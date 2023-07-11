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札幌「羊之丘展望台」薰衣草免費採！期間限定、倒數７天

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圖：札幌觀光協會／來源
圖：札幌觀光協會／來源

「羊之丘展望台」境內佔地1,200平方公尺的薰衣草花田中，栽種了約1,000株薰衣草。　圖：札幌觀光協會／來源
「羊之丘展望台」境內佔地1,200平方公尺的薰衣草花田中，栽種了約1,000株薰衣草。　圖：札幌觀光協會／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】暑假開跑了，現在正是飛往日本北海道，欣賞薰衣草花海的最佳時期！位於札幌近郊的知名觀光景點「羊之丘展望台」配合薰衣草季到來，7/4～7/17同步推出期間限定的「薰衣草免費採摘體驗」。

▲遊客能夠欣賞夢幻的紫色花海，也能徜徉其中感受採摘薰衣草的樂趣。　圖：札幌觀光協會／來源
▲遊客能夠欣賞夢幻的紫色花海，也能徜徉其中感受採摘薰衣草的樂趣。　圖：札幌觀光協會／來源

薰衣草免費採摘體驗在每天10：00～15：00登場，設施會提供剪刀、橡皮筋與小袋子，遊客只要空手來玩就能參與。腹地寬廣的羊之丘展望台，是札幌近郊賞櫻、追紅葉、戲雪的熱門景點，還能大啖北海道特色美食、參加多樣化體驗活動與了解被譽為北海道開拓之父的克拉克博士生平，相當適合安排親子同遊！

▲札幌必打卡景點「克拉克博士雕像」。　圖：札幌觀光協會／來源
▲札幌必打卡景點「克拉克博士雕像」。　圖：札幌觀光協會／來源

◎ 薰衣草免費採摘體驗

‧ 舉辦期間：7／4～7／17

‧ 體驗時段：10：00～15：00　※可能依照花況、氣候而調整，最新情報請見官網公告。

◎ 羊之丘展望台

‧ 入場門票：成人600日圓、國中小生300日圓。

‧ 營業時間：【6月～9月】9：00～18：00 【10月～隔年5月】9：00～17：00

‧ 交通：札幌市營地下鐵「福住」站下，至福住站巴士中心搭乘公車（福84・羊之丘線），車程約10分鐘。

‧ 地址：北海道札幌市豐平區羊之丘1

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薰衣草 札幌 北海道

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