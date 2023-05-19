快訊

法國「家傭社會學」：服侍富豪菁英的底層傭人們

「道不同不相為謀」郭正亮宣布退出民進黨

大雷雨多處下水道積水 竹市香山高中急宣布停課1天

沖繩青之洞窟景點攻略！浮潛心得分享、一日遊行程推薦

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday

青之洞窟又稱藍洞是位於沖繩恩納村真榮田岬的世界唯二的藍洞知名潛點，如果到沖繩想體驗浮潛或是潛水，青之洞窟絕對是首選！洞窟為天然的海蝕洞，洞內海水因為陽光折射而呈現藍色非常美麗，這裡海水清澈，水溫終年約 20~25度左右，非常適合浮潛、體驗潛水或是潛水，而且沖繩生態豐富，可以看到許多熱帶魚，一定可以留下非常難忘的回憶。

青之洞窟交通指南

青之洞窟位於沖繩中部，集合地點就在恩納村熱鬧的街道上（國道58），若從那霸開車前往大約需要45分鐘，飯店就在恩納村熱鬧地區的話，走路過去應該都不會超過10分鐘，在沖繩使用 Google Map 導航都很方便跟精準，只要在 Google 地圖輸入「縦横四海イーオーシャン」後就可以前往囉！

集合地點 – 縦横四海イーオーシャン位置：

https://goo.gl/maps/b86xPQwSEEe6LZG7A

青之洞窟浮潛、體驗潛水、潛水差別是什麼？

青之洞窟體驗項目分為浮潛、體驗潛水跟潛水，其中的差別就是浮潛只需要穿著面鏡、呼吸管、蛙鞋、防寒衣、救生衣，不需要揹氧氣筒，僅在水面上漂浮移動，就算沒有學游泳或是小朋友也都可以參加，是這三個項目中門檻最低的體驗項目。教練有帶著一些食物讓我們餵魚，食物一拿出來的時候，魚群全部衝過來超級有趣。浮潛時全程會有教練帶著大家一起前進，也會隨時注意大家的狀況，真的很安心又好玩！

體驗潛水是不需要潛水證照，由一個教練最多帶兩位學員一起下水，需要穿著全套的潛水裝備在深度約水下5米左右進行，體驗潛水跟浮潛的視野差很多，更能近距離的欣賞魚群跟海葵等。下水前需要先學習一些潛水的基本知識才可以下水，第一次玩體驗潛水其實有點緊張，但還好教練教學非常仔細，全程一直確認我們的狀況，讓我們很享受整個體驗潛水過程～

潛水項目只有擁有潛水證照的人才可以參加，在青之洞窟可以看到多樣化的水下生態，因為這裡真的非常乾淨，天氣好的話能見度超好，尤其到水下十米深都還可以看到陽光灑進海裡，讓海水呈顯療癒的藍色，非常耀眼～

青之洞窟周遭必吃美食、住宿、一日行程怎麼排？

青之洞窟位於恩納村附近，體驗結束後可以往恩納村那裡吃好料，或是在附近就有不錯的海鮮食堂可以吃飯，這裡推薦幾家餐廳給大家參考唷！

美食｜浜の家海鮮料理





圖片來源：浜の家海鮮料理





圖片來源：浜の家海鮮料理

浜の家海鮮料理是CP值相當高的海鮮定食餐廳，菜色很多種，東西都非常新鮮好吃，在這裡還可以吃到沖繩的特色菜「海葡萄」，口感相當特別，很像小顆的鮭魚卵但比較脆口。

費用：每人約 TWD500~900元

美食｜Doka Doka(やちむんカフェ土花土花)





圖片來源：Doka Doka





圖片來源：Doka Doka

Doka Doka 是一家飯店，其中附設的咖啡店風景超美，半戶外的空間可看到無限海景，餐點推薦他們的手做披薩跟甜點，除了用餐之外 Doka Doka 還有陶藝體驗跟販售許多特別的陶器，一個不小心可能錢包就會失守了！

費用：每人約 TWD450~800元

IG: https://www.instagram.com/cafe__dokadoka/

美食｜琉球的牛 恩納店

如果是下午才去體驗潛水，結束後要找晚餐當然就要來吃燒肉啦！琉球的牛也是來到沖繩必吃的餐廳，這裡的肉不管價位高低，其實都蠻好吃的，只是高價位的肉比較嫩，低價位的肉比較有嚼勁，各有不同風味，看著照片又好想吃一波啊！

費用：每人約 TWD1,500~2,500元

住宿｜恩納北海莊日式酒店 訂房去

CP值超高，適合小資預算選擇，兩人房平均一個晚上約台幣1,500元就可以日入日式榻榻米房



圖片來源：booking.com



圖片來源：booking.com

住宿｜Hotel Miyuki Beach宮城海灘酒店 訂房去

在2022年7月重新裝潢的宮城海灘酒店，地點超好就在海灘旁邊，景觀超美，平均一個晚上約台幣3,200元飯店內還有游泳池可以使用，另外飯店還可協助幫忙安排水上活動喔。



圖片來源：booking.com



圖片來源：booking.com

住宿｜星野集團 BEB5 沖繩瀨良垣 訂房去

如果有多一點預算，就一定要住看看星野集團的四星級BEB5飯店啦！平均每晚約台幣5,500元就可以享受到四星級飯店的服務，而且房間又大又美，住起來相當舒服！



圖片來源：booking.com



圖片來源：booking.com

一日行程怎麼排？

青之洞窟周遭開車不到半小時內就有一些景點可以逛逛，上午潛水完後建議可以這樣安排：

青之洞窟浮潛或潛水浜の家海鮮料理或 Doka Doka 吃飯殘波岬公園座喜味城回恩納村吃琉球的牛 恩納店

下方開啟行程後，可以直接複製行程，無腦照著走喔！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：沖繩｜青之洞窟（藍洞）景點攻略｜浮潛心得分享、一日遊行程推薦

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沖繩 浮潛 海鮮

延伸閱讀

昨天沖繩明日台灣？美台對戰爭的天真就是對生命的殘酷

5男赴龜吼浮潛1人失蹤 發現時已無呼吸心跳

2024大選侯郭誰出線？李四川貼一張照片 網讚爆心靈雞湯

沖繩設點跨境交易額低遭批胡鬧 悠遊卡：會調整站點

相關新聞

沖繩青之洞窟景點攻略！浮潛心得分享、一日遊行程推薦

青之洞窟又稱藍洞是位於沖繩恩納村真榮田岬的世界唯二的藍洞知名潛點，如果到沖繩想體驗浮潛或是潛水，青之洞窟絕對是首選！洞窟為天然的海蝕洞，洞內海水因為陽光折射而呈現藍色非常美麗，這裡海水清澈，水溫終年約 20~25度左右，非常適合浮潛、體驗潛水或是潛水，而且沖繩生態豐富，可以看到許多熱帶魚，一定可以留下非常難忘的回憶。

大阪環球影城「蜘蛛人」最終章！2024走入歷史送限量紀念貼紙

令人意外的消息，蜘蛛人鐵粉要注意力！過去一直是大阪環球影城必玩經典設施之一的「蜘蛛人的神奇冒險」，正式將於2024年初跟觀眾道別了，這突然的消息令人許多人不捨，不過為了保留最美好的回憶，將贈送紀念小禮物給遊客收藏，真的要把握起來了。

與穿山鼠一起盡情玩沙！寶可夢穿山鼠公園 2023年5月鳥取登場

鳥取除了是名偵探柯南作者青山剛昌和鬼太郎的故鄉外，還有一個代表性的人氣角色，那就是寶可夢裡的「穿山鼠」啦！

「玩具總動員咖啡廳」日本三地區快閃登場！期間限定不要錯過

沒辦法入住東京迪士尼的玩具總動員飯店也沒關係！現在到東京、大阪與名古屋，就能到期間限定的玩具總動員咖啡廳打卡踩點～

開箱2023金澤飯店住宿！古典特色、時尚咖啡與高CP值評價飯店任你選

說起日本古都，第一印象總是想到京都，不過在北陸的金澤，一直有著不輸給京都的古典氣息。以日本三大庭園之一的「兼六園」及金澤城為首，金澤還有保留著大量古宅的茶屋街、武家屋敷等城下町老建築，而茶屋街內更留存

福島自由行從JR福島站開始 JR Pass遊東北本線遇見日本裏風景

位於福島縣中通北的福島市是福島縣的縣廳，與中部的郡山同為福島縣內的大都市，亦是關東到東北地方的交通要塞，而其所在的東北本線已有逾百年以上的歷史，是日本鐵路重要幹線，見證了日本鐵路開業至今150年歷史—

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦