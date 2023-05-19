沖繩青之洞窟景點攻略！浮潛心得分享、一日遊行程推薦

青之洞窟又稱藍洞是位於沖繩恩納村真榮田岬的世界唯二的藍洞知名潛點，如果到沖繩想體驗浮潛或是潛水，青之洞窟絕對是首選！洞窟為天然的海蝕洞，洞內海水因為陽光折射而呈現藍色非常美麗，這裡海水清澈，水溫終年約 20~25度左右，非常適合浮潛、體驗潛水或是潛水，而且沖繩生態豐富，可以看到許多熱帶魚，一定可以留下非常難忘的回憶。

青之洞窟交通指南

青之洞窟位於沖繩中部，集合地點就在恩納村熱鬧的街道上（國道58），若從那霸開車前往大約需要45分鐘，飯店就在恩納村熱鬧地區的話，走路過去應該都不會超過10分鐘，在沖繩使用 Google Map 導航都很方便跟精準，只要在 Google 地圖輸入「縦横四海イーオーシャン」後就可以前往囉！

集合地點 – 縦横四海イーオーシャン位置：



https://goo.gl/maps/b86xPQwSEEe6LZG7A

青之洞窟浮潛、體驗潛水、潛水差別是什麼？

青之洞窟體驗項目分為浮潛、體驗潛水跟潛水，其中的差別就是浮潛只需要穿著面鏡、呼吸管、蛙鞋、防寒衣、救生衣，不需要揹氧氣筒，僅在水面上漂浮移動，就算沒有學游泳或是小朋友也都可以參加，是這三個項目中門檻最低的體驗項目。教練有帶著一些食物讓我們餵魚，食物一拿出來的時候，魚群全部衝過來超級有趣。浮潛時全程會有教練帶著大家一起前進，也會隨時注意大家的狀況，真的很安心又好玩！

體驗潛水是不需要潛水證照，由一個教練最多帶兩位學員一起下水，需要穿著全套的潛水裝備在深度約水下5米左右進行，體驗潛水跟浮潛的視野差很多，更能近距離的欣賞魚群跟海葵等。下水前需要先學習一些潛水的基本知識才可以下水，第一次玩體驗潛水其實有點緊張，但還好教練教學非常仔細，全程一直確認我們的狀況，讓我們很享受整個體驗潛水過程～

潛水項目只有擁有潛水證照的人才可以參加，在青之洞窟可以看到多樣化的水下生態，因為這裡真的非常乾淨，天氣好的話能見度超好，尤其到水下十米深都還可以看到陽光灑進海裡，讓海水呈顯療癒的藍色，非常耀眼～

青之洞窟周遭必吃美食、住宿、一日行程怎麼排？

青之洞窟位於恩納村附近，體驗結束後可以往恩納村那裡吃好料，或是在附近就有不錯的海鮮食堂可以吃飯，這裡推薦幾家餐廳給大家參考唷！

美食｜浜の家海鮮料理









圖片來源：浜の家海鮮料理









圖片來源：浜の家海鮮料理

浜の家海鮮料理是CP值相當高的海鮮定食餐廳，菜色很多種，東西都非常新鮮好吃，在這裡還可以吃到沖繩的特色菜「海葡萄」，口感相當特別，很像小顆的鮭魚卵但比較脆口。



費用：每人約 TWD500~900元

美食｜Doka Doka(やちむんカフェ土花土花)









圖片來源：Doka Doka









圖片來源：Doka Doka

Doka Doka 是一家飯店，其中附設的咖啡店風景超美，半戶外的空間可看到無限海景，餐點推薦他們的手做披薩跟甜點，除了用餐之外 Doka Doka 還有陶藝體驗跟販售許多特別的陶器，一個不小心可能錢包就會失守了！



費用：每人約 TWD450~800元



IG: https://www.instagram.com/cafe__dokadoka/

美食｜琉球的牛 恩納店

如果是下午才去體驗潛水，結束後要找晚餐當然就要來吃燒肉啦！琉球的牛也是來到沖繩必吃的餐廳，這裡的肉不管價位高低，其實都蠻好吃的，只是高價位的肉比較嫩，低價位的肉比較有嚼勁，各有不同風味，看著照片又好想吃一波啊！



費用：每人約 TWD1,500~2,500元

CP值超高，適合小資預算選擇，兩人房平均一個晚上約台幣1,500元就可以日入日式榻榻米房





圖片來源：booking.com





圖片來源：booking.com

住宿｜Hotel Miyuki Beach宮城海灘酒店 訂房去

在2022年7月重新裝潢的宮城海灘酒店，地點超好就在海灘旁邊，景觀超美，平均一個晚上約台幣3,200元飯店內還有游泳池可以使用，另外飯店還可協助幫忙安排水上活動喔。





圖片來源：booking.com





圖片來源：booking.com

住宿｜星野集團 BEB5 沖繩瀨良垣 訂房去

如果有多一點預算，就一定要住看看星野集團的四星級BEB5飯店啦！平均每晚約台幣5,500元就可以享受到四星級飯店的服務，而且房間又大又美，住起來相當舒服！





圖片來源：booking.com





圖片來源：booking.com

一日行程怎麼排？

青之洞窟周遭開車不到半小時內就有一些景點可以逛逛，上午潛水完後建議可以這樣安排：

青之洞窟浮潛或潛水浜の家海鮮料理或 Doka Doka 吃飯殘波岬公園座喜味城回恩納村吃琉球的牛 恩納店



下方開啟行程後，可以直接複製行程，無腦照著走喔！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：沖繩｜青之洞窟（藍洞）景點攻略｜浮潛心得分享、一日遊行程推薦

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