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東京迪士尼解除「擁抱禁令」！ 跳跳虎開心擁抱好友 網笑翻：小熊維尼好厭世

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝推特@d_Daiki1118
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日本東京迪士尼在因應新冠疫情期間，曾經實行了一系列的防疫措施，其中配合防疫政策頒布所謂的「擁抱禁令」，包括限制遊客與園內吉祥物的身體接觸，直到本月8日才正式宣布解除禁令。

「擁抱禁令」解除後，讓許多遊客為之振奮，日前曾有一位日本3歲小孩終於「第一次抱到米奇」的紀錄。近日一名日本網友則拍到園內的跳跳虎開心擁抱好友小熊維尼，然而維尼卻沒有回抱他，反而散發出厭世又無奈的氛圍，讓網友們看到之後忍不住笑翻。

圖／翻攝推特@d_Daiki1118
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Twitter名為「Daiki」的日本網友，在日本東京迪士尼園內遊玩多日，見證了解禁令首日的各種有趣畫面。其中，他看到穿著「跳跳虎」服裝的工作人員，非常開心的去擁抱原作角色設定中的好友「小熊維尼」，然而「小熊維尼」被抱住後，還散發出一臉厭世模樣，仰望天空、看向遠方。

照片曝光後引起了其他網友的討論和笑聲，有網友直呼小熊維尼的反應太可愛了，更有許多網友笑稱「好感人的重逢」、「維尼滿臉的情緒！」、「維尼兩眼無神啊XD」。

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