以選4種配料，繽紛的色彩，味覺視覺雙享。 記者-張偉浩／攝

除多樣特色泰式美食之外，甜點更是京都ASAI四条旅店的招牌，包括泰式刨冰是菜單上令人期待的甜點，配上各種配料，與當地食材供應商定期合作，持續採購當季農特產品，使這家與眾不同的 Life style 時尚旅店脫穎而出。山下誠表示，旅店落實 SDGs 的國際永續發展理念，用直營茶園或菜園的方式，採用自產自銷，從產地到餐桌，旅客能直接品嚐到最新鮮的料理，旅遊的同時為地球盡一份心力。

▲京都都喜天麗飯店暨 ASAI 京都四条旅店集團行政主廚Chef Richard，以日本人的手藝，展現泰式料理的精粹。 記者-張偉浩／攝

文青們也失心瘋 ASAI 攜手「丸二」推唐紙體驗課程

唐紙是昔日皇親貴族做為寫信創作詩歌的一種木版畫，在唐朝時代傳入日本，成為京都的職人工藝之一。距離京都四条只有10分鐘路程的「丸二」，提供製作唐紙體驗活動，也能實地探訪製作唐紙的工作坊，讓旅客深入淺出的體驗京都文化，感受和風工藝的魅力。入住京都ASAI四条旅店的旅客店家還另有合作「唐紙體驗課程」（需事前預約），約1個小時的課程，每人費用日幣2,400元，就能親手做出獨一無二的唐紙風格明信片，成為最無與倫比的紀念品。

▲唐紙是昔日皇親貴族做為寫信創作詩歌的一種木版畫。 記者-張偉浩／攝

▲顏料分為金箔色與雲母銀，塗抹於海綿上輕輕拍附在木板上，再拓印在唐紙上。 記者-張偉浩／攝

京都ASAI四条旅店共享空間展示垂谷知明作品 帶領旅客雙人共同創作

垂谷知明（Tomoaki Tarutani）是1984年出生於日本京都舞鶴市，2007年畢業於大阪藝術大學的藝術家，曾得過2012年格蘭尼夫設計獎（銀獎）、第11屆大黑屋當代藝術大賽（榮譽獎）、第19屆 Graphic 1_WALL（入圍決賽）等；作品曾在國內外展出，包括皮戈齊收藏館和香港文化博物館。他通過作品不斷自我詢問「我是什麼」，再同時嘗試以獨特方式與「他人」互動，用「轉化」的概念做為創意的關鍵靈感，帶領旅客用雙人交流「曲線與直線」方式共同創作，讓相互找到彼此想法與感觸。這種啟發式的繪畫療法，在日本已經有超過600多名不同年齡層和性別的人參加，受到好評。

▲共享區域空間擺放垂谷知名（Tomoaki Tarutani）的創作。 記者-張偉浩／攝

▲旅客在1小時內，在藝術家垂谷知名的指令下，運用直線與曲線共同創作。 記者-張偉浩／攝

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