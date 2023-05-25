日本沖繩兩日自駕秘境旅！開箱像家一樣的獨立小木屋民宿
作者：Funliday-Celia日本旅行中🇯🇵
跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2022-10-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 那霸機場、古宇利島海景漢堡店(DRIVE IN リカリカワルミ)、琉球裝體驗(美ら座プランニング)。
🇯🇵沖繩兩天一夜自由行
這次跟著當地導遊造訪了好多旅遊書上沒有的秘境景點～
嗨大家好！我是Celia♡
這裡是我的旅遊日記
專門紀錄我在日本走訪各地美景美食
第 1 天
那霸機場 | 1 小時
為了把握兩天的假期，我們一早就坐飛機出發，中午左右時就抵達那霸機場了。那霸機場的餐廳選擇很多，可以在這休息一下吃午餐～沖繩必吃的豬肉蛋飯糰在機場也買得到。
古宇利島海景漢堡店(DRIVE IN リカリカワルミ) | 1 小時
吃飽喝足後我們租車前往古宇利島
車程大概一小時
我們到了這間可以眺望整個古宇利島的漢堡景觀餐廳
從沖繩美麗海水族館過來也只要20分!
點了炸雞排漢堡，完全沒有油膩感外
有種淡淡檸檬的香氣與甜甜的後韻 極力推薦👍🏻
是人生中吃過可以排行前3的漢堡店
💰炸雞排漢堡 800日圓
琉球裝體驗(美ら座プランニング) | 1 小時
接下來我們來體驗琉裝
這是沖繩特有的傳統服裝稱為「琉裝」
跟日本大家熟知的和服有很大的不同~
琉裝剪裁會比和服寬鬆許多，花色也會更鮮豔🌺
我體驗的是簡易裝方案，換裝時間很快只要10分鐘，沒有幫忙弄頭髮，價格是 1650日圓。
可以穿著拍照體驗30分鐘，也可以請工作人員幫忙拍照哦📷
沖繩花系香氛店(YUMEJIN) | 1 小時
接著，我們來到在地一間有名的香氛保養品店🌺
走進店裡就聞到沖繩在地代表朱槿花的花香
有一款結合沖繩特產的黑糖沐浴乳超特別
太好奇黑糖沐浴乳的味道，最後我入手了一盒三瓶入組合的頭髮護膚禮盒
大概1800日圓，送禮自用兩相宜
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
對香氛保養品沒興趣的話
可以買旁邊的朱槿花水果冰沙～
這是沖繩限定口味，來這裡必喝！
淡淡香氣很順口，裏面有核桃、燕麥、水果，喝完很有飽足感
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
🍹朱槿花水果冰沙 640日圓
沖繩風獨立小木屋(Tabi no Teitaku Okinawa Naha) | 14 小時
每次旅遊都是住飯店~這次想來點特別的
沖繩古民家紅瓦小木屋住過嗎?
每間客房都是一棟超大獨立小木屋
民宿後面還有超美秘境海灘🏝
小木屋裡有廚房與各式餐具
晚餐我們就在木屋前庭邊烤肉邊聊天
很有到無人小島生活的感覺
從沖繩美麗海水族館過來只要10分鐘
下午參觀完水族館直接來這裡check in也很方便👍🏻
小木屋最多可以4人住，9900日圓/人
早點訂的話會更便宜。
第 2 天
北山食堂 | 2 小時
隔天早上我們走到民宿附近一家食堂吃早餐
這份早餐定食是傳統的沖繩料理，有蔥蛋、五花肉控肉等小菜，很有沖繩媽媽的味道
📌早餐1200日圓
黑桃岩沙灘(メーダカニクパマ) | 1 小時
接下來我們換騎腳踏車到開車無法抵達的秘境景點
這顆有點像是黑桃形狀的岩石♠️
是當地有名的日劇拍攝地
但我覺得時間有限的話，這個可以省略
白浜沙灘(白浜ビーチ) | 1 小時
我們繼續騎腳踏車來到白浜沙灘🏖️
當地導遊說這裡是近幾年越來越有人氣的秘境海灘
也是全沖繩最無污染的沙灘~
而且觀光客知道的人還不是那麼多
所以還保留一種最原始的美麗
從水族館過來只要10幾分
順路過來的話，蠻推薦放進行程裡！
琉願の木 | 1 小時
接下來繼續騎 來到這個看起來有點神秘的小屋
這個景點大有來頭，別看它只是一間小房子
其實這裡是目前沖繩僅存的神女(女祭司)的住所！
📌「神女」是沖繩古代信仰掌管祭祀、祈福的神聖職位
地位可是不亞於當時的琉球國王~
現在仍會在某些固定時間做祈求風調雨順的儀式
當地導遊說這個可是連日本人都不知道的沖繩神秘故事
旁邊小屋子是導遊推薦必吃的炸麵包🥖
有黃豆粉、黑糖、糖粉、地瓜口味可以選
💰150日圓/個
可愛古民宅咖啡廳(Cafe kanasa ) | 2 小時
接下來我們還腳踏車後尋找午餐地點
第一眼馬上就被這個白色屋瓦的可愛小房子吸引
這是一間咖啡廳☕️
有午間套餐、手工蛋糕、餅乾可以選
我們各自點了午間套餐「紅醬意麵🍝」「蘑菇奶油焗烤」
老闆娘人很好聽到我們是台灣人
招待我們吃茉莉花茶豆花
茉莉花茶豆花超棒~沒有一般糖水豆花的甜膩
豆花也是又濃郁又柔軟 推推👍🏻
📌午間套餐 850日圓
茉莉花茶豆花 750 日圓
世界文化遺產(今歸仁城) | 1 小時
吃完午餐後，我們前往旅程最後的景點今歸仁城🏯
這是琉球王國的文化遺產，現在被收錄為世界文化遺產之中
天氣好時在這可以遠眺藍天海景
可惜當天才剛進去城堡，就開始下起大雨，小小的敗興而歸😭
推薦大家可以1月底～2月左右來，這裡是沖繩著名的賞櫻名所
開滿夜櫻的今歸仁城非常浪漫～
📌今歸仁城 門票400日圓
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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