超人氣絕景三兄弟！ 福岡必訪新景點：高空遊樂設施驚險刺激、九州首間Lalaport、全新team Lab Forest

福岡縣觀光聯盟海外誘致推進部部長山崎円表示，現在從台灣出發，包括華航、長榮、星宇航空、台灣虎航皆提供飛往福岡的航班，不管是台北或高雄都有航班，從機場搭乘地點只要5分鐘即可到達博多站，車程也僅需15分鐘，相當便利，推薦旅客可以福岡為進出點，安排串連北九州進出門司港懷舊之旅、福岡進出多元化體驗+享受溫泉之旅、福岡進出筑後地區享受鄉下之旅等。

王貞治棒球博物館可體驗各式棒球主題活動；圖片／福岡縣觀光聯盟提供

新開幕「Boss E．ZO Fukuoka」可從巨蛋三樓直通，包括王貞治棒球博物館、team Lab Forest、絕景三兄弟、VR樂園等，有日本首次登場的娛樂項目及team Lab的常設設施，超人氣的絕景三兄弟，為日本首次擁有3種絕景遊樂設施「高空溜滑梯」、「高空懸吊滑翔」、「高空攀岩」，挑戰魔鬼滑梯，從40公尺高處直通地面，驚險刺激，王貞治棒球博物館可體驗各式棒球主題活動，3樓的美食大廳有全世界第一家大聯盟餐廳「MLB café」，是最新的潮流休閒場所。

九州最大規模的OUTLET「THE OUTLETS KITAKYUSHU」新開幕；圖片／福岡縣觀光聯盟提供

九州最大規模的OUTLET「THE OUTLETS KITAKYUSHU」，2022年4月新開幕，建立在原有主題樂園「太空世界」的舊址，集結約140家Outlet店舖，與相鄰的AEON MALL八幡東店合起來，總面積達96,000平方公尺，擁有約300家店舖。

九州首間Lalaport「三井Shopping Park Lalaport 福岡」；圖片／福岡縣觀光聯盟提供

九州首間Lalaport「三井Shopping Park Lalaport 福岡」，2022年4月新開幕，從JR博多站，福岡機場開車10分鐘距離，㇐隻高達25公尺的鋼彈為標誌，這裡集結了220間以上的店鋪，且店鋪類型相當多元，從餐廳、各大品牌專賣店到超市，甚至還有遊樂設施。

「匠畫廊」目標是任何人都可以享受福岡傳統工藝品魅力的場所；圖片／福岡縣觀光聯盟提供

福岡縣作爲發揚傳統工藝品魅力的據點，想要一站式體驗工藝？2022年3月重新開幕的「匠畫廊」是最佳選擇，以「福岡的好東西和生活延續到未來」爲主題，目標是任何人都可以享受福岡傳統工藝品魅力的場所。除了現有的2樓畫廊以外，1樓擴大畫廊，1樓新設咖啡廳和販賣工藝品的店舖。

日本建築師藤本壯介所設計的「太宰府天滿宮」暫殿；圖片提供／Sou Fujimoto Architects

太宰府天滿宮是旅客來到福岡必訪的景點，本殿自2023年5月開始進行整修，整修期預期⾧達3年，為了讓大家能夠參拜，設置「暫殿」。雖然是暫時的，但設計可㇐點都不馬虎！暫殿的屋頂像是種滿樹木的森林般，設計概念為「太宰府天滿宮周邊豐富的綠意飛上御本殿前，作為暫殿並佇立於此」，其由來據說是出自於飛梅傳說。

「南藏院」的睡佛是日本第㇐大的青銅臥佛像；圖片／福岡縣觀光聯盟提供

位於福岡縣篠栗町「南藏院」的睡佛，是日本第㇐大的青銅臥佛像，2022年11月1日起，開放海外團體旅客，寺廟有名的是住職常常中獎彩券與樂透（最高金額㇐億三千萬日幣），寺廟中也有可以求保佑中獎的御守，至今每年都有超過130萬參拜者聞名而來。

福岡麗思卡爾頓酒店2023年6月21日開幕；圖片／福岡縣觀光聯盟提供

近來日本國內、海外旅客湧入，導致福岡一房難求，福岡近年有新開幕的飯店設施，可望稍解訂房問題。福岡麗思卡爾頓酒店2023年6月21日即將開幕，是九州第㇐間麗思卡爾頓系列飯店，位於福岡大名花園城市，擁有167間客房，距離福岡機場、博多車站不到15分鐘車程。博多都飯店2019年9月新開幕，從博多車站只要㇐分鐘的距離，擁有超過30平方公尺的寬敞客房，屋頂設有露天天然溫泉SPA設施。

古民家旅馆HOTEL CULTIA太宰府；圖片／福岡縣觀光聯盟提供

古民家旅馆HOTEL CULTIA太宰府，2019年10月新開幕，位於太宰府天滿宮旁，為將江戶末期名家留宿過的客房重新改造的古民家旅館。

推薦到訪福岡縣浮羽市、福岡縣大川市。福岡縣浮羽市浮羽市位於福岡縣東南部、築後區東部，從福岡機場開車約90分鐘，可搭乘鐵道久大本線，有「水果王國」美譽，知名的あまおう草莓品種出於此，浮羽神社（千本鳥居）以一座座佇立在山腰的紅色鳥居美景出名，春季也是賞櫻名所。

team Lab Forest常設設施；圖片／team Lab

福岡縣大川市以家具產業聞名，這個依傍著大河的小鎮，被木頭香氣包圍，技藝和精神代代相傳，九州最大河流築後川流入有明海的大川，有著獨特的淡水和海水混合生態，因此這裡是美味魚類的寶庫，最著名的是鰻魚美食、鳳尾魚，有著保存良好的古街道，漫步在大川市內，就能看到充滿懷舊氣息的江戶街道，舊吉原住宅規模宏大，設計精美，被指定為國家重要文化財。

福岡縣觀光聯盟海外誘致推進部部長山崎円帶領著福岡縣的觀光單位訪台推廣；圖片／福岡縣觀光聯盟提供

此次來訪單位包括福岡縣觀光聯盟、福岡縣浮羽市、福岡縣大川市、福岡高爾夫俱樂部Accordia Golf Central、福岡SoftBanks HAWKS、福岡RECENT飯店、福岡運河城華盛頓酒店、福岡博多站東方飯店、博多新大谷飯店、The 358飯店、西鐵旅行株式會社、新みなと等。

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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