日本沖繩兩日自駕秘境旅！開箱像家一樣的獨立小木屋民宿

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2022-10-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 那霸機場、古宇利島海景漢堡店(DRIVE IN リカリカワルミ)、琉球裝體驗(美ら座プランニング)。

🇯🇵沖繩兩天一夜自由行

這次跟著當地導遊造訪了好多旅遊書上沒有的秘境景點～

嗨大家好！我是Celia♡

這裡是我的旅遊日記

專門紀錄我在日本走訪各地美景美食

第 1 天

那霸機場 | 1 小時

為了把握兩天的假期，我們一早就坐飛機出發，中午左右時就抵達那霸機場了。那霸機場的餐廳選擇很多，可以在這休息一下吃午餐～沖繩必吃的豬肉蛋飯糰在機場也買得到。

古宇利島海景漢堡店(DRIVE IN リカリカワルミ) | 1 小時

吃飽喝足後我們租車前往古宇利島

車程大概一小時

我們到了這間可以眺望整個古宇利島的漢堡景觀餐廳

從沖繩美麗海水族館過來也只要20分!

點了炸雞排漢堡，完全沒有油膩感外

有種淡淡檸檬的香氣與甜甜的後韻 極力推薦👍🏻

是人生中吃過可以排行前3的漢堡店

💰炸雞排漢堡 800日圓

琉球裝體驗(美ら座プランニング) | 1 小時

接下來我們來體驗琉裝

這是沖繩特有的傳統服裝稱為「琉裝」

跟日本大家熟知的和服有很大的不同~

琉裝剪裁會比和服寬鬆許多，花色也會更鮮豔🌺

我體驗的是簡易裝方案，換裝時間很快只要10分鐘，沒有幫忙弄頭髮，價格是 1650日圓。

可以穿著拍照體驗30分鐘，也可以請工作人員幫忙拍照哦📷

沖繩花系香氛店(YUMEJIN) | 1 小時

接著，我們來到在地一間有名的香氛保養品店🌺

走進店裡就聞到沖繩在地代表朱槿花的花香

有一款結合沖繩特產的黑糖沐浴乳超特別

太好奇黑糖沐浴乳的味道，最後我入手了一盒三瓶入組合的頭髮護膚禮盒

大概1800日圓，送禮自用兩相宜

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對香氛保養品沒興趣的話

可以買旁邊的朱槿花水果冰沙～

這是沖繩限定口味，來這裡必喝！

淡淡香氣很順口，裏面有核桃、燕麥、水果，喝完很有飽足感

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🍹朱槿花水果冰沙 640日圓

沖繩風獨立小木屋(Tabi no Teitaku Okinawa Naha) | 14 小時

每次旅遊都是住飯店~這次想來點特別的

沖繩古民家紅瓦小木屋住過嗎?

每間客房都是一棟超大獨立小木屋

民宿後面還有超美秘境海灘🏝

小木屋裡有廚房與各式餐具

晚餐我們就在木屋前庭邊烤肉邊聊天

很有到無人小島生活的感覺

從沖繩美麗海水族館過來只要10分鐘

下午參觀完水族館直接來這裡check in也很方便👍🏻

小木屋最多可以4人住，9900日圓/人

早點訂的話會更便宜。

第 2 天

北山食堂 | 2 小時

隔天早上我們走到民宿附近一家食堂吃早餐

這份早餐定食是傳統的沖繩料理，有蔥蛋、五花肉控肉等小菜，很有沖繩媽媽的味道

📌早餐1200日圓

黑桃岩沙灘(メーダカニクパマ) | 1 小時

接下來我們換騎腳踏車到開車無法抵達的秘境景點

這顆有點像是黑桃形狀的岩石♠️

是當地有名的日劇拍攝地

但我覺得時間有限的話，這個可以省略

白浜沙灘(白浜ビーチ) | 1 小時

我們繼續騎腳踏車來到白浜沙灘🏖️

當地導遊說這裡是近幾年越來越有人氣的秘境海灘

也是全沖繩最無污染的沙灘~

而且觀光客知道的人還不是那麼多

所以還保留一種最原始的美麗

從水族館過來只要10幾分

順路過來的話，蠻推薦放進行程裡！

琉願の木 | 1 小時

接下來繼續騎 來到這個看起來有點神秘的小屋

這個景點大有來頭，別看它只是一間小房子

其實這裡是目前沖繩僅存的神女(女祭司)的住所！

📌「神女」是沖繩古代信仰掌管祭祀、祈福的神聖職位

地位可是不亞於當時的琉球國王~

現在仍會在某些固定時間做祈求風調雨順的儀式

當地導遊說這個可是連日本人都不知道的沖繩神秘故事

旁邊小屋子是導遊推薦必吃的炸麵包🥖

有黃豆粉、黑糖、糖粉、地瓜口味可以選

💰150日圓/個

可愛古民宅咖啡廳(Cafe kanasa ) | 2 小時

接下來我們還腳踏車後尋找午餐地點

第一眼馬上就被這個白色屋瓦的可愛小房子吸引

這是一間咖啡廳☕️

有午間套餐、手工蛋糕、餅乾可以選

我們各自點了午間套餐「紅醬意麵🍝」「蘑菇奶油焗烤」

老闆娘人很好聽到我們是台灣人

招待我們吃茉莉花茶豆花

茉莉花茶豆花超棒~沒有一般糖水豆花的甜膩

豆花也是又濃郁又柔軟 推推👍🏻

📌午間套餐 850日圓

茉莉花茶豆花 750 日圓

世界文化遺產(今歸仁城) | 1 小時

吃完午餐後，我們前往旅程最後的景點今歸仁城🏯

這是琉球王國的文化遺產，現在被收錄為世界文化遺產之中

天氣好時在這可以遠眺藍天海景

可惜當天才剛進去城堡，就開始下起大雨，小小的敗興而歸😭

推薦大家可以1月底～2月左右來，這裡是沖繩著名的賞櫻名所

開滿夜櫻的今歸仁城非常浪漫～

📌今歸仁城 門票400日圓

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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