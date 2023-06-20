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富士搖滾音樂祭FUJI ROCK！人生必參戰之日本音樂祭

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂
富士搖滾音樂祭FUJI ROCK！人生必參戰之日本音樂祭
富士搖滾音樂祭FUJI ROCK！人生必參戰之日本音樂祭

富士搖滾音樂祭又簡稱-FUJI ROCK，日本最大規模的音樂活動，熱門程度甚至必須提前一年就安排好住宿，每年的大約七月下旬舉辦，星期五六日共三天三夜，目前舉辦地點固定在新潟縣的苗場滑雪場舉行，而今年的富士搖滾音樂祭已確定將在7/28、29、30三天舉辦。此音樂祭從1997年開始舉行，音樂祭的名稱由來因第一屆舉辦地點為富士天神山滑雪場而使用了此名稱，第一屆音樂祭不幸遇到颱風而取消，在第三屆時才在苗場滑雪場然後延續到了現在。

富士搖滾音樂祭的主旨強調與大自然為伍，並且主題並不局限於音樂故沿用「富士搖滾音樂祭」名稱至今。

圖片來源：官方推特

FUJI ROCK主要的大舞台是紅色舞台（也是場內唯一的室內舞台）、綠色舞台及白色舞台，三個主舞台，然後是其他小舞台，與台灣音樂祭一樣可以透過官方公布的表演樂團名單來看看自己想看的樂團在哪一個舞台以及時間，不用擔心會錯過表演。

每年來FUJI ROCK表演的樂團不是只有搖滾樂團，來參加的樂團幾乎來自全世界各地，各種風格的樂團都可以在FUJI ROCK看到，其中參加音樂祭最大的樂趣就是可以透過音樂祭接觸到各式各樣風格的樂團，甚至被原地圈粉，FUJI ROCK還有另一個最大的特點是，不僅可以聽音樂甚至可以在場地裡露營，早上叫醒自己的不是鬧鐘而是樂團的試音聲，這真的是很特別的體驗！！看到這裡是不是已經有很多聽團仔為之興奮了呀？

舉辦活動的期間場內也有許多攤販進駐，不用怕嗨到一半肚子餓沒有東西可以吃哦。

FUJI ROCK的活動主軸不單單只有音樂祭，因為場地是在山林裡，場內也包含了兒童玩樂區、電影院、魔術表演等等許多適合家庭一起來參與的親子活動，且場地因無光害所以能夠在星空下觀看表演，是只有來FUJI ROCK才有辦法得到的難得體驗，FUJI ROCK創造了大人與小孩都喜愛的音樂祭。

圖片來源：官方網站

①入場券

一日券¥18000

二日券￥23000

三日券￥55000

②露營券

一個人¥5000

③停車券（限定一台車/兩名乘客）

一天￥5000

三天￥16000

❈中學生以下免費❈

詳細購票資訊請洽官網

①開車

•関越自動車道「月夜野IC」～国道17号線 33km

•関越自動車道「湯沢IC」～国道17号線 21km

②搭乘接駁巴士

購買入場券即可搭配接駁巴士套票，比搭乘新幹線還要來得便宜許多，巴士是直達活動會場，不需轉乘其他交通工具，在19個縣市皆有搭車點，也有提供深夜發車巴士，就算只參加一天也可以輕鬆搭乘。

③搭乘新幹線

東京-越後湯澤站，時間只需一個半小時，JR 東日本「越後湯沢駅」下車後，換搭40分鐘越後湯澤站～會場間的接駁巴士，即可到達會場。

越後湯澤站～會場間的接駁巴士單程票￥1000/回程免費

最後一場表演的時間會趕不上越後湯澤站～會場間的接駁巴士的最終班時間，需多加留意。

詳細交通資訊請洽官網

►►聽音樂祭順便也去看看新潟的大地藝術祭

圖片來源：官方網站

參加音樂祭另一件許多人都會做的那就是購買音樂祭的限定周邊商品，當作自己有參加過這場音樂祭的證明，很常遇到喜歡的商品一個不小心就被搶光的情況，且只要錯過了這場就買不到了，讓音樂祭的周邊商品顯得更加稀有，FUJI ROCK也出了很多周邊商品，而且也都非常有質感，FUJI ROCK以露營為主題，特別出了露營相關用品，露營組及餐具雨衣組都很值得收藏。

更多的周邊商品詳情：官方網站

富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVALʻ23)

活動場地：苗場スキー場（新潟県湯沢町）

活動地點：〒949-6292新潟県南魚沼郡湯沢町三国202フジロック苗場

活動日期：7/28、7/29、7/30

官方網站

文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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