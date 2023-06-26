JR Pass伊豆熱海行 復古文青散策篇：站前商店街與喫茶店美食購物提案

有山有海有溫泉的熱海，是日本關東一帶歷史悠久的觀光勝地，亦見證了日本近代歷史的更迭起落。它彷彿是個背負了許多故事的長者，有著為歲月洗鍊過的獨特韻味，另不少喜愛復古感的人們著迷不已。

日本三大溫泉的熱海，在江戶時代受到數代德川將軍的喜愛，甚至設置了御用療養所，並握有日本全國溫泉排行的決斷特權。到了明治大正時代，隨著當時政府官員在當地開設了日本第一間溫泉療養所，使熱海成為不少政界人士療養會談之所，而原來德川幕府家的御用療養所，後來亦輾轉被重建成大正天皇的御用療養地。不僅如此，由於鐵路交通的發展，也讓熱海成為一些學者、文人、企業家等喜愛的度假地，成就了不少以熱海為背景的文學作品。

儘管1950年代熱海曾遭遇大型火災受挫，60年代隨著鐵路線及包括熱海美術館、熱海城、熱海後樂園等設施開幕，又將熱海當地的觀光發展推上了新高峰。然而，後來由於日本海外旅行業崛起及經濟泡沫化的影響，熱海當地觀光遭受重挫，卻在近年新舊設施的再建設及日本國內復古風流行之下，正漸漸恢復觀光人氣中。

如今的熱海，有著名的海上煙火大會——它不僅限在夏日舉辦，一年之中有多場可觀賞，特別適合海外旅客安排行程。當然，夏天還是場次比較頻繁，且畢竟是海上煙火，夏天也更有FU一些，自然也吸引來自日本各地的遊客前往，可說是拜訪熱海的最佳季節。

無論你是中意那海上煙火，還是純粹喜歡這老派溫泉地的復古感，熱海都是一個蠻適合散步的地方。光是站前那昭和感十足的商店街中，藏著不少特別的美食甜點不說，也可跟著熱海特色雜貨品牌「新熱海土產物店NEW ATAMI」的文青雜貨，巡訪當地的喫茶店、老旅館等設施，享受與舊時光對話的散步樂趣。

熱海的復古感，打從踏出熱海站的時候便能感受到——儘管熱海站的車站建築本身已經在2016年翻新，但站前其他建築依然保留著濃厚的年代感，其中包括了右前方的平和通商店街和仲見世商店街。這兩條商店街，都是有搭建棚頂的老商店街，裡面聚集了許多熱海、伊豆、靜岡一帶的美食，包括熱海有名的溫泉饅頭、天婦羅等上過日本電視節目的名物名店，以及不少海鮮乾貨，可說是吃貨們的天堂。但若以為商店街中都是一些比較傳統的店家和小吃，那可就大錯特錯了。迎合現代男女老少們喜歡拍照打卡分享的習慣，古早商店街區中一樣能找到一些網紅的餐廳和甜點店。

來到熱海，怎麼能少了吃海鮮這件事？位於平和通商店街中的「熱海魚・大食堂」，是當地人氣的海鮮餐廳。頗有特色的餐廳裝潢，搭配店員充滿活力的點菜聲，格外能感受到屬於熱海的活力。食堂內不僅能吃到新鮮豐富的熱海海鮮食材，更有光看就能讓人滿心歡喜的「海鮮山頂丼（海鮮てっぺん丼）」。貼心的是，考量到有些食量比較小，卻也想享受像海鮮山頂丼的那種，海鮮生魚片堆起來的視覺效果的客人需求，店家也有推出迷你版可供選擇。

如果沒有追求那海鮮山的視覺效果，更想要品嚐鮪魚、海膽、熱海伊豆有名的金目鯛等多種海鮮，在熱海魚・大食堂中一樣有很多選擇，無論是生魚片海鮮丼、紅燒或炸的海鮮定食，還是想吃鍋都可以。不過要注意前往的時段。午餐時段的菜單以各式海鮮丼和定食為主，其中還是特別推薦海鮮丼，畢竟熱海魚・大食堂的海鮮丼有蠻特別的秘傳吃法可體驗，若再點上一碗海鮮味噌湯，那就更加完美囉。晚餐時段的菜單則以包括火鍋在內的多種海鮮單品料理為主，非常適合下酒宴飲。

熱海魚・大食堂（熱海おさかな・大食堂）

地址：熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル2F

營業時間：

【週日～四】

中午 11:00〜15:00（L.O. 14:30）| 晚上 17:00〜21:00（餐點 L.O. 20:00 | 酒水 L.O. 20:30）

【週五・六】

中午 11:00〜15:00（L.O. 14:30）| 晚上 17:00〜22:00（餐點 L.O. 21:00 | 酒水 L.O. 21:30）

大眾交通：JR熱海站步行3分鐘

官方網站

就在商店街區中著名的熱海布丁本店附近，有家超人氣的網紅甜點店「草莓Bon Bon Berry ATAMI HOUSE」，旨在為熱海當地及到訪熱海的人們「微加幸福」，草莓Bon Bon Berry ATAMI HOUSE開發了許多種精巧可愛的草莓甜點，有的甚至能超乎你的想像。超人氣的品項包括了多層次多口感的草莓塔芭菲（ストロベリータワーパフェ）、宛如戀愛般甜中微酸的Bon Bon草莓霜淇淋（ボンボンソフト）、近年很有話題性的透明盒裝草莓蛋糕（いちごのショートケーキ）等。不過要說最顛覆想像且非常有熱海特色的，當屬溫泉饅頭草莓串（温泉まんじゅういちご串）了！

印有溫泉圖樣的溫泉饅頭，搭配草莓口味的海綿蛋糕與鮮草莓，組成了的可愛「串燒」無疑是熱海少女風的最佳體現。它不僅讓溫泉饅頭吃起來格外有樂趣，搭配店內背景或是商店街背景拍照也是十分合適。草莓Bon Bon Berry ATAMI HOUSE店鋪的二、三樓，分別是不同裝潢風格的用餐空間，設計主題都繞不開草莓元素與粉紅少女風，搭配精巧的草莓甜點，真能讓人拍到欲罷不能。

草莓Bon Bon Berry ATAMI HOUSE（いちごBon Bon Berry ATAMI HOUSE）

地址：静岡県熱海市田原本町3-16

營業時間：10:00～18:00

大眾交通：JR熱海站步行2分鐘

官方網站

享受老派散策的樂趣，走訪古早喫茶店和西餐廳是其中之一。而來到在日本經濟成長時期十分繁盛的熱海，想要感受那一份所謂的「懷舊感」，不找間喫茶店或西餐廳坐坐可說不過去。走出熱海站，右前方的對面就有一家非常引人注目的可愛西餐廳。紅白色相間的可愛小雨棚、兩層樓大面落地窗戶、門口的料理模型櫥窗，西餐廳洋食館「Restaurant FURUYA」彷彿是老電影中會出現的場景一般，就這樣座落在眼前。

在車站前開業至今60多年，Restaurant FURUYA由老闆一家三口經營，提供本格派卻又有著家庭溫馨感的日式洋食，包括洋食館經典菜單的拿波里義大利麵、蛋包飯、咖哩飯等，當然也少不了當紅的冰淇淋哈密瓜汽水囉。Restaurant FURUYA兩層樓的店內空間非常有特色，一半挑高設計，製造出樓中樓的效果，再加上大小適中的旋轉樓梯，營造出來的摩登懷舊氛圍，著實令人難以忘懷。

Restaurant FURUYA（レストランフルヤ）

地址：静岡県熱海市田原本町8-9

營業時間：11:00～17:00

公休日：不定期公休

電話：0557-82-4048

大眾交通：JR熱海站前

官方網站（靜岡縣觀光官方網站）

若本身就十分喜歡拜訪老派喫茶店或是西餐廳，那麼在熱海的另外兩家經典喫茶店也是不容錯過的。一家是就在Sun Beach陽光海灘旁的可以看海的喫茶店「Coffee Sun Bird（Coffee サンバード）」，一家是靠近海邊的熱海銀座商店街巷子內的文豪喫茶店「BONNET（ボンネット）」。之所以稱BONNET為「文豪喫茶店」，是因為它是日本大文豪三島由紀夫、谷崎潤一郎都十分喜歡造訪的喫茶店。如今店內保留的懷舊氛圍，據說服務也頗有昭和風格，若有機會可入店內嚐嚐三島由紀夫喜歡的漢堡。

就在文豪喫茶店BONNET的旁邊，是熱海今年新開幕的文青紀念品店「新熱海土產物店NEW ATAMI」。店鋪小巧玲瓏，幾乎只能容下2個人，裡面卻展示了許多會令老派文青們瘋狂的服飾雜貨。新熱海土產物店NEW ATAMI的創辦團隊，自2019年開始以「守護所愛的熱海風景」為主旨，與當地的老舖聯手合作，開發別具特色且新潮的紀念商品，包括T恤、鑰匙圈等服飾雜貨，同時進行觀光宣傳。像前面介紹到的三家喫茶店，都有和他們聯名推出獨特的商品，而且非常受歡迎。

不僅聯名商品，新熱海土產物店NEW ATAMI亦能見到許多他們原創設計的熱海周邊商品，像是泡溫泉錢湯可用的小臉盆，又或者毛巾、托特包、大學T、沙灘褲及一些復古小玩具、擺飾等。無論是買來自己做紀念，還是送親友們做禮物都不錯。

新熱海土產物店NEW ATAMI（新熱海土產物店ニューアタミ）

地址：静岡県熱海市銀座町8-13 ニューアタミ

營業時間：週五～週一、國定假日 11:00～17:00

公休日：週二～週四

大眾交通：JR熱海站步行12分鐘

官方網站

作為日本老牌的溫泉度假勝地，自然少不了便捷的交通。從東京出發搭乘新幹線，最快35分鐘就可以抵達熱海站。而若搭乘JR東海道本線的一般列車，也只要不到兩小時就可以抵達熱海站。到達熱海站後，可在站外轉搭公車或是溫泉旅館接駁車，前往目的地。

從東京出發，想要搭乘新幹線前往，又或是規劃熱海伊豆行程的朋友，建議可選購JR東日本集團為外國人遊客發行的JR東京廣域周遊券。這張全票票價為10180日圓的鐵路周遊券，可在連續3天內不限次數免費搭乘指定區間內的JR東日本集團列車及巴士，包括了新幹線、特急列車，也包括了運行於伊豆半島東海岸、一路開往南伊豆下田站的伊豆急行線全線。

若你本身是喜歡鐵道旅行的人，並對體驗特別的列車有興趣，那麼不妨參考看看高級觀光列車「Saphir踴子（サフィール踊り子）」。由法拉利、瑪莎拉蒂、TRAIN SUITE 四季島等高級車輛設計經驗的奧山清行企劃，Saphir踴子擁有寬敞且功能完備的座椅、可與親友盡情談笑的獨立包廂空間，讓前往熱海的路上更加享受，並能望盡相模灘的美麗景色。

JR東日本旅客鐵路株式會社

官方網站 | JR東日本網路訂票系統

熱海一趟走下來，或許你也已感受到它獨特的風韻，那老派卻又別是青春的滋味。頗有年代的老建築、商店街、溫泉旅館、餐廳，總是青春的沙灘海岸及煙火大會⋯⋯對新世代來說，那是未能體驗過的復古青春感，而對於年歲稍長的朋友們來說，那是曾經體驗的美麗青春。對你而言，熱海的迷人之處會是什麼？且待你親自走一趟，品鑑之後才知曉了。

延伸閱讀：東京GeGeGe鬼太郎景點：到鬼太郎茶屋和妖怪們喝下午茶

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」