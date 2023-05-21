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馴馬師舊宿舍改建，春日溫泉旁的森林小屋：長野縣佐久市「木馬華爾滋」

欣傳媒／ 欣傳媒

在全日本47個縣當中，長野縣內擁有的溫泉就超過兩百區，是全國第二多，單純泡湯不住宿的，就超過七百處，堪稱是全國第一！此外，佐久市的望月地區，自古以來就是馬匹繁殖跟馴養的產地，因而有「馬的故鄉」之稱。歷經疫情，佐久市的觀光振興公社，針對用途的資源進行了盤點，改建過去馬事公苑的馬匹訓練師宿舍，但在正式對外營運之前，該棟建物已閒置大約十年。

圖：空間設計以「月」、「馬」為概念，這裡距離「春日溫泉」其實並不遠。（圖片來源：木馬華爾滋

振興公社委託「Sanson Terrace（山村テラス）」，針對長野縣內不同建物進行整修和改造，讓這些閒置的建物以全新的樣貌，迎接新的任務。而這棟採全預約制的度假小屋「木馬華爾滋（木馬のワルツ）」，是第四個完成的案件，地點就位在著名的「春日溫泉」附近。

「望月」之名的有滿月之意，再加上這個地區自平安時代開始，向朝廷進獻良駒寶馬，延續這個風土文史的寓意，「木馬華爾滋（木馬のワルツ）」內部空間，便以「月」、「馬」作為設計概念。

圖：隱世獨棟的森林小屋，前身為馴馬師的宿舍。（圖片來源：木馬華爾滋

一樓的客廳三面採光，窗外景緻一覽無遺，搭配木質的地板和暖色的燈光，入住山中的獨棟小屋，與世隔絕卻又不失溫馨感。除客廳以外，也有廚房、餐廳，即使是小家庭入住空間也是非常足夠。

圖：入口玄關處的地板上，使用了馬蹄鐵作為裝飾（左下），一樓的客廳採光非常好，搭配溫潤的木質地板更顯溫馨（右一）。（圖片來源：木馬華爾滋

屋內選用大量木製的傢俱跟木框裝飾，入口玄關的地板上，甚至使用馬蹄鐵作為裝飾，區隔空間的牆面輪廓或是牆上裝飾、拱門的圓弧造型等，空間裡的每處細節都與滿月（望月）、馬，的主題相關。

圖：宛如度假小屋一般，木製的傢俱與木質調的內裝，營造出舒適閒暇的氛圍。（圖片來源：木馬華爾滋

整體空間坪數雖然不大，但裡裡外外都充滿一種質樸感。出身佐久市，負責規劃設計「Sanson Terrace」的岩下大悟就曾在受訪時表示，他小時候的家就是他父親自己動手改造，一棟獵人的山中小屋，但當時，他雖對改建空間沒有太大的興趣。卻早就有種「自己的房子就得自己整建」的念頭。

在他大學重考的年代，討厭回家還得穿過一樓，才能上到他在二樓的房間。於是便跟他父親一起把牆面打掉，重新打造能從一樓直接上到二樓的樓梯和玄關，「爬上屋頂，就能看見夜空中的星星，如今回想，即使住的是破舊的小房子，卻還是擁有夢想的。」

圖：一樓的餐廳採和式風格，（圖片來源：木馬華爾滋

學生時期的岩下大悟曾騎自行車環全日本一周，過程中被途經的鄉野美景所感動，也因次立下宏願，希望未來能為這片土地建立更多的連結。

即使沒有任何木工或建築的專業背景，靠著自己的雙手不斷地嘗試，對於「Sanson Terrace」而言，打造出能讓人更貼近土地，親近自然的森林小屋，無論是居住在當地或是來此地旅遊的人，都有機會入住這樣舒適的空間，讓佐久市的文化與歷史能夠藉此傳承下去，正是他們的使命跟願景。

．．．

▎木馬華爾滋 Infor.

地址：〒384-2205 長野県佐久市春日5928-32

網站：宿泊できる小さな空間 | architecture04 | 山村テラス (sanson-terrace.jp)

聯絡方式：+81-267-88-6102

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編輯撰文｜林廷璋

圖片來源｜木馬華爾滋（木馬のワルツ）

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211133

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