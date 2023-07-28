開箱福岡麗思卡爾頓酒店！博多織融入現代設計、打造奢華新地標

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）近日正式開幕，為傳奇奢華酒店品牌「麗思卡爾頓」在日本的第七間酒店，位於樓高111米的大名花園城（Fukuoka Daimyo Garden City） 綜合大樓的主樓內，是福岡市中心商務區內最高的綜合建築，可俯瞰整個福岡市區、博多灣，福岡麗思卡爾頓酒店提供其品牌著名的經典服務，融合西式簡潔、與福岡當地傳統文化的高雅設計設施與客房，涵蓋西餐、懷石料理、酒吧、下午茶等各式美饌，預料將成為當地新地標、新的社交中心。

福岡麗思卡爾頓酒店融合西式簡潔、與福岡當地傳統文化的高雅設計，預料將成為當地新地標、新的社交中心；圖片／萬豪國際集團提供 ©Christopher Cypert

萬豪國際集團奢華業務總裁 Tina Edmundson 表示，很榮幸能見證麗思卡爾頓酒店的不斷發展，並在日本開設品牌旗下第七間酒店。自1997年麗思卡爾頓酒店在日本首次亮相以來，品牌便一直以傳奇服務及奢華體驗得到日本當地人及來自世界各地訪日遊客的讚譽。很高興能夠進駐像福岡這樣的新興活力城市，進一步鞏固萬豪集團在日本奢華酒店品牌的領先地位。

福岡麗思卡爾頓酒店毗鄰最熱鬧繁華的天神，可俯瞰福岡市區；圖片／萬豪國際集團提供 ©Christopher Cypert

福岡麗思卡爾頓酒店毗鄰城中最熱鬧繁華的心臟地帶 - 天神（Tenjin），這裡四處可找到商店、酒吧、咖啡廳以及多姿多彩的夜生活，是新興的科技中心。該地區距離福岡機場、新幹線博多站和博多港僅需15 分鐘車程，更有多種交通方式可直達東京市。

酒店設計靈感源自福岡絲綢及和服的傳統色織工藝–「博多織」；圖片／萬豪國際集團提供 ©Christopher Cypert

福岡麗思卡爾頓酒店進駐的玻璃大樓樓高25層，由東京株式會社久米設計公司（Kume Sekkei）負責設計。酒店的室內設計則由來自澳洲墨爾本的 Layan Architects + Designers 主理，靈感源自福岡絲綢及和服的傳統色織工藝，亦稱為「博多織」（Hakata-ori）。

酒店的整體設計概念貫穿每個空間，包括屏風、雕塑擺設、繪畫裝飾及由當地工匠打造的紡織品等，均展示了設計師的設計理念。另外，從酒店可飽覽玄界灘（Genkai Sea）及群山環繞的壯麗景色，為賓客帶來靜謐愜意的體驗。

酒店於大樓的19至23樓共設有167間面積達50平方米的客房，其中包括20間面積由75平方米起的套房。賓客可透過福岡天際線客房（Fukuoka Skyline rooms）居高臨下欣賞城市全景、從公園景觀客房（Park View rooms）將大濠公園綠意盎然的景緻盡收眼底，或從海灣景觀客房（Bay View rooms）遠眺各種船隻往來交會的博多灣。佔地132平方米的總統套房和188平方米的麗思卡爾頓套房均配備私人用餐區域及廚房。

麗思卡爾頓套房客廳；圖片／萬豪國際集團提供 ©Christopher Cypert

入住行政樓層的賓客可於酒店最高樓層24樓享受一系列麗思卡爾頓行政禮遇：麗思卡爾頓行政酒廊標誌性的餐飲服務涵蓋全天五個時段，包括雅緻早餐、愜意午餐、悅心下午茶、精巧晚間小點及雞尾酒時段；行政樓層更設有酒吧及私人房間，是舉行商務會議或休閒聚會的理想場所，逢週六晚更可欣賞現場爵士樂表演；此外，專屬禮賓服務確保每位賓客從抵達前到退房期間都能享受細緻周到的個性化服務。

Genjyu供應懷石料理、壽司以及鐵板燒；圖片／萬豪國際集團提供 ©Yuki Katsumura

酒店設有四間餐廳以及大堂酒廊及酒吧，展現福岡豐富多元的美食文化，當中包括主打以本地可持續食材入饌、「由農場到天空」創意餐飲概念的西餐廳Viridis；同時呈獻三款最具特色的日本精緻料理 — 懷石料理、壽司以及鐵板燒的Genjyu；全日營業的大堂酒廊與酒吧則提供多款輕食小吃，為賓客打造放鬆身心的休憩場所；Bay的靈感源自博多灣船隻往來的場景，賓客可在露台一邊欣賞迷人美景，一邊享受多款特色雞尾酒、炭烤料理及小吃；環境雅緻、氛圍輕鬆的咖啡廳Diva則供應琳瑯滿目的精緻輕食、甜品及展示九州名物綠茶的特色下午茶。

咖啡廳Diva展示九州名物綠茶的特色下午茶；圖片／萬豪國際集團提供 ©Yuki Katsumura

麗思卡爾頓水療中心設於大樓第24層，配備可鳥瞰博多灣的室內游泳池、坐擁熙攘城景的健身房以及單人及雙人護理室，讓賓客盡享採用高級護膚品牌ESPA的產品的一系列奢華水療護理體驗。此外，酒店提供一系列由品牌標誌性的麗思兒童項目（Ritz Kids）精心策劃的兒童休閒設施及活動。當中包括導賞遠足及圍繞「自然」、「探索」、「責任」及「文化」四個主題打造的一系列豐富活動，讓小賓客們在當地踏上一趟精彩刺激的沉浸式歷險之旅。

賓客可在酒吧露台一邊欣賞迷人美景，一邊享受多款特色雞尾酒；圖片／萬豪國際集團提供 ©Christopher Cypert

酒店三樓設有兩個多功能宴會場地，分別為佔地102平方米的麗思卡爾頓多功能廳（Ritz-Carlton Studio）和334平方米的麗思卡爾頓宴會廳（Ritz-Carlton Ballroom），是舉辦不同規模及形式的商務會議及聚會的理想場地。宴會廳另配備六米乘六米的LED顯示屏幕，可播放短片及影像視訊，提供獨特視覺體驗。酒店的禮堂（Chapel）位於三樓，是一個糅合西方及日本傳統文化元素的婚宴場所。

福岡麗思卡爾頓酒店總經理Radu Cernia表示，非常期待以酒店標誌性的傳奇服務迎接賓客的到來，無論賓客想要感受當地潛力無限的創業精神、體驗福岡特色傳統文化，或是展開美食探索之旅，團隊將致力為他們締造畢生難忘的美好體驗。

福岡麗思卡爾頓酒店官網：https://www.ritzcarlton.com/fukuoka

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212755